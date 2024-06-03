🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 509 отзывов Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине... Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 293 отзыва Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона Расписание: ежедневно в 14:00 30 € 23 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 202 отзыва Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 230 отзывов Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 61 отзыв Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида Начало: Площадь Елизаветы € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter) € 94 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса Начало: На аэродроме на окраине Будапешта € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме Начало: У базилики св. Иштвана € 227 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Тайны королевского дворца Будапешта Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом Начало: Около фуникулера € 130 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 13 отзывов Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... Расписание: ежедневно в 19:00 € 69 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент Начало: Колесо обозрения или нулевой км € 195 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Из Буды в Пешт по Цепному мосту Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 39 € 34 за человека