Что вас ожидает

Невероятная архитектура

Йожефварош прошел долгий путь от квартала ремесленников до места, где полюбила жить венгерская аристократия. Вы рассмотрите сохранившиеся дворцы Фештетичей, Венкхеймов, Эстерхази и Торлей. Отыщете старинные виллы докторов и трубочистов, заглянете во внутренние дворики домов и полюбуетесь роскошными подъездами с витражами и мозаичными полами. Кроме того, мы увидим Национальный музей, дом Радио и увитое плющом «логово архитекторов». Посетим площадь Миксата Кальмана, где любит собираться молодежь, и посидим на «скамейке Брэда Питта».

Легкие и занимательные истории

Я расскажу о самой красивой библиотеке города и о слезах в кофейной чашке, о балконе Джульетты и о цапле с камушком в лапке. Раскрою, как разбогатеть богачу и как бросить карты, что такое «ондулясьон» и где поймать золотую рыбку. Покажу современные и старинные кофейни, аптеки, кондитерские и даже кузню. Расшифрую масонские знаки, которые встретятся нам на пути, и поясню, как с Йожефварошем связаны желтое пальто, фата вдовы, молоко с коньяком и сказки Андерсона.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, с остановками на кофе или перекусы и вино. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.