Полезная информация о Будапеште
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Местное время в Будапеште
21:0909
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇺 Венгрия
|Название города
|Будапешт
|По-английски
|Budapest
|Это столица
|Будапешт является столицей Венгрии
|Население города
|1 741 041 чел.
|Аэропорт
|Ференц Лист BUD
|Часовой пояс
|Europe/Budapest
|Средняя высота
|75 м. от уровня моря
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