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Знакомство с Будапештом

5
10 отзывов
Екатерина М.
Екатерина М. – Гид из Будапешта
Для тех, кто в Будапеште впервые и хочет увидеть всё и сразу.

Мы пронесёмся сквозь пространство и время: познакомимся с главными достопримечательностями 🏛️ и окунёмся в историю 📖 Европы.

Вы прогуляетесь 👣 по площади Героев и проспекту Андраши, увидите Рыбацкий бастион и Королевский дворец, пройдёте по Цепному мосту.

Я помогу составить план на путешествие – расскажу куда сходить и что посмотреть.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом

Что вы увидите

  • Парламент, площадь Героев, проспект Андрашши, Цепной мост, Крепость: Рыбацкий бастион, Королевский дворец, церковь короля Матяша.
Как успеть посмотреть всё самое главное в Будапеште за один день?
Будапешт очень большой город 🏙️ с богатой историей 📖, и узнать только самое важное за один день - занятие далеко не лёгкое! Но с помощью опытного и грамотного гида возможно всё!
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете о самых главных достопримечательностях 🏛️ города: Парламент, площадь Героев, проспект Андрашши, Цепной мост, Крепость: Рыбацкий бастион, Королевский дворец, церковь ⛪ короля Матяша.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с основами венгерской истории в контексте общеевропейской, вы увидите превосходные памятники архитектуры, а также современной инженерной мысли.
Экскурсия состоит из переплетённых меж собой рассказов, историй и небылиц о прошлом и настоящем, о былых королях и интригах, о повседневной жизни города!
Во время экскурсии дам советы и рекомендации: где, что и как можно посетить самостоятельно!
Что входит
  • Транспорт включен
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Начало
🚩 Ваша гостиница
Место завершения
🏁 По договоренности
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина М.
Екатерина М.
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10 отзывов оставили туристы

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