За это небольшое, но очень насыщенное путешествие Вы познакомитесь со всеми основными достопримечательностями Вены: увидите Венскую оперу, посетите Собор Святого Стефана, Хоффбург и Бельведер.
После групповой экскурсии вы сможете самостоятельно изучить город, посетить знаменитые венские кофейни и кафе «Захер».
После групповой экскурсии вы сможете самостоятельно изучить город, посетить знаменитые венские кофейни и кафе «Захер».
Описание экскурсииПочувствуйте неповторимый шарм одного из самых прекрасных городов мира! Вена – город пышных дворцов, музеев и музыки. Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводятся популярные музыкальные фестивали, выставки современного искусства и множество других разнообразных мероприятий. В Вене вы проедете по Рингу - известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия по историческому центру города. После экскурсии у вас будет 2,5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. Известное благодаря одноименному торту кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе. В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом! По вторникам и четвергам в экскурсию входит ужин, экскурсия длится 14 часов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Хофбург
- Собор св. Стефана
- Парламент
- Городскую Ратушу
- Дворец Бельведер
- Здание венской Оперы
- Набережные Дуная
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в музеи и другие достопримечательности
- Личные расходы и питание
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были в сентябре в Будапеште, решили что находясь в трех часах езды на машине от Австрии, грех не съездить.
У нас был потрясающий гид Эрика, которая выполнила свою работу на все
У нас был потрясающий гид Эрика, которая выполнила свою работу на все
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Н
Превосходная поездка с Эрикой и множеством интересной информацией. Это было интересно, познавательно и увлекательно. Рекмондаци. I recommend ❤️
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L
Очень интересная и хорошо организованная программа, мне очень понравилось
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V
Огромное спасибо за организацию экскурсию в Вену - Ирине, организатору, что до последнего момента подбирала нам спутников, чтобы экскурсия состоялась; нашему замечательному экскурсоводу Эрике, которая несмотря на экстремальную погоду (мы
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Е
Были на экскурсии в Вене 9 апреля.
Большое спасибо великолепному гиду Вере -неповторимой,с тонким чувством юмора,рассказавшей по дороге в Вену и обратно массу полезной и интересной информации, позволившей уже в самой
Большое спасибо великолепному гиду Вере -неповторимой,с тонким чувством юмора,рассказавшей по дороге в Вену и обратно массу полезной и интересной информации, позволившей уже в самой
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В
Огромное спасибо организаторам и особенное "спасибо" нашему гиду Нандору. Шикарная экскурсия. Очень много смогли увидеть за такое короткое время. Впечатления просто потрясающие. Наш гид сначала провез нас на автомобиле, чтобы показать достопримечательности города, затем пешеходная экскурсия. Почти 3 часа свободного времени, чтобы самостоятельно посмотреть то, что заинтересовало. Очень комфортная поездка на комфортном автомобиле. Рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!!!!
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