Как успеть посмотреть всё самое главное в Будапеште за один день?

Будапешт очень большой город 🏙️ с богатой историей 📖, и узнать только самое важное за один день - занятие далеко не лёгкое! Но с помощью опытного и грамотного гида возможно всё!

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете о самых главных достопримечательностях 🏛️ города: Парламент, площадь Героев, проспект Андрашши, Цепной мост, Крепость: Рыбацкий бастион, Королевский дворец, церковь ⛪ короля Матяша.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с основами венгерской истории в контексте общеевропейской, вы увидите превосходные памятники архитектуры, а также современной инженерной мысли.

Экскурсия состоит из переплетённых меж собой рассказов, историй и небылиц о прошлом и настоящем, о былых королях и интригах, о повседневной жизни города!

Во время экскурсии дам советы и рекомендации: где, что и как можно посетить самостоятельно!