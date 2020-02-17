21 отзыв оставили туристы

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По Будапешту и сказочному Сентэндре

Автопешеходная экскурсия по великолепной столице и уютному городку художников и мастеров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

260 за экскурсию

У этой экскурсии21 отзыв
5
Иштван
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Иштван – Гид в Будапеште
На этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас не только с историческим центром Будапешта, где вы прочувствуете свободолюбивый дух мадьяров и их понимание прекрасного в архитектуре, но и с небольшим городком неподалёку.

После величественных зданий столицы, в которых вершилась судьба Венгрии, вы отправитесь на прогулку 👣 по старинным мощёным улочкам Сентэндре, заглянете в чудесный музей Рождества и попробуете венгерскую кухню 🥧 в домашнем ресторанчике.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
По Будапешту и сказочному Сентэндре

Что вас ожидает

Парадный лик Будапешта
Вас ждёт увлекательный рассказ коренного мадьяра о ключевых событиях из истории венгерской столицы и о главных достопримечательностях города — таких, как великолепная Базилика Святого Иштвана. Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт. Я помогу вам вникнуть в тонкости культуры мадьяров, их традиции и ритм жизни, поделюсь с вами знанием самых аутентичных заведений и укромных закоулков, где проводят время местные жители. А после мы отправимся в небольшой городок Сентэндре.

Знакомство со сказочным Сентэндре
С первого взгляда Сентэндре покажется вам подходящим местом для действия какой-нибудь средневековой таинственной истории: узкие мощёные улочки, старинные храмы, домики и многочисленные лавки. На облике города остался отпечаток пребывания здесь сербских беженцев, спасавшихся в этих краях от гнёта Османской империи. Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века. Завершится наша прогулка в ресторанчике с национальной кухней, который открылся в Сентэндре уже очень давно и славится своей вкусной, почти домашней кухней.

Организационные детали

  • Расходы на входные билеты в Базилику, музеи, дегустацию вина и обед не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются путешественниками отдельно
  • Работаю на VW Passat, в котором удобно могут разместиться максимум 4 гостя

Дополнительные опции

  • По вашему желанию в Сентэндре можно включить в экскурсию дегустацию венгерских вин и крепких напитков — палинки. В одном из погребков города собрана богатая коллекция лучших вин из 22-х винодельческих регионов страны.
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)
По Будапешту и сказочному Сентэндре
По Будапешту и сказочному Сентэндре
По Будапешту и сказочному Сентэндре
По Будапешту и сказочному Сентэндре
По Будапешту и сказочному Сентэндре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иштван
Иштван
Приветствую вас! Меня зовут Иштван. Я коренной венгр, по профессии дипломат, проживший в в Москве, Киеве и Алматы в общей сложности 23 года. Для меня русский язык — второй родной. Буду рад познакомить вас с историей, культурой, традициями, достопримечательностями и кухней моей Родины. Учитывая ваши индивидуальные запросы, готов подробно рассказать вам о различных аспектах жизни Венгрии и венгров. Постараюсь наполнить ваше пребывание массой позитивных впечатлений, чтобы у вас возникло желание вернуться в Венгрию ещё не один раз.
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21 отзыв оставили туристы

Елена
17 февраля 2020
Очень тактичный и внимательный гид. Хорошо понял, что мы хотим услышать, узнать, прекрасно адаптировал маршрут и информацию. Сам Иштван очень образованный, воспитанный человек, прекрасно говорит на русском и не по наслышке знает о России, СНГ и бывшем СССР. Приятный, интересный собеседник, с которым можно обсуждать любые стороны вопросов. С огромной благодарностью и признательностью Елена и Алексей!
7 декабря 2019
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
1 декабря 2019
Эту экскурсию мы выбрали на День Рождение и не прогадали, так как визитные карточки Будапешта в нео-готическом стиле никого равнодушным не оставляют! Самый хороший подарок это тот, который запоминается на долгие годы, воспоминания и настроение от поездки остается с тобой на всю жизнь! Городок мастеров очаровательный! Музей марципана и рождества заслуживают сами по себе отдельных отзывов! Иштван рекомендует все самое лучшее и прекрасного качества, что есть в Венгрии - от истории многострадального и гордого государства до товаров народного потребления отменного европейского качества, которые можно купить именно в Сентэндре!!! После этой экскурсии мы в этот же вечер решили посетить купальни Сечени, что подчеркнуло яркость этой экскурсии и хорошее настроение от проведенного дня в компании с Иштваном! Всем рекомендуем, наш гид настоящий венгр-гурман с прекрасным знанием русского языка и добрым отношением к России! Спасибо, рекомендуем всем!
Людмила
2 октября 2019
Еще раз хочу поблагодарить Иштвана, за прекрасную возможность познакомиться и влюбиться в Будапешт. Вы мастер своего дела, рассказываете очень просто в очаровательной манере используя обороты и сравнения из русского языка, что помогает запомнить большой обьем информации. Ну и конечно большая осведомленность о России позволяет общаться на различные темы. Время пролетело не заметно и больше было похоже на встречу старых друзей.
9 марта 2019
Спасибо за экспкурсию. Все понравилось. Все четко и понятно. Осмотрели все, что планировали.
1 января 2019
Экскурсия очень понравилась, гид очень эрудирован, с глубокими знаниями с отличным чувством юмора и такта. Иштван ответил на все наши вопросы, составил интересный маршрут. Очень понравилось, что Иштван умеет аргументировано и в то же время с большим чувством уважения освещать вопросы нашей общей истории. Одним словом умный и гордый венгр. Всем советую его экскурсию, и если доведется ещё раз побывать в Будапеште, обязательно воспользуюсь его услугами, чтобы уже глубже узнать историю Венгрии.
1 января 2019
Экскурсовод Иштван является профессионалом высшей квалификации, с богатым жизненным опытом... Его жизнь связана с Венгрией и Россией... Он досканально знает все исторические события, имеет опыт работы в сфере международной торговли и может помочь даже в сфере шопинга... К тому же обладает потрясающей эрудицией, феноминальной памятью, свободно владеет русским языком и является интереснейшим собеседником...
30 декабря 2018
Иштвану огромное спасибо за тёплый приём и потрясающую экскурсию. очень рады этому новому знакомству
23 декабря 2018
Отличная экскурсия! Иштван - умный, тактичный, эрудированный гид. 8 часов пролетели абсолютно незаметно - настолько было интересно! Иштван, спасибо, благодаря Вам я влюбилась в Венгрию. Очень рекомендую эту экскурсию с Иштваном.
16 декабря 2018
Иштван провел замечательную экскурсию! Все очень подробно и интересно рассказал и показал! Экскурсию брали индивидуальную. Передвигались на автомобиле и пешком. Надо отдать должное терпению и корректности Иштвана! На все заданные вопросы получили подробные ответы! Спасибо огромное! Хочется вернуться в Будапешт теперь в теплое время года! И обязательно посетить еще (и не одну) экскурсию с Иштваном! Всем рекомендую!
Ещё 11 отзывов

Иштван проводит ещё 4 экскурсии

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Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц. Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров. Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии. Я покажу вам город таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
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Золотое кольцо ВенгрииЗолотое кольцо ВенгрииЗолотое кольцо Венгрии
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Обзорные экскурсии в Будапеште

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260 за экскурсию
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