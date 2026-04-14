Если вы уверены, что знаете Будапешт от и до — я вас огорчу и обрадую. В столице Венгрии есть «терра инкогнита» даже для коренных жителей — район Йожефварош, который в начале 19 века называли шестым континентом. Что это за загадочный квартал, почему в нем так много роскошных зданий, вилл и других великолепных призраков прошлого? Обо всем этом вы услышите на экскурсии.

Описание экскурсии

Невероятная архитектура

Йожефварош прошел долгий путь от квартала ремесленников до места, где полюбила жить венгерская аристократия. Вы рассмотрите сохранившиеся дворцы Фештетичей, Венкхеймов, Эстерхази и Торлей. Отыщете старинные виллы докторов и трубочистов, заглянете во внутренние дворики домов и полюбуетесь роскошными подъездами с витражами и мозаичными полами. Кроме того, мы увидим Национальный музей, бывший парламент и увитое плющом «логово архитекторов». Посетим площадь Миксата Кальмана, где любит собираться молодежь, и посидим на «скамейке Брэда Питта».

Легкие и занимательные истории

Я расскажу о самой красивой библиотеке города и о слезах в кофейной чашке, о балконе Джульетты и о цапле с камушком в лапке. Раскрою, как разбогатеть богачу и как бросить карты, что такое «ондулясьон» и где поймать золотую рыбку. Покажу современные и старинные кофейни, аптеки, кондитерские и даже кузню. Расшифрую масонские знаки, которые встретятся нам на пути, и поясню, как с Йожефварошем связаны желтое пальто, фата вдовы, молоко с коньяком и сказки Андерсона.

Организационные детали