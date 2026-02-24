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Очаровательные пригороды Будапешта

Погрузитесь в атмосферу венгерских пригородов, посетив величественные дворцы и уникальные храмы. Узнайте больше о знаменитых людях и истории этих мест
Экскурсия по живописным пригородам Будапешта предлагает уникальную возможность познакомиться с величественным дворцовым комплексом в Геделле, необычным храмом в Фоте и историческим центром Ваца.

Участники смогут погрузиться в прошлое и настоящее этих самобытных мест, узнать о знаменитых людях, связанных с ними, и открыть для себя Венгрию с новой стороны. Это путешествие запомнится надолго благодаря интересным рассказам и живописным видам
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные дворцы Геделле
  • ⛪ Уникальный храм в Фоте
  • 🏛️ Исторический центр Ваца
  • 🗺️ Погружение в историю Венгрии
  • 🚐 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время природа радует зеленью, а достопримечательности открыты для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть холодной, но дворцы и музеи доступны для посещения в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта
Очаровательные пригороды Будапешта

Что можно увидеть

  • Церковь Непорочного зачатия
  • Дворец графа Грашшалковича
  • Кафедральный собор Ваца
  • Триумфальная арка Ваца
  • Греческая церковь Ваца
  • Епископский дворец Ваца
  • Церковь Святой Анны
  • Музей Мементо Мори

Описание экскурсии

Фот и церковь Непорочного зачатия

Фот покорит вас уютными улицами и неспешной атмосферой. Я покажу его главную достопримечательность — католическую церковь Непорочного зачатия, построенную в романтическом стиле Миклошем Иблом. А также расскажу о семье графа Каройи, по заказу которого она была возведена. По желанию вы сможете посетить крипту церкви и оценить алтарь из черного мрамора, который украшает скульптура сидящего Христа. В мире всего 10 подобных изображений.

Геделле и дворцовый ансамбль XVIII века

В Геделле вас ждет один из самых известных шедевров венгерского барокко — дворец графа Грашшалковича. Я раскрою, при каких обстоятельствах августейшая чета превратила Геделле в свою летнюю резиденцию и переименовала в Королевский дворец. Вы оцените интерьеры императорских покоев, восстановленные после длительной реставрации, прогуляетесь по Елизаветинскому парку и рассмотрите статую Марии Терезии. По желанию посетите местную кондитерскую с вкуснейшими десертами и ароматным кофе.

Вац: прогулка по историческому центру

Вы увидите «визитные карточки» города: Кафедральный собор, Триумфальную арку, Греческую церковь, Епископский дворец и церковь Святой Анны. А главная площадь впечатлит вас церковью доминиканцев, ратушей и институтом Андраша Чазара — первой венгерской школой для глухонемых. Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Входные билеты во дворец Геделле не включены в стоимость — 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1731 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Это наша вторая экскурсия с Анжеликой и, надеемся, что не последняя. Анжелика - один из лучших гидов, которых мы встречали за все наши путешествия. У нее очень глубокие знания истории
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и культуры Венгрии, она всегда готова рассказать о месте, в котором находимся и поделиться своими знаниями. По предварительной просьбе Анжелики для нас открыли храм и дали его осмотреть. 7 часов поездки пролетели незаметно. Рекомендую экскурсии с Анжеликой всем, кто хочет узнать Венгрию поближе и влюбиться в эту страну

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Т
Прекрасная экскурсия «Очаровательные пригороды Будапешта»! Анжелика - превосходный рассказчик, который создает очень теплую атмосферу во время путешествия!
С удовольствием вернемся снова исследовать пригороды)
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