  1. Экскурсии

В Вену из Будапешта

4.6
0 отзывов
Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Будапешта
За это небольшое, но очень насыщенное путешествие Вы познакомитесь со всеми основными достопримечательностями 🏛️ Вены: увидите Венскую оперу, посетите Собор Святого Стефана, Хоффбург и Бельведер.

После групповой экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно изучить город 🏙️, посетить знаменитые венские кофейни и кафе «Захер».
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €64 за человека

    Заказать экскурсию
В Вену из Будапешта

Что вы увидите

  • Дворец Хофбург
  • Собор св. Стефана
  • Парламент
  • Городскую Ратушу
  • Дворец Бельведер
  • Здание венской Оперы
  • Набережные Дуная.
Почувствуйте неповторимый шарм одного из самых прекрасных городов мира! Вена – город 🏙️ пышных дворцов, музеев и музыки. Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводятся популярные музыкальные фестивали, выставки современного искусства и множество других разнообразных мероприятий.
В Вене вы проедете по Рингу - известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия ⛳ по историческому центру города.
После экскурсии 🧭 у вас будет 2, 5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица ⭐️ Австрии. Известное благодаря одноименному торту кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе.
В Вене огромное количество парков 🌳, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!
По вторникам и четвергам в экскурсию входит ужин, экскурсия длится 14 часов.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • вход в музеи и другие достопримечательности
  • личные расходы
  • питание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Б.
Спутник Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник Б. проводит ещё 4 экскурсии

Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
11
1 час
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
0 отзывов
Фольклорная программа с ужином в национальном венгерском ресторане
45
6 часов
Фольклорная программа с ужином в национальном венгерском ресторане
0 отзывов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
65
9 часов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
0 отзывов
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
48
7 часов
Геделле-Вац: дворец императрицы Сиси
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Будапеште

Прогулки по Будапешту
От 65
3 часа
Прогулки по Будапешту
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
18
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
265 отзывов
Ночная панорама и жизнь Будапешта
46
3 часа
Ночная панорама и жизнь Будапешта
180 отзывов
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
65
9 часов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
157 отзывов
Интересный Будапешт: история и современность
104
4 часа
Интересный Будапешт: история и современность
132 отзыва
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
50
30
1.5 часа
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии