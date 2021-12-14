Что вас ожидает

Фот и церковь Непорочного зачатия

Фот покорит вас уютными улицами и неспешной атмосферой. Я покажу его главную достопримечательность — католическую церковь Непорочного зачатия, построенную в романтическом стиле Миклошем Иблом. А также расскажу о семье графа Каройи, по заказу которого она была возведена. По желанию вы сможете посетить крипту церкви и оценить алтарь из черного мрамора, который украшает скульптура сидящего Христа. В мире всего 10 подобных изображений.

Геделле и дворцовый ансамбль XVIII века

В Геделле вас ждет один из самых известных шедевров венгерского барокко — дворец графа Грашшалковича. Я раскрою, при каких обстоятельствах августейшая чета превратила Геделле в свою летнюю резиденцию и переименовала в Королевский дворец. Вы оцените интерьеры императорских покоев, восстановленные после длительной реставрации, прогуляетесь по Елизаветинскому парку и рассмотрите статую Марии Терезии. По желанию посетите местную кондитерскую с вкуснейшими десертами и ароматным кофе.

Вац: прогулка по историческому центру

Вы увидите «визитные карточки» города: Кафедральный собор, Триумфальную арку, Греческую церковь, Епископский дворец и церковь Святой Анны. А главная площадь впечатлит вас церковью доминиканцев, ратушей и институтом Андраша Чазара — первой венгерской школой для глухонемых. Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии.

Организационные детали