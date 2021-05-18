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Местное время в Будапеште
21:0909
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаБудапешт
По-английскиBudapest
Это столицаБудапешт является столицей Венгрии
Население города1 741 041 чел.
АэропортФеренц Лист BUD
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота75 м. от уровня моря

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