Что вас ожидает

Виллы, церкви, галереи и не только

Мы встретимся в районе знаменитой купальни Геллерт и отправимся гулять по нетипичному маршруту. Вы увидите бювет в форме шатра, кафе в бассейне, старинные виллы венгерских магнатов, здания в стиле модерн и картинные галереи. Отыщете часовню лазуритов, необарочную церковь Святого Эмерика, дом архитектора Имре Маковец и гимназию Святой Маргариты. Полюбуетесь Бездонным озером и самой красивой сакурой в городе. А чтобы прочувствовать Будапешт изнутри, мы заглянем на чашечку кофе в историческую кофейню.

Городские секреты

Необычный маршрут дополнят удивительные, легкие и занимательные истории о городе. Я расскажу о фальшивом торговце лесом и о «Деле голубой незабудки», о бедном профессоре из Дома ученых и о семье пранкеров, о тихом гении и о говорящей голове. Покажу самое теплое место в стране и раскрою, кем был «Английский пациент», кому варят кофе монашки, кто такой «Венгерский набоб» и как с Будапештом связана теория шести рукопожатий.

Организационные детали