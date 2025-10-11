Мои заказы

Нетривиальный Будапешт

Погулять по бульвару Новой Буды, посетить историческую кофейню и картинные галереи
Приглашаю раскрыть венгерскую столицу с новой стороны! Вы увидите, где жили и работали знаменитые художники, и пройдёте по тихим старинным улицам с невероятными видами.

Оцените мозаики, витражи и кованые ворота, рассмотрите роскошные особняки и поймёте, почему эту часть города так любят местные жители.
4.6
5 отзывов
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт
Нетривиальный Будапешт

Описание экскурсии

Виллы, галереи и не только

Мы встретимся в районе знаменитой купальни Геллерт и отправимся гулять по нетипичному маршруту. Вы увидите бювет в форме шатра, старинные виллы венгерских магнатов, здания в стиле модерн и картинные галереи. А чтобы прочувствовать Будапешт изнутри, мы заглянем на чашечку кофе в историческую кофейню.

Городские секреты

Необычный маршрут дополнят удивительные, легкие и занимательные истории о городе. Я расскажу о фальшивом торговце лесом и о «Деле голубой незабудки», о бедном профессоре из Дома ученых и о семье пранкеров, о тихом гении и о говорящей голове. Покажу самое теплое место в стране и раскрою, кем был «Английский пациент», кому варят кофе монашки, кто такой «Венгерский набоб» и как с Будапештом связана теория шести рукопожатий.

Организационные детали

  • Еда и напитки в кофейне оплачиваются дополнительно
  • Посещение галерей бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Виктор
Валерия - замечательный рассказчик и знает много малоизвестной и очень интересной информации об истории Будапешта и Венгрии.
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V
К сожалению, экскурсия в целом оставила не благоприятное впечатление. Валерия, знающий, грамотный рассказчик и экскурсовод. Приятно отметить, что перед нами предстали интересные малоизвестные факты истории Будапешта, и его обитателей. Однако,
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в целом экскурсия проходила по малоинтересным улицам и осмотром зданий, которые за редким исключением не представляют ни красоты ни худ. ценности. Особенно, неприятным оказалась часть маршрута вдоль длинного прямого скучного проспекта, оглушаемого звоном проходящих трамваев. Также следует отметить, цена 2х часовой экскурсии должна быть значительно ниже. За такую же цену мы имели частную 4х часовую экскурсию на машине в Будапеште. но в другой день.

Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Владимир, здравствуйте! Благодарю вас за отзыв и за теплые слова в адрес моих знаний. Мне было очень приятно делиться с
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вами историей Будапешта и его жителей!
Жаль, что маршрут оставил у вас неоднозначные впечатления. Мне бы хотелось бережно прояснить несколько моментов, так как наша прогулка изначально задумывалась особенной.
Суть формата: Наша экскурсия не случайно называется «Нетривиальный Будапешт». Ее главная цель — показать город с изнанки, без дежурных открыточных локаций вроде Парламента. Перед началом прогулки я наглядно показала вам карту нашего пути и переспросила, действительно ли вы готовы сойти с классических туристических троп ради скрытых историй. Вы согласились.
Маршрут и архитектура: Мы не ограничивались только прямой улицей. Помните, как мы сворачивали в тихие улочки и поднимались по уютным аллеям к особнякам? Я отчетливо помню ваш искренний восторг от огромного небесного Дома художников с гигантскими окнами — единственного в мире здания в стиле арт нуво. Нас также восхитили вилла венгерского магната, дом Праведника мира и уникальный профессорский дом в стиле арт-деко, где вы с интересом разглядывали бетонные кружева на балконах.
Уникальность проспекта: Тот самый проспект, по которому мы шли, действительно является уникальным градостроительным объектом. По версии престижного мирового журнала Time Out, он входит в списки знаковых и самобытных улиц, а трамвайный звон — это неотъемлемая часть живой, непарадной атмосферы Будапешта. Вдоль него мы также заглянули в уютные галереи современного искусства и атмосферное арт-кафе, которые вам очень понравились.
Индивидуальный подход и ценообразование: Накануне вы перенесли экскурсию, так как неважно себя чувствовали после дороги. Я с радостью пошла вам навстречу, без каких-либо доплат адаптировала время и провела прогулку в максимально комфортном, неторопливом для вас темпе. Стоимость пешеходной авторской программы складывается из глубокой исследовательской работы гида и индивидуального сервиса, поэтому ее сложно сравнивать по цене с автомобильными турами другого формата.
Маршрут этой экскурсии небольшой по расстоянию, но максимально концентрированный. Мне очень хотелось показать вам Будапешт глубоким, архитектурным и не похожим на шаблоны из путеводителей.
Я дала вам такие хорошие советы, что вы многократно меня за них поблагодарили и пожали руку.
Желаю вам крепкого здоровья и только отличных путешествий в будущем!
С уважением,Валерия

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С
Благодаря экскурсоводу, мы узнали очень много интересного, чего невозможно узнать даже в интернете. Валерия интересный рассказчик, глубоко изучающий корни истории Венгрии. Нам было очень интересно. Она общительна, легко находит общий
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язык с туристами, легко отвечает на все интересующие нас вопросы. Такое впечатление,что для неё нет запретных тем. Как на тему истори, так и на тему природы и политики. Фирма может смело гордиться такими работниками! До новых встреч!

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S
Это другой взгляд на город, прекрасно погулять в совершенно другой обмтановке и поискать интересные произведения архитектуры. 3 часа пролетели и мы довольные и счастливые отправились на обед. Спасибо Валерии за прогулку!
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А
Вся информация подаётся оригинально, интересно и её почти невозможно собрать самостоятельно.
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