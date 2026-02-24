Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время природа радует зеленью, а достопримечательности открыты для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть холодной, но дворцы и музеи доступны для посещения в любое время года.

Экскурсия по живописным пригородам Будапешта предлагает уникальную возможность познакомиться с величественным дворцовым комплексом в Геделле, необычным храмом в Фоте и историческим центром Ваца. Участники смогут погрузиться в прошлое и настоящее этих самобытных мест, узнать о знаменитых людях, связанных с ними, и открыть для себя Венгрию с новой стороны. Это путешествие запомнится надолго благодаря интересным рассказам и живописным видам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фот и церковь Непорочного зачатия

Фот покорит вас уютными улицами и неспешной атмосферой. Я покажу его главную достопримечательность — католическую церковь Непорочного зачатия, построенную в романтическом стиле Миклошем Иблом. А также расскажу о семье графа Каройи, по заказу которого она была возведена. По желанию вы сможете посетить крипту церкви и оценить алтарь из черного мрамора, который украшает скульптура сидящего Христа. В мире всего 10 подобных изображений.

Геделле и дворцовый ансамбль XVIII века

В Геделле вас ждет один из самых известных шедевров венгерского барокко — дворец графа Грашшалковича. Я раскрою, при каких обстоятельствах августейшая чета превратила Геделле в свою летнюю резиденцию и переименовала в Королевский дворец. Вы оцените интерьеры императорских покоев, восстановленные после длительной реставрации, прогуляетесь по Елизаветинскому парку и рассмотрите статую Марии Терезии. По желанию посетите местную кондитерскую с вкуснейшими десертами и ароматным кофе.

Вац: прогулка по историческому центру

Вы увидите «визитные карточки» города: Кафедральный собор, Триумфальную арку, Греческую церковь, Епископский дворец и церковь Святой Анны. А главная площадь впечатлит вас церковью доминиканцев, ратушей и институтом Андраша Чазара — первой венгерской школой для глухонемых. Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии.

Организационные детали