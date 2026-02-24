Погрузитесь в атмосферу венгерских пригородов, посетив величественные дворцы и уникальные храмы. Узнайте больше о знаменитых людях и истории этих мест
Экскурсия по живописным пригородам Будапешта предлагает уникальную возможность познакомиться с величественным дворцовым комплексом в Геделле, необычным храмом в Фоте и историческим центром Ваца.
Участники смогут погрузиться в прошлое и настоящее этих самобытных мест, узнать о знаменитых людях, связанных с ними, и открыть для себя Венгрию с новой стороны. Это путешествие запомнится надолго благодаря интересным рассказам и живописным видам
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время природа радует зеленью, а достопримечательности открыты для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной погода может быть холодной, но дворцы и музеи доступны для посещения в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Непорочного зачатия
Дворец графа Грашшалковича
Кафедральный собор Ваца
Триумфальная арка Ваца
Греческая церковь Ваца
Епископский дворец Ваца
Церковь Святой Анны
Музей Мементо Мори
Описание экскурсии
Фот и церковь Непорочного зачатия
Фот покорит вас уютными улицами и неспешной атмосферой. Я покажу его главную достопримечательность — католическую церковь Непорочного зачатия, построенную в романтическом стиле Миклошем Иблом. А также расскажу о семье графа Каройи, по заказу которого она была возведена. По желанию вы сможете посетить крипту церкви и оценить алтарь из черного мрамора, который украшает скульптура сидящего Христа. В мире всего 10 подобных изображений.
Геделле и дворцовый ансамбль XVIII века
В Геделле вас ждет один из самых известных шедевров венгерского барокко — дворец графа Грашшалковича. Я раскрою, при каких обстоятельствах августейшая чета превратила Геделле в свою летнюю резиденцию и переименовала в Королевский дворец. Вы оцените интерьеры императорских покоев, восстановленные после длительной реставрации, прогуляетесь по Елизаветинскому парку и рассмотрите статую Марии Терезии. По желанию посетите местную кондитерскую с вкуснейшими десертами и ароматным кофе.
Вац: прогулка по историческому центру
Вы увидите «визитные карточки» города: Кафедральный собор, Триумфальную арку, Греческую церковь, Епископский дворец и церковь Святой Анны. А главная площадь впечатлит вас церковью доминиканцев, ратушей и институтом Андраша Чазара — первой венгерской школой для глухонемых. Кроме того, мы погуляем по набережной Дуная и посетим самый интересный музей города Мементо Мори, где представлены старинные гробы и мумии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
Входные билеты во дворец Геделле не включены в стоимость — 10 евро с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1731 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Это наша вторая экскурсия с Анжеликой и, надеемся, что не последняя. Анжелика - один из лучших гидов, которых мы встречали за все наши путешествия. У нее очень глубокие знания истории читать дальшеуменьшить
и культуры Венгрии, она всегда готова рассказать о месте, в котором находимся и поделиться своими знаниями. По предварительной просьбе Анжелики для нас открыли храм и дали его осмотреть. 7 часов поездки пролетели незаметно. Рекомендую экскурсии с Анжеликой всем, кто хочет узнать Венгрию поближе и влюбиться в эту страну
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия «Очаровательные пригороды Будапешта»! Анжелика - превосходный рассказчик, который создает очень теплую атмосферу во время путешествия! С удовольствием вернемся снова исследовать пригороды)
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