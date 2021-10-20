Погулять по бульварному кольцу Новой Буды, посетить историческую кофейню и картинные галереи

5
1 отзыв
Приглашаю раскрыть венгерскую столицу с новой стороны! Вы увидите, где жили и работали знаменитые художники, посидите на берегу Бездонного озера и пройдете по тихим старинным улицам с невероятными видами.

Оцените мозаики, витражи и кованые ворота, рассмотрите роскошные особняки и поймете, почему эту часть города так любят местные жители.
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт

Что вас ожидает

Виллы, церкви, галереи и не только

Мы встретимся в районе знаменитой купальни Геллерт и отправимся гулять по нетипичному маршруту. Вы увидите бювет в форме шатра, кафе в бассейне, старинные виллы венгерских магнатов, здания в стиле модерн и картинные галереи. Отыщете часовню лазуритов, необарочную церковь Святого Эмерика, дом архитектора Имре Маковец и гимназию Святой Маргариты. Полюбуетесь Бездонным озером и самой красивой сакурой в городе. А чтобы прочувствовать Будапешт изнутри, мы заглянем на чашечку кофе в историческую кофейню.

Городские секреты

Необычный маршрут дополнят удивительные, легкие и занимательные истории о городе. Я расскажу о фальшивом торговце лесом и о «Деле голубой незабудки», о бедном профессоре из Дома ученых и о семье пранкеров, о тихом гении и о говорящей голове. Покажу самое теплое место в стране и раскрою, кем был «Английский пациент», кому варят кофе монашки, кто такой «Венгерский набоб» и как с Будапештом связана теория шести рукопожатий.

Организационные детали

  • Еда и напитки в кофейне оплачиваются дополнительно
  • Посещение галерей бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

С
20 окт 2021
Благодаря экскурсоводу, мы узнали очень много интересного, чего невозможно узнать даже в интернете. Валерия интересный рассказчик, глубоко изучающий корни истории Венгрии. Нам было очень интересно. Она общительна, легко находит общий язык с туристами, легко отвечает на все интересующие нас вопросы. Такое впечатление, что для неё нет запретных тем. Как на тему истори, так и на тему природы и политики. Фирма может смело гордиться такими работниками! До новых встреч!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Подземный Будапешт
4.6
17
35
за 1 чел.
Подземный Будапешт
Погрузитесь в недра Будапешта и рассмотрите город с нового ракурса
СР: 10:00
Зоопарк Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
180
за 1-4 чел.
Зоопарк Будапешта
Если вы приезжаете в Будапешт с детьми - отличная идея посетить Зоопарк
По договоренности с гидом
Еврейский Будапешт
Индивидуальная экскурсия
85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Индивидуальная экскурсия
5
15
260
за 1-4 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Прикоснуться к богатой и непростой судьбе старинного района и проникнуться духом его новой жизни
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
Индивидуальный трансфер
5
8
11ч
220
за 1-8 чел.
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
Если вы устали от шумного Будапешта с огромным количеством туристов - отправляйтесь в небольшой...
ежедневно
Будапешт: Жемчужина в центре Европы
5
6
2ч 30м
20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Будапешт: Жемчужина в центре Европы
Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Будапешта: увидим Будайский замок и Колесо...
По договоренности
Будапешт - Хайдусобосло 6 ч. - Будапешт. ОЖИДАНИЕ в Хайдусобосло 6 ч
Индивидуальный трансфер
5
12
12ч
250
за 1-8 чел.
Будапешт - Хайдусобосло 6 ч. - Будапешт. ОЖИДАНИЕ в Хайдусобосло 6 ч
Если вы устали от изнурительных прогулок по Будапешту - вам срочно нужно отдохнуть
ежедневно
Буда — путешествие во времени
5
53
2ч 30м
20
17
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Буда — путешествие во времени
Погулять по старейшей части города и увидеть ее главные достопримечательности
Cладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
5
11
160
за 1-5 чел.
Cладкий Будапешт
Какими только эпитетами не награждают Будапешт! И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну...
по вашему желанию
Будапешт глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия
5
12
188
за 1-4 чел.
Будапешт глазами местного жителя
В рамках обзорной экскурсии мы исследуем сердце Будапешта - его центральные улицы
В любой день и час по договорённости
Тайны термальной воды Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
36
160
за 1-4 чел.
Тайны термальной воды Будапешта
Приглашаю вас узнать все тайны о термальной воде и почувствовать ее чудотворную силу! Будапешт...
Все дни в 16:00
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
4.7
316
2ч 30м
18
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
ежедневно в 10.00

Valerie проводит ещё 7 экскурсий

Гастрономические приключения в Будапеште
Индивидуальная экскурсия
5
8
195
за 1-5 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
Продегустировать венгерские деликатесы, оценить токайское вино и узнать всё о местной кухне
Увлекательный Будапешт для детей
Индивидуальный квест
4.9
18
195
за 1-5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
Прогуляться по самым интересным уголкам города и рассмотреть его забавные скульптуры
Будапешт: тайны квартала магнатов
Индивидуальная экскурсия
5
1
195
за 1-10 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
Дворцы аристократов, доходные дома, изысканные парадные и секретные дворы на авторской экскурсии
Сладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
195
за 1-10 чел.
Сладкий Будапешт
Мир традиционных венгерских лакомств в музеях, кондитерских и кофейнях Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Индивидуальная экскурсия
4.3
9
130
за 1-5 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Три жемчужины Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
6
195
за 1-3 чел.
Три жемчужины Будапешта
Городские легенды, старинные постройки и места, где исполняются желания
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Индивидуальная экскурсия
5
3
125
за 1-5 чел.
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Открыть ключевые места венгерской моды и научиться ориентироваться на местности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺