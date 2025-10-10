Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За это небольшое, но очень насыщенное путешествие Вы познакомитесь со всеми основными достопримечательностями Вены: увидите Венскую оперу, посетите Собор Святого Стефана, Хоффбург и Бельведер.



После групповой экскурсии вы сможете самостоятельно изучить город, посетить знаменитые венские кофейни и кафе «Захер». 5 100 отзывов

Экскурсии Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €680 за человека 5 100 отзывов 🇷🇺 русский 11 часов 1-7 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Почувствуйте неповторимый шарм одного из самых прекрасных городов мира! Вена – город пышных дворцов, музеев и музыки. Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводятся популярные музыкальные фестивали, выставки современного искусства и множество других разнообразных мероприятий. В Вене вы проедете по Рингу - известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия по историческому центру города. После экскурсии у вас будет 2,5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица Австрии. Известное благодаря одноименному торту кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе. В Вене огромное количество парков, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом! По вторникам и четвергам в экскурсию входит ужин, экскурсия длится 14 часов.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Хофбург

Собор св. Стефана

Парламент

Городскую Ратушу

Дворец Бельведер

Здание венской Оперы

Набережные Дуная Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Вход в музеи и другие достопримечательности

Личные расходы и питание Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.