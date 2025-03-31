Погрузитесь в уютную атмосферу Музея кошек в Будапеште, где искусство сочетается с теплом настоящего общения с животными.
Исследуйте выставку, насладитесь кофе и познакомьтесь с очаровательными пушистыми обитателями музея.
Описание билетаИскусство и вдохновение Посетите Музей кошек в Будапеште — интерактивную художественную выставку, посвящённую кошкам. Прогуляйтесь с горячим напитком среди работ местных и зарубежных художников, восхищаясь оригинальными переосмыслениями известных картин, где кошки играют главную роль. На нижнем этаже откройте экспозицию «Кошки в мире» и полюбуйтесь старинными и современными изображениями этих грациозных животных. Фарфор, джунгли и творчество На втором этаже вас ждёт коллекция изысканного фарфора от знаменитых мастеров — Жолнаи, Херенди, Холлохази и других. В зале «Джунгли» вы узнаете интересные факты о различных породах и повадках кошек. А дети смогут проявить фантазию в «Детском уголке», создавая собственные рисунки или разукрашивая кошачьи образы. Игры и пушистые друзья Сфотографируйтесь у египетской фотостены, попробуйте силы в викторине на планшете и заработайте сувенир. Завершите прогулку временем, проведённым с настоящими кошками — пообщайтесь, погладьте их и насладитесь спокойной атмосферой, наполненной добротой и уютом. Важная информация:
- Не допускается: детские коляски, курение в помещении, фотосъёмка со вспышкой, употребление алкоголя и наркотиков, мусор, использование фонариков и громкие звуки.
- Не подходит для: детей до 8 лет и пользователей инвалидных колясок.
- С собаками вход воспрещён.
- В целях безопасности кошек необходимо снять обувь. У входа можно взять тапочки.
- Перед тем как погладить кошек, продезинфицируйте руки. Средство доступно на стойке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Музей кошек
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Budapest, Vadász u. 26, 1054 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
31 мар 2025
Отличное место, чтобы провести время. Билет стоит недорого, а вам предлагают бесплатный кофе, чай или горячий шоколад. Всё зависит от удачи — иногда кошки дремлют, но почти всегда найдётся одна-две, которые готовы поиграть.
А
Анна
21 окт 2024
Замечательное место! Кошки здесь невероятно красивые и общительные — некоторые даже ложатся рядом, чтобы их погладили и уснули рядом. Персонал очень доброжелательный и прекрасно заботится о своих пушистых подопечных. Если вы любите кошек, это точно стоит посетить!
Т
Таисия
29 июл 2024
Прекрасные люди и очень дружелюбное место с красивыми кошками. Отличный опыт и приятные впечатления!:)
