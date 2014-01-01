Почувствуйте неповторимый шарм одного из самых прекрасных городов мира! Вена – город 🏙️ пышных дворцов, музеев и музыки. Впрочем, сказать, что Вена застряла в своем имперском прошлом ни в коем случае нельзя – наряду с классическими балами здесь, к примеру, проводятся популярные музыкальные фестивали, выставки современного искусства и множество других разнообразных мероприятий.

В Вене вы проедете по Рингу - известному бульварному кольцу, которому в 2015 году исполнилось 150 лет! Именно на Ринге находятся самые пышные дворцы Вены. Вы посетите дворцово-парковый комплекс Бельведер и императорскую резиденцию Хофбург. Для вас также будет проведена экскурсия ⛳ по историческому центру города.

После экскурсии 🧭 у вас будет 2, 5-3 часа свободного времени - вы можете самостоятельно посетить Бельведер или вернуться на Ринг, где найдете массу кофеен, которыми так славится столица ⭐️ Австрии. Известное благодаря одноименному торту кафе "Захер" находится "внутри" Ринга, в центральном Первом районе.

В Вене огромное количество парков 🌳, который также придают городу особенную атмосферу – погуляйте по главному, Городскому Парку, где стоит известная золотая статуя Штрауса. И, конечно, не забудьте попробовать известный венский шницель с картофельным салатом!

По вторникам и четвергам в экскурсию входит ужин, экскурсия длится 14 часов.