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Будапешт: тайны квартала магнатов

Дворцы аристократов, доходные дома, изысканные парадные и секретные дворы на авторской экскурсии
Если вы уверены, что знаете Будапешт от и до — я вас огорчу и обрадую.

В столице Венгрии есть «терра инкогнита» даже для коренных жителей — район Йожефварош, который в начале 19 века называли шестым континентом.

Что это за загадочный квартал, почему в нем так много роскошных зданий, вилл и других великолепных призраков прошлого? Обо всем этом вы услышите на экскурсии.
4.9
12 отзывов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов
Будапешт: тайны квартала магнатов

Описание экскурсии

Невероятная архитектура

Йожефварош прошел долгий путь от квартала ремесленников до места, где полюбила жить венгерская аристократия. Вы рассмотрите сохранившиеся дворцы Фештетичей, Венкхеймов, Эстерхази и Торлей. Отыщете старинные виллы докторов и трубочистов, заглянете во внутренние дворики домов и полюбуетесь роскошными подъездами с витражами и мозаичными полами. Кроме того, мы увидим Национальный музей, бывший парламент и увитое плющом «логово архитекторов». Посетим площадь Миксата Кальмана, где любит собираться молодежь, и посидим на «скамейке Брэда Питта».

Легкие и занимательные истории

Я расскажу о самой красивой библиотеке города и о слезах в кофейной чашке, о балконе Джульетты и о цапле с камушком в лапке. Раскрою, как разбогатеть богачу и как бросить карты, что такое «ондулясьон» и где поймать золотую рыбку. Покажу современные и старинные кофейни, аптеки, кондитерские и даже кузню. Расшифрую масонские знаки, которые встретятся нам на пути, и поясню, как с Йожефварошем связаны желтое пальто, фата вдовы, молоко с коньяком и сказки Андерсона.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, с остановками на кофе или перекусы и вино. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Библиотека, которую мы посещаем, иногда бывает закрыта по внутренним причинам
  • Посещение роскошных залов библиотеки оплачивается дополнительно — 2000 форинтов (около €6) с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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Larisa
Экскурсия с Валерией стала для нас настоящим открытием! Мы побывали в таких уголках Будапешта, куда обычно экскурсоводы не водят — это было особенно ценно и интересно.

Маршрут был очень продуманным и
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насыщенным, с множеством деталей, на которые сам никогда не обратил бы внимания. А её рассказы — лёгкие, увлекательные и при этом очень содержательные — сделали прогулку по-настоящему живой.

Время пролетело совершенно незаметно. Было ощущение, будто гуляешь по городу с давним другом, с которым так интересно общаться, что невозможно наговориться.

С огромным удовольствием рекомендуем Валерию всем, кто хочет увидеть Будапешт с необычной, глубокой и очень душевной стороны!

Экскурсия с Валерией стала для нас настоящим открытием! Мы побывали в таких уголках Будапешта, куда обычно
Экскурсия с Валерией стала для нас настоящим открытием! Мы побывали в таких уголках Будапешта, куда обычно
Экскурсия с Валерией стала для нас настоящим открытием! Мы побывали в таких уголках Будапешта, куда обычно
Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Лариса, огромное спасибо за такие добрые слова! Читаю, и на душе становится очень тепло. Для меня самая большая награда —
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когда гость чувствует себя не на официальной экскурсии, а на прогулке с давним другом. Я очень рада, что наши "секретные" уголки Будапешта отозвались в вашем сердце. Буду счастлива новой встрече, ведь в этом городе еще столько нерассказанных историй! Всего вам самого доброго!

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С
Экскурсия прошла замечательно! Атмосфера доброжелательная, даже завораживающая. Очень много интересных локаций; Валерия впечатлила историями и хорошо построенным маршрутом. Спасибо за прекрасный вечер!
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Nataly
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но мы с дочкой отдали первое место Валерии. Она также открыла нам мир венгерской гастрономии, оказывается сколько там вкусняшек😋. Едим дома и вспоминаем ее добрым словом. Мы уже скучаем и с радостью вернемся❤️
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но+1
Валерия - изумительный гид. После Будапешта мы посетили еще три страны, везде были хорошие гиды, но
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А
Хорошая и действительно необычная экскурсия по местам в которые не попадёшь без знания об этих местах. Экскурсия отлично подойдёт тем, кто уже изучил все очевидные достопримечательности Будапешта и хочет увидеть больше деталей и моментов из истории и жизни города
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М
Прекрасный гид! Как все организовано и продумано. И подстроилась под наши запросы. Мы очень довольны. И в следующий раз в расдостью еще раз обратимся к Валерии. 10 звезд!
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Л
Экскурсия специфическая. Гид ее преподносит интересно. Это не обзорная экскурси. В Будапеште обзорную экскурсию лучше брать на автомобиле.
Эта экскурсия подходит тем, у кого есть куча времени и нечем заняться.
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