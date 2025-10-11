Приглашаю раскрыть венгерскую столицу с новой стороны! Вы увидите, где жили и работали знаменитые художники, и пройдёте по тихим старинным улицам с невероятными видами.
Оцените мозаики, витражи и кованые ворота, рассмотрите роскошные особняки и поймёте, почему эту часть города так любят местные жители.
Оцените мозаики, витражи и кованые ворота, рассмотрите роскошные особняки и поймёте, почему эту часть города так любят местные жители.
Описание экскурсии
Виллы, галереи и не только
Мы встретимся в районе знаменитой купальни Геллерт и отправимся гулять по нетипичному маршруту. Вы увидите бювет в форме шатра, старинные виллы венгерских магнатов, здания в стиле модерн и картинные галереи. А чтобы прочувствовать Будапешт изнутри, мы заглянем на чашечку кофе в историческую кофейню.
Городские секреты
Необычный маршрут дополнят удивительные, легкие и занимательные истории о городе. Я расскажу о фальшивом торговце лесом и о «Деле голубой незабудки», о бедном профессоре из Дома ученых и о семье пранкеров, о тихом гении и о говорящей голове. Покажу самое теплое место в стране и раскрою, кем был «Английский пациент», кому варят кофе монашки, кто такой «Венгерский набоб» и как с Будапештом связана теория шести рукопожатий.
Организационные детали
- Еда и напитки в кофейне оплачиваются дополнительно
- Посещение галерей бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия - замечательный рассказчик и знает много малоизвестной и очень интересной информации об истории Будапешта и Венгрии.
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V
К сожалению, экскурсия в целом оставила не благоприятное впечатление. Валерия, знающий, грамотный рассказчик и экскурсовод. Приятно отметить, что перед нами предстали интересные малоизвестные факты истории Будапешта, и его обитателей. Однако,
Валерия
Ответ организатора:
Владимир, здравствуйте! Благодарю вас за отзыв и за теплые слова в адрес моих знаний. Мне было очень приятно делиться с
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С
Благодаря экскурсоводу, мы узнали очень много интересного, чего невозможно узнать даже в интернете. Валерия интересный рассказчик, глубоко изучающий корни истории Венгрии. Нам было очень интересно. Она общительна, легко находит общий
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S
Это другой взгляд на город, прекрасно погулять в совершенно другой обмтановке и поискать интересные произведения архитектуры. 3 часа пролетели и мы довольные и счастливые отправились на обед. Спасибо Валерии за прогулку!
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А
Вся информация подаётся оригинально, интересно и её почти невозможно собрать самостоятельно.
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