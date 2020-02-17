21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Парадный лик Будапешта

Вас ждёт увлекательный рассказ коренного мадьяра о ключевых событиях из истории венгерской столицы и о главных достопримечательностях города — таких, как великолепная Базилика Святого Иштвана. Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт. Я помогу вам вникнуть в тонкости культуры мадьяров, их традиции и ритм жизни, поделюсь с вами знанием самых аутентичных заведений и укромных закоулков, где проводят время местные жители. А после мы отправимся в небольшой городок Сентэндре.

Знакомство со сказочным Сентэндре

С первого взгляда Сентэндре покажется вам подходящим местом для действия какой-нибудь средневековой таинственной истории: узкие мощёные улочки, старинные храмы, домики и многочисленные лавки. На облике города остался отпечаток пребывания здесь сербских беженцев, спасавшихся в этих краях от гнёта Османской империи. Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века. Завершится наша прогулка в ресторанчике с национальной кухней, который открылся в Сентэндре уже очень давно и славится своей вкусной, почти домашней кухней.