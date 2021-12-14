Очаровательные пригороды Будапешта

Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом

Путешествие по живописным пригородам Будапешта запомнится вам величественным дворцовым комплексом в Геделле, необычным храмом в Фоте и чудесным историческим центром в Ваце.

Я помогу вам погрузиться в прошлое и настоящее этих самобытных мест, расскажу о связанных с ними знаменитых людях и сделаю все, чтобы вы раскрыли Венгрию с новой стороны!
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фот и церковь Непорочного зачатия

Фот покорит вас уютными улицами и неспешной атмосферой. Я покажу его главную достопримечательность — католическую церковь Непорочного зачатия, построенную в романтическом стиле Миклошем Иблом. А также расскажу о семье графа Каройи, по заказу которого она была возведена. По желанию вы сможете посетить крипту церкви и оценить алтарь из черного мрамора, который украшает скульптура сидящего Христа. В мире всего 10 подобных изображений.

Геделле и дворцовый ансамбль XVIII века
В Геделле вас ждет один из самых известных шедевров венгерского барокко — дворец графа Грашшалковича. Я раскрою, при каких обстоятельствах августейшая чета превратила Геделле в свою летнюю резиденцию и переименовала в Королевский дворец. Вы оцените интерьеры императорских покоев, восстановленные после длительной реставрации, прогуляетесь по Елизаветинскому парку и рассмотрите статую Марии Терезии. По желанию посетите местную кондитерскую с вкуснейшими десертами и ароматным кофе.

Вац: прогулка по историческому центру

Вы увидите «визитные карточки» города: Кафедральный собор, Триумфальную арку, Греческую церковь, Епископский дворец и церковь Святой Анны. А главная площадь впечатлит вас церковью доминиканцев, ратушей и институтом Андраша Чазара — первой венгерской школой для глухонемых. Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Входные билеты во дворец Геделле не включены в стоимость — 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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