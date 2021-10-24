Будапешт: тайны квартала магнатов

Дворцы аристократов, доходные дома, изысканные парадные и секретные дворы на авторской экскурсии

5
1 отзыв
Если вы уверены, что знаете Будапешт от и до — я вас огорчу и обрадую.

В столице Венгрии есть «терра инкогнита» даже для коренных жителей — район Йожефварош, который в начале 19 века называли шестым континентом.

Что это за загадочный квартал, почему в нем так много роскошных зданий, вилл и других великолепных призраков прошлого? Обо всем этом вы услышите на экскурсии.
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов

Что вас ожидает

Невероятная архитектура

Йожефварош прошел долгий путь от квартала ремесленников до места, где полюбила жить венгерская аристократия. Вы рассмотрите сохранившиеся дворцы Фештетичей, Венкхеймов, Эстерхази и Торлей. Отыщете старинные виллы докторов и трубочистов, заглянете во внутренние дворики домов и полюбуетесь роскошными подъездами с витражами и мозаичными полами. Кроме того, мы увидим Национальный музей, дом Радио и увитое плющом «логово архитекторов». Посетим площадь Миксата Кальмана, где любит собираться молодежь, и посидим на «скамейке Брэда Питта».

Легкие и занимательные истории

Я расскажу о самой красивой библиотеке города и о слезах в кофейной чашке, о балконе Джульетты и о цапле с камушком в лапке. Раскрою, как разбогатеть богачу и как бросить карты, что такое «ондулясьон» и где поймать золотую рыбку. Покажу современные и старинные кофейни, аптеки, кондитерские и даже кузню. Расшифрую масонские знаки, которые встретятся нам на пути, и поясню, как с Йожефварошем связаны желтое пальто, фата вдовы, молоко с коньяком и сказки Андерсона.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, с остановками на кофе или перекусы и вино. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Е
24 окт 2021
Экскурсия "Будапешт: тайны квартала магнатов" в сопровождении Валерии просто великолепна! Душевно, легко, профессионально и очень красиво! Посмотрели с ней город, который не увидишь на туристических маршрутах, зато ясный для понимания души города Отдельное спасибо за рекомендацию заглянуть в старинное кафе, которое сохранило традиционный рецепт изготовления штруделя.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Индивидуальная экскурсия
5
25
260
за 1-4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Настоящая, непарадная, но не менее яркая жизнь Пешта на экскурсии по его самым интересным дворам
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальный трансфер
180
за 1-7 чел.
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
ежедневно, в любое время
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальный трансфер
280
за 1-5 чел.
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
ежедневно, в любое время
Секретные бары и клубы Будапешта
5
17
45
за 1 чел.
Секретные бары и клубы Будапешта
Для тех, кто устал от однообразных экскурсий и скучных фактов
Вторник, пятница, суббота 20.00
Тайны термальной воды Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
36
160
за 1-4 чел.
Тайны термальной воды Будапешта
Приглашаю вас узнать все тайны о термальной воде и почувствовать ее чудотворную силу! Будапешт...
Все дни в 16:00
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
4.4
8
20
за 1 чел.
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию
По пятницам
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Индивидуальная экскурсия
5
15
260
за 1-4 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Прикоснуться к богатой и непростой судьбе старинного района и проникнуться духом его новой жизни
Экскурсия по Будапешту
Индивидуальная экскурсия
5
14
3ч 30м
150
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия по Будапешту
В рамках нашего небольшого путешествия вы увидите символы Будапешта, о которых читали в...
По договоренности с гидом
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
Еврейский Будапешт
4.5
39
18
за 1 чел.
Еврейский Будапешт
Вместе мы прогуляемся по улочкам еврейского квартала
Ежедневно в 14:00
Тайны современного Будапешта
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
131
за 1-7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-7 чел.
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете...
ежедневно

Valerie проводит ещё 7 экскурсий

Гастрономические приключения в Будапеште
Индивидуальная экскурсия
5
8
195
за 1-5 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
Продегустировать венгерские деликатесы, оценить токайское вино и узнать всё о местной кухне
Увлекательный Будапешт для детей
Индивидуальный квест
4.9
18
195
за 1-5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
Прогуляться по самым интересным уголкам города и рассмотреть его забавные скульптуры
Нетривиальный Будапешт
Индивидуальная экскурсия
5
1
195
за 1-10 чел.
Нетривиальный Будапешт
Погулять по бульварному кольцу Новой Буды, посетить историческую кофейню и картинные галереи
Сладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
195
за 1-10 чел.
Сладкий Будапешт
Мир традиционных венгерских лакомств в музеях, кондитерских и кофейнях Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Индивидуальная экскурсия
4.3
9
130
за 1-5 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Три жемчужины Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
6
195
за 1-3 чел.
Три жемчужины Будапешта
Городские легенды, старинные постройки и места, где исполняются желания
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Индивидуальная экскурсия
5
3
125
за 1-5 чел.
Венгерский шоппинг в лучших традициях
Открыть ключевые места венгерской моды и научиться ориентироваться на местности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺