читать дальше уменьшить

вами историей Будапешта и его жителей!

Жаль, что маршрут оставил у вас неоднозначные впечатления. Мне бы хотелось бережно прояснить несколько моментов, так как наша прогулка изначально задумывалась особенной.

Суть формата: Наша экскурсия не случайно называется «Нетривиальный Будапешт». Ее главная цель — показать город с изнанки, без дежурных открыточных локаций вроде Парламента. Перед началом прогулки я наглядно показала вам карту нашего пути и переспросила, действительно ли вы готовы сойти с классических туристических троп ради скрытых историй. Вы согласились.

Маршрут и архитектура: Мы не ограничивались только прямой улицей. Помните, как мы сворачивали в тихие улочки и поднимались по уютным аллеям к особнякам? Я отчетливо помню ваш искренний восторг от огромного небесного Дома художников с гигантскими окнами — единственного в мире здания в стиле арт нуво. Нас также восхитили вилла венгерского магната, дом Праведника мира и уникальный профессорский дом в стиле арт-деко, где вы с интересом разглядывали бетонные кружева на балконах.

Уникальность проспекта: Тот самый проспект, по которому мы шли, действительно является уникальным градостроительным объектом. По версии престижного мирового журнала Time Out, он входит в списки знаковых и самобытных улиц, а трамвайный звон — это неотъемлемая часть живой, непарадной атмосферы Будапешта. Вдоль него мы также заглянули в уютные галереи современного искусства и атмосферное арт-кафе, которые вам очень понравились.

Индивидуальный подход и ценообразование: Накануне вы перенесли экскурсию, так как неважно себя чувствовали после дороги. Я с радостью пошла вам навстречу, без каких-либо доплат адаптировала время и провела прогулку в максимально комфортном, неторопливом для вас темпе. Стоимость пешеходной авторской программы складывается из глубокой исследовательской работы гида и индивидуального сервиса, поэтому ее сложно сравнивать по цене с автомобильными турами другого формата.

Маршрут этой экскурсии небольшой по расстоянию, но максимально концентрированный. Мне очень хотелось показать вам Будапешт глубоким, архитектурным и не похожим на шаблоны из путеводителей.

Я дала вам такие хорошие советы, что вы многократно меня за них поблагодарили и пожали руку.

Желаю вам крепкого здоровья и только отличных путешествий в будущем!

С уважением,Валерия