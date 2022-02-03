Если вы решили поехать сейчас в столицу Венгрии – Будапешт, то ознакомьтесь с фактами о городе, узнайте о главных достопримечательностях 🏛️, о местной культуре, истории 📖, венгерских блюдах и городских праздниках, о том, куда сходить во время своего отдыха, какие отели выбрать, чтобы можно было осмотреть Будапешт, буквально за 3 дня

Рыбацкий бастион

Столица Венгрии является одним из самых привлекательных мест в Восточной Европе. Он имеет красивый вид на реку Дунай, величественные дворцы, замки и музеи, которые стоит посетить, а также молодое население, которое любит посещать бары и клубы города.

Золотой век Будапешта пришелся на Габсбурги в 18-м и 19-м веках, и когда вы посетите его, вы будете поражены сохранившейся красотой. Вы можете посмотреть балет во дворце Дрекслер, подняться в цитадель на холме Геллерт или увидеть, как жила императорская королевская семья в замке Буда.

После осмотра достопримечательностей расслабьтесь в термальных ваннах, таких как Сечени, прогуляйтесь по районам ночной жизни города или проведите вечер, пробуя изысканные блюда в таких ресторанах, как Borbirosag. В конце концов, вы влюбитесь в эту дружелюбную, великолепную европейскую столицу

Общая информация

Население : 1 735 041 человек. Жителей города называют – будапешцы, мужчина – будапештец, а женщина – будапештка;

: 1 735 041 человек. Жителей города называют – будапешцы, мужчина – будапештец, а женщина – будапештка; валюта : венгерский форинт;

: венгерский форинт; язык : венгерский;

: венгерский; основная религия : католицизм;

: католицизм; телефонный код: +36 1. .

Расположение

Где находится Будапешт на карте мира и Венгрии

Будапешт, Венгрия

Венгрия

Будапешт стоит на берегах Дуная в прекрасном природном ландшафте, там где холмы западной Венгрии пересекаются с равнинами, уходящими на юг и восток. Город расположен на противоположных берегах реки и соединён мостами, одну часть называют Буда, а другую Пешт.

Достопримечательности Будапешта

Дунайская набережная Церковь Матьяша Большой рыночный зал Большая синагога на улице Дохань Венгерский парламент

В Будапеште нет недостатка в развлечениях, но иногда трудно понять, с чего начать, хотя с каких пор это стало проблемой? ХорошоТАМ подготовили список главных достопримечательностей города и его знаковых местах.

Дунайская набережная внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому вам стоит уделить некоторое время для её посещения. Это также отличное место, чтобы увидеть многие из лучших достопримечательностей Будапешта.

внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому вам стоит уделить некоторое время для её посещения. Это также отличное место, чтобы увидеть многие из лучших достопримечательностей Будапешта. Замковая гора возвышается над городом, является обязательным для посещения районом Будапешта. Некоторые постройки датируются 14-15 веками. Выделите день, чтобы прогуляться по его извилистым мощеным улочкам. В этом районе также находится множество достопримечательностей Будапешта, такие как Троицкая площадь, церковь Матьяша, Рыбацкий бастион и Будайская крепость.

возвышается над городом, является обязательным для посещения районом Будапешта. Некоторые постройки датируются 14-15 веками. Выделите день, чтобы прогуляться по его извилистым мощеным улочкам. В этом районе также находится множество достопримечательностей Будапешта, такие как Троицкая площадь, церковь Матьяша, Рыбацкий бастион и Будайская крепость. Большой рыночный зал – большущий крытый рынок, построенный в 1894 году, привлекающий огромное количество людей, ищущих фрукты, овощи, полуфабрикаты и сувениры. Это своего рода туристическая замануха, так как цены на порядок выше, чем на будайской стороне города. Тем не менее, это хорошее место, чтобы перекусить и посмотреть на архитектуру зала.

– большущий крытый рынок, построенный в 1894 году, привлекающий огромное количество людей, ищущих фрукты, овощи, полуфабрикаты и сувениры. Это своего рода туристическая замануха, так как цены на порядок выше, чем на будайской стороне города. Тем не менее, это хорошее место, чтобы перекусить и посмотреть на архитектуру зала. Большая синагога на улице Дохань — не только красивое сооружение, но и находящаяся на втором месте по величине синагога в мире.

— не только красивое сооружение, но и находящаяся на втором месте по величине синагога в мире. Венгерский парламент – культовая постройка, самое большое здание в Венгрии и третий по величине парламент в мире. Это шедевр, которым можно полюбоваться не только снаружи, но и внутри, совершив один из ежедневных туров.

– культовая постройка, самое большое здание в Венгрии и третий по величине парламент в мире. Это шедевр, которым можно полюбоваться не только снаружи, но и внутри, совершив один из ежедневных туров. Базилика Святого Стефана не только самая большая церковь в городе, она также содержит мумифицированную правую руку Святого Стефана. Возможно, более впечатляющими являются виды с вершины церкви, поскольку отсюда также открывается самый высокий 360-градусный вид на Будапешт.

Значимые места

Дом террора Городской парк Проспект Андраши Остров Маргит Zimpla Kert

Будапешт окрестили «Жемчужиной Дуная», и это действительно потрясающее место. География, история и творчество великих людей способствовали созданию города, который одновременно очаровывает, поражает и удивляет. В данный список мы собрали знаковые места города, которые также не стоит упускать из виду.

Дом террора – музей, в котором подробно рассказывается о периоде правления нацистов и коммунистов в Будапеште, в частности, в нём рассказывается о тайной полиции обеих партий. Он расположен в бывшей штаб-квартире тайной полиции (которая также была местом пыток). Это очень интересный музей и одна из самых посещаемых городских достопримечательностей.

– музей, в котором подробно рассказывается о периоде правления нацистов и коммунистов в Будапеште, в частности, в нём рассказывается о тайной полиции обеих партий. Он расположен в бывшей штаб-квартире тайной полиции (которая также была местом пыток). Это очень интересный музей и одна из самых посещаемых городских достопримечательностей. Городской парк – место, куда будапештцы убегают от городской суеты (здесь же вы найдете купальни Сечени). В этом парке площадью 122 гектара вы также найдете зоопарк и точную копию трансильванского замка Вайдахуняд. Это интересное место, чтобы прогуляться в хороший день.

– место, куда будапештцы убегают от городской суеты (здесь же вы найдете купальни Сечени). В этом парке площадью 122 гектара вы также найдете зоопарк и точную копию трансильванского замка Вайдахуняд. Это интересное место, чтобы прогуляться в хороший день. Проспект Андраши – величественный усаженный деревьями бульвар, является объектом наследия ЮНЕСКО, и его лучше всего исследовать пешком. Он соединяет Оперный театр и Городской парк, здесь находится одни из самых дорогих объектов недвижимости города.

– величественный усаженный деревьями бульвар, является объектом наследия ЮНЕСКО, и его лучше всего исследовать пешком. Он соединяет Оперный театр и Городской парк, здесь находится одни из самых дорогих объектов недвижимости города. Купальни Сечени – самые известные и крупнейшие термальные ванны Будапешта. Это праздник для ваших глаз с их колоннадами канареечного оттенка и парящими открытыми термальными бассейнами. Обязательно зайдите внутрь, чтобы исследовать обширный интерьер, облицованный керамикой, мрамором и мозаикой. Будапешт известен как «Город курортов» из-за его около 120 геотермальных источников, так что не пропустите.

– самые известные и крупнейшие термальные ванны Будапешта. Это праздник для ваших глаз с их колоннадами канареечного оттенка и парящими открытыми термальными бассейнами. Обязательно зайдите внутрь, чтобы исследовать обширный интерьер, облицованный керамикой, мрамором и мозаикой. Будапешт известен как «Город курортов» из-за его около 120 геотермальных источников, так что не пропустите. Остров Маргит – это 2,5-километровый остров посреди Дуная представляет собой прекрасный ландшафтный парк и популярное место отдыха.

– это 2,5-километровый остров посреди Дуная представляет собой прекрасный ландшафтный парк и популярное место отдыха. Zimpla Kert (Симпла Керт) — оригинальный и самый известный руин-бар в Будапеште. Шагните внутрь этого полуразрушенного здания, и вы почувствуете, что попали в сюрреалистическую, окутанную волшебным светом страну чудес с размалеванными граффити стенами и разномастной мебелью, вероятно, привезенной с улицы. Оригинальные произведения искусства и скульптуры украшают стены, а сам комплекс огромен (он занимает целый выпотрошенный многоквартирный дом). Воскресным утром он превращается в фермерский рынок с благотворительными обедами и живой музыкой.

Особенности Будапешта

Будапешт после осады Жители Будапешта празнуют весенний фестиваль

История

Современная туристическая привлекательность термальных курортов и гастрономического великолепия привлекала и первых поселенцев Будапешта.

Свидетельства первых венгерских охотников-собирателей показывают, что они жили вдоль склона того, что позже станет холмом Геллерт, и по обеим сторонам могучей реки Дунай.

Большое количество животных, которыми можно было питаться, и горячими природными источниками, поселения вскоре увеличились в размерах во время экспансии кельтов в 3-м веке до нашей эры.

Но вскоре это место стало территорией, где господствовали римляне. Они разглядели географические преимущества и построили древний город Аквинкум, который стал центральным городом Нижней Паннонии. Его остатки сегодня расположены в Обуде.

Римляне покинули город, после вторжения гуннов во II веке нашей эры. Последующие войны и вторжения затрудняли какое-либо значительное развитие Будапешта, поскольку через него проходили авары и Карл Великий, разбрасывая поселения.

Мадьяры прибыли сюда где-то в 896 году, после того как болгарская армия одержала победу над Римской империей были построены две военные крепости: одна в Буде, а вторая в Пеште.

Первый золотой век Будапешта совпал с правлением короля эпохи Возрождения Матиаша (1458-1490 гг.), а второй период был символизирован празднованием тысячелетия 1896 года в городском парке.

Серебряный век города пришелся на межвоенный период 20-го века, когда такие люди, как Эвелин Во и принц Уэльский, часто посещали курорты и казино Будапешта.

Однако, несмотря на хорошие времена, есть много плохих периодов. Поражение венгров туркам в 1526 году задело Венгрию, и правление Габсбургов лишило Венгрию автономии до 1867 года.

За разрушениями после Второй мировой войне последовал советский контроль, который продлился до 1989 года.

После периода посткоммунистического правления, а точнее в 2004 году, Венгрия вступила в ЕС, а столица трансформировалась в шумный мегаполис XXI-го века.

Городское население

Будапешцы достаточно разговорчивы, общение является важной частью процесса построения отношений. Ожидайте много приглашений на ужин или культурные мероприятия. Если у вас есть время, ответьте взаимностью на приглашения. Венгры предпочитают личные встречи, а не обезличенные средства общения.

Жители столицы — эмоциональные ораторы, которые говорят то, что думают, и ожидают того же от вас. Они не любят эвфемизмов или расплывчатых заявлений. Очень часто используют истории, анекдоты и шутки, чтобы доказать свою точку зрения. С подозрением относятся к людям замкнутым и не желающим делиться своими сокровенными мыслями.

Будапешцы рассматривают зрительный контакт как показатель искренности и считают, что людям, которые не могут смотреть им в глаза во время разговора, есть что скрывать.

Финансовая сторона

Будапешт — очень доступное направление для путешественников, многие места можно посетить совершенно бесплатно.

В столице Венгрии есть множество отличных достопримечательностей, которые доступны по цене или вообще бесплатны. Цены на еду здесь низкие, но постарайтесь найти, где едят местные жители, чтобы получить лучшее качество. Хостелы и отели в Будапеште довольно бюджетные.

Безопасность

Примите разумные меры предосторожности против мелких преступлений. Кража сумок и карманные кражи, особенно распространены. Будьте особенно осторожны в оживленном общественном транспорте, на вокзалах, на рынках и в других местах, часто посещаемых туристами. Кражи из транспортных средств являются обычным явлением. Не носите с собой большие суммы наличных.

Климат

Лето, как правило, хорошее, со средней температурой от +20-25 градусов. Лето, очевидно, самое подходящее время для посещения Будапешта.

Весна и осень тоже благоприятны. Фактически, в сентябре и октябре средняя температура составляет +11-14 градусов. Апрель и май обычно бывают приятными с температурой +12-16 градусов.

Будапештские зимы холодные. Средняя температура в декабре колеблется около нуля. И может быть мрачно и снежно, так что это может быть не лучшее время для посещения.

Чем заняться в Будапеште

Цепной мост Национальная галерея Пещерная церковь Больница в скале Дом Гудини

Столица Венгрии предлагает довольно неплохие ночные клубы, множество красивых районов, разнообразных спа и тёплые источников, великолепные исторические здания, музеи и множество зелёных насаждений.

Чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от поездки, мы подготовили список из лучших вещей, которые можно увидеть и сделать в Будапеште.

Прогуляйтесь по Цепному мосту . Он соединяет Буду с Пештом и представляет собой висячий мост из кованого железа и камня. Проведите немного времени, прогуливаясь по нему и любуясь видами. Не пропустите Gresham Palace, расположенный на стороне Пешта. Здание в стиле модерн, сейчас в нём расположен шикарный отель Four Seasons.

. Он соединяет Буду с Пештом и представляет собой висячий мост из кованого железа и камня. Проведите немного времени, прогуливаясь по нему и любуясь видами. Не пропустите Gresham Palace, расположенный на стороне Пешта. Здание в стиле модерн, сейчас в нём расположен шикарный отель Four Seasons. Полюбуйтесь Национальной галереей . Найти её можно в Королевском дворце Будапешта, дата основания 1957 год. Национальная галерея – место где собраны работы выдающихся венгерских и европейских художников. Здесь много живописи и скульптур, а также коллекция запрестольных образов 1400-х годов. Вы также можете осмотреть купол здания, чтобы полюбоваться видом на город. Это небольшая галерея, поэтому вам понадобится всего несколько часов, чтобы осмотреть её.

. Найти её можно в Королевском дворце Будапешта, дата основания 1957 год. Национальная галерея – место где собраны работы выдающихся венгерских и европейских художников. Здесь много живописи и скульптур, а также коллекция запрестольных образов 1400-х годов. Вы также можете осмотреть купол здания, чтобы полюбоваться видом на город. Это небольшая галерея, поэтому вам понадобится всего несколько часов, чтобы осмотреть её. Посетите пещерную церковь . В 1920-х годах католические монахи построили эту церковь в большой пещерной системе, которая ранее использовалась монахом-отшельником. Известная как пещера Святого Ивана, пещера использовалась как госпиталь во время Второй мировой войны. Когда после войны к власти пришли коммунисты, они забетонировали вход и расстреляли главного монаха. В 1989 году, когда пал железный занавес, церковь была вновь открыта и теперь является популярным местом для туристов.

. В 1920-х годах католические монахи построили эту церковь в большой пещерной системе, которая ранее использовалась монахом-отшельником. Известная как пещера Святого Ивана, пещера использовалась как госпиталь во время Второй мировой войны. Когда после войны к власти пришли коммунисты, они забетонировали вход и расстреляли главного монаха. В 1989 году, когда пал железный занавес, церковь была вновь открыта и теперь является популярным местом для туристов. Исследуйте больницу в скале . На протяжении многих лет этот музей служил больницей, бомбоубежищем, тюрьмой и ядерным бункером. Здесь можно узнать о влиянии Второй мировой войны, революции 1956 года и холодной войны на Будапешт и жителей. Открыт в 2008 г., считается одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Здесь есть всевозможные восковые фигуры, инструменты, оборудование и мебель.

. На протяжении многих лет этот музей служил больницей, бомбоубежищем, тюрьмой и ядерным бункером. Здесь можно узнать о влиянии Второй мировой войны, революции 1956 года и холодной войны на Будапешт и жителей. Открыт в 2008 г., считается одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Здесь есть всевозможные восковые фигуры, инструменты, оборудование и мебель. Посетите дом Гудини . Гарри Гудини был известным художником по побегам и иллюзионистом. Он был наиболее известен своими сложными и сенсационными уловками побега. Это единственный музей в Европе, посвященный уроженцу Будапешта. В музее, находится оригинальный реквизит Гудини и памятные вещи, а также реквизит из фильма Гудини с Эдрианом Броуди в главной роли.

. Гарри Гудини был известным художником по побегам и иллюзионистом. Он был наиболее известен своими сложными и сенсационными уловками побега. Это единственный музей в Европе, посвященный уроженцу Будапешта. В музее, находится оригинальный реквизит Гудини и памятные вещи, а также реквизит из фильма Гудини с Эдрианом Броуди в главной роли. Совершите поход на холм Геллерт. Холм Геллерт, расположен к югу от Замкового холма, является лучшим местом для наблюдения за закатом. На холме также есть несколько памятников, таких как статуя Свободы возведенная в честь советских войск-освободителей, статуя королевы Елизаветы, императрицы Австрии и королевы Венгрии, вышедшей замуж за Франца Иосифа I и статуя короля Святого Стефана, первого короля Венгрии, который помог утвердить страну как христианскую нацию и обеспечил период относительного мира и стабильности.

Праздники и фестивали города

Будапештский международный цирковой фестиваль Дунайский карнавал Будапештский национальный галоп Будапештский фестиваль палинки и сосисок Рождественская ярмарка в Будапеште

Венгерские праздники и фестивали охватывают контрасты самой страны: от небольших деревенских народных и религиозных праздников, уходящих корнями вглубь веков, до крупных международных музыкальных и культурных мероприятий с участием всемирно известных артистов. В столице больше всего фестивалей, а самыми популярными считаются весенние и осенние музыкальные фестивали.

Будапештский весенний музыкальный фестиваль – культовое музыкальное событие марта привлекает посетителей со всего мира на 200 концертов, многие из которых проходят в великолепных исторических зданиях города. Исполнители мирового класса в области оперы, классики, джаза, рока и фолка выступают в великих зданиях, таких как Венгерский государственный оперный театр и Национальная галерея, а также в базиликах, церквях и т.д.

– культовое музыкальное событие марта привлекает посетителей со всего мира на 200 концертов, многие из которых проходят в великолепных исторических зданиях города. Исполнители мирового класса в области оперы, классики, джаза, рока и фолка выступают в великих зданиях, таких как Венгерский государственный оперный театр и Национальная галерея, а также в базиликах, церквях и т.д. Будапештский международный цирковой фестиваль – проводится два раза в год в течение пяти дней с конца января по февраль, собирает артистов со всего мира для выступления в столице. Пожиратели огня, клоуны, танцоры, акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и многие другие дают 30 шоу в течение пяти дней, заканчивающихся гала-представлением с участием известных талантов.

– проводится два раза в год в течение пяти дней с конца января по февраль, собирает артистов со всего мира для выступления в столице. Пожиратели огня, клоуны, танцоры, акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и многие другие дают 30 шоу в течение пяти дней, заканчивающихся гала-представлением с участием известных талантов. Дунайский карнавал – мультикультурный, захватывающий и полный музыки фестиваль проходит каждый июнь на площади Ворошмарти в Будапеште и других местах. Профессиональные и любительские современные танцоры, народные музыканты и артисты со всей Венгрии и Европы объединяются в течение 10 дней в выступлениях, уличных развлечениях, концертах и ​вечеринках.

– мультикультурный, захватывающий и полный музыки фестиваль проходит каждый июнь на площади Ворошмарти в Будапеште и других местах. Профессиональные и любительские современные танцоры, народные музыканты и артисты со всей Венгрии и Европы объединяются в течение 10 дней в выступлениях, уличных развлечениях, концертах и ​вечеринках. Будапештский национальный галоп – любители лошадей и верховой езды не захотят пропустить это сентябрьское мероприятие, которое проводится ежегодно в течение трех полных дней. Празднование гусарской культуры и её военных традиций включает в себя множество разнообразных мероприятий, кульминацией которых являются зрелищные Национальные скачки на площади Героев, в которых всадники из деревень и поселков соревнуются за главный приз.

– любители лошадей и верховой езды не захотят пропустить это сентябрьское мероприятие, которое проводится ежегодно в течение трех полных дней. Празднование гусарской культуры и её военных традиций включает в себя множество разнообразных мероприятий, кульминацией которых являются зрелищные Национальные скачки на площади Героев, в которых всадники из деревень и поселков соревнуются за главный приз. Будапештский фестиваль палинки и сосисок – гурманы оценят данное мероприятие, которое проводится в октябре на Замковой горе. Здесь вы можете попробовать не менее 20 различных сортов венгерского бренди палинки и знаменитые венгерские колбасы. Уличные развлечения, музыка, танцевальные представления и общее веселье — всё это часть гастрономического веселья.

– гурманы оценят данное мероприятие, которое проводится в октябре на Замковой горе. Здесь вы можете попробовать не менее 20 различных сортов венгерского бренди палинки и знаменитые венгерские колбасы. Уличные развлечения, музыка, танцевальные представления и общее веселье — всё это часть гастрономического веселья. Будапештская рождественская ярмарка – это волшебное место, где проходят колядки, предрождественские вечеринки и крупнейшая рождественская ярмарка в стране, которая проходит на площади Воросмарти. Здесь вы найдете подарки, местные произведения искусства, картины, поделки, рождественские украшения, традиционную еду и напитки, глинтвейн и вертеп, одинаково любимые как местными жителями, так и гостями.

Что попробовать в Будапеште

Венгерский гуляш Пёркёльт Колбице Café Kör Street Food Karavan

Будапешт — интернациональный город, поэтому здесь можно найти что угодно, но ХорошоТАМ настаивает попробовать традиционные венгерские блюда. Венгерская еда очень сытная и содержит много мяса: свинину, говядину, телятину или птицу. Паприка является национальным достоянием, поэтому её можно найти в большинстве блюд.

Ищете что-то традиционное? Обратите внимание на эти блюда:

Венгерский гуляш – суп-гуляш с мясом и овощами. Пёркёльт – мясное рагу в соусе из паприки. Колбице – колбаски на гриле в рожке из пшеничного хлеба. Лечо – овощное рагу. Паприкаш– сливочный куриный паприкаш с паприкой и куриной ножкой.

Кофе также очень популярен, а культура кафе похожа на те, что вы найдете в Вене и Австрии.

Где поесть Будапеште:

Café Kör – традиционная венгерская таверна в центре города;

– традиционная венгерская таверна в центре города; Hungarikum Bisztró – уютный традиционный ресторанчик, приезжайте по раньше или закажите столик, так как он частенько бывает переполнен;

– уютный традиционный ресторанчик, приезжайте по раньше или закажите столик, так как он частенько бывает переполнен; Két Szerecsen – место для позднего завтрака возле еврейского квартала;

– место для позднего завтрака возле еврейского квартала; Street Food Karavan – рынок уличной еды в квартале Гевиш;

– рынок уличной еды в квартале Гевиш; Bors Gastro Bar – здесь вы найдёте вкусные супы и панини;

– здесь вы найдёте вкусные супы и панини; Meatology – место где можно отведать вкусные бургеры, находится прямо напротив базилики Святого Стефана;

– место где можно отведать вкусные бургеры, находится прямо напротив базилики Святого Стефана; Home of Franziska – место где готовят вкусные завтраки, найдёте на стороне Буды;

– место где готовят вкусные завтраки, найдёте на стороне Буды; Pozsonyi restaurant – это самое местное место, насколько возможно;

– это самое местное место, насколько возможно; Csendes Vintage Bar & Café – непринужденный ретро-бар в стиле руин;

– непринужденный ретро-бар в стиле руин; For Sale Pub – уютный паб с живой музыкой;

– уютный паб с живой музыкой; Mazel Tov – бар/ресторан в еврейском квартале;

– бар/ресторан в еврейском квартале; Ruszwurm Confectionery – старейшее кафе известное своим традиционным венгерским тортом под названием Dobos Torte*;

– старейшее кафе известное своим традиционным венгерским тортом под названием Dobos Torte*; 9BAR – их свежие круассаны просто идеальны, обслуживание исключительное.

Где остановиться

Отель Four Seasons Gresham Отель Parlament Отель Mercure Budapest Korona Отель Nh Budapest City Отель Sofitel Будапешт Цепной Мост

В Будапеште множество отелей, и по мере того, как популярность города росла, росло и количество вариантов размещения. Независимо от того, ищете ли вы роскошный 5-звездочный отель или современный хостел в центре города, спальные места в столице предлагают отличное соотношение цены и качества.

Приведенные ниже отели Будапешта сгруппированы по трём ценовым категориям:

Шикарные

Anantara New York Palace – роскошный отель-дворец, примыкающий к знаменитой нью-йоркской кофейне, предлагает всё, что может пожелать взыскательный гость. Весь комплекс был возвращен в свое великолепие конца века и снова стал потрясающим образцом итальянского стиля неоренессанса. 185 безупречных номеров сочетают в себе красивый антиквариат, изобразительное искусство и свежие цветы с множеством современных удобств, включая плазменные телевизоры и доступ к Wi-Fi. Помимо кофейни, есть фитнес центр и оздоровительный комплекс.

– роскошный отель-дворец, примыкающий к знаменитой нью-йоркской кофейне, предлагает всё, что может пожелать взыскательный гость. Весь комплекс был возвращен в свое великолепие конца века и снова стал потрясающим образцом итальянского стиля неоренессанса. 185 безупречных номеров сочетают в себе красивый антиквариат, изобразительное искусство и свежие цветы с множеством современных удобств, включая плазменные телевизоры и доступ к Wi-Fi. Помимо кофейни, есть фитнес центр и оздоровительный комплекс. Отель Four Seasons Gresham – возведён в 1906 году в стиле модерн. Большинство деталей, включая керамику Золани и витраж работы Миксы Рота – оригинал, а другие детали были отреставрированы в 2004 году, после этого дворец преобразился. В отеле есть все составляющие отеля 5*, в том числе фитнес-центр и оздоровительный комплекс.

Средней цены

Palazzo Zichy – первоначально построенный как резиденция графа Нандора Зичи, дворянина 19-го века, отель, который носит его фамилию, теперь имеет достаточно места для 80 хорошо спланированных номеров. Расположенные в дворцовом квартале Пешта, современные, лаконичные спальни имеют всё, что может пожелать современный путешественник, от спутникового телевидения и звуконепроницаемых окон до доступа в Интернет и больших сейфов. В отеле также есть тренажерный зал, сауна и услуги консьержа.

– первоначально построенный как резиденция графа Нандора Зичи, дворянина 19-го века, отель, который носит его фамилию, теперь имеет достаточно места для 80 хорошо спланированных номеров. Расположенные в дворцовом квартале Пешта, современные, лаконичные спальни имеют всё, что может пожелать современный путешественник, от спутникового телевидения и звуконепроницаемых окон до доступа в Интернет и больших сейфов. В отеле также есть тренажерный зал, сауна и услуги консьержа. Отель Parlament – несмотря на минималистичный декор, отель продолжает выделяться на фоне новых бутик-отелей. В отеле 64 двухместных номера, каждый из которых оснащен кондиционером, звуконепроницаемыми окнами, Wi-Fi и спутниковым телевидением. Его вестибюль, оздоровительный центр и бар.

– несмотря на минималистичный декор, отель продолжает выделяться на фоне новых бутик-отелей. В отеле 64 двухместных номера, каждый из которых оснащен кондиционером, звуконепроницаемыми окнами, Wi-Fi и спутниковым телевидением. Его вестибюль, оздоровительный центр и бар. Отель Sofitel Будапешт Цепной Мост – имеет непревзойденный панорамный вид на могучий Дунай, здесь продумано всё до мелочей. Он предлагает бар на террасе, дешевые коктейли, безмятежный спа-салон, а также 301 номер с мраморными ваннами, телевизорами с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi в большинстве номеров. .

Бюджетные

Отель Continental Zara – имеет 272 номера с высокими окнами и шикарным шоколадным дизайном номеров. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, звуконепроницаемые окна и кондиционеры. Континентальные люксы и представительские номера доступны для экстравагантных гостей. Роскошный ресторан отеля и прохладное маленькое кафе также стоит посетить или обменять их на охлажденное пиво в саду на крыше.

– имеет 272 номера с высокими окнами и шикарным шоколадным дизайном номеров. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, звуконепроницаемые окна и кондиционеры. Континентальные люксы и представительские номера доступны для экстравагантных гостей. Роскошный ресторан отеля и прохладное маленькое кафе также стоит посетить или обменять их на охлажденное пиво в саду на крыше. Отель Mercure Budapest Korona – предлагает гостям комфорт и качество, ожидаемые от сети такого уровня. Просторные номера оснащены кондиционером, бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением и принадлежностями для чая/кофе. К услугам гостей также крытый бассейн с подогревом, сауна и услуги массажиста.

– предлагает гостям комфорт и качество, ожидаемые от сети такого уровня. Просторные номера оснащены кондиционером, бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением и принадлежностями для чая/кофе. К услугам гостей также крытый бассейн с подогревом, сауна и услуги массажиста. Отель Nh Budapest City – если ваш отдых в отеле связан с потягиванием коктейлей на летней террасе или омолаживающим тайским массажем и посещением сауны, в данном отеле предусмотрено всё. В его номерах есть выбор подушек, кондиционер, кабельное телевидение и бесплатный Wi-Fi, а современные повара ресторана готовят как интернациональную кухню, так и традиционные венгерские блюда.

Как добраться до Будапешта

Международный аэропорт имени Ференца Листа Экспресс автобус линии 100E

Самый незамысловатый, комфортный и быстрый вариант попасть в Будапешт из России – самолёт. Жители европейской части страны могут найти довольно бюджетные варианты при условии заблаговременного бронирования билетов, когда многие авиакомпании предлагают бюджетные тарифы. Добраться до столицы Венгрии поездом тоже можно, но это безумно неудобно. Данный способ подойдёт тем, кто не любит летать на самолётах. Также можно добраться в Будапешт на машине или автобусе.

Самолётом

Международный аэропорт Будапешта имени Ференца Листа (BUD) находится в 16 км к юго-востоку от центра города. Из России прямые рейсы есть из Москвы и Санкт-Петербурга, из регионов можно добраться до Будапешта только со стыковкой в Москве. Прямые рейсы из Москвы осуществляет «Аэрофлот» и Wizz Air. Время в пути около 2 ч. 50 мин. Также Wizz Air выполняет прямые рейсы из Санкт-Петербурга (время в пути 2 ч. 40 мин.).

Как добраться из аэропорта в центр Будапешта

Из международного аэропорта имени Ференца Листа, можно попасть в Будапешт воспользовавшись автобусом, частным трансфером или такси. Экспресс автобус из аэропорта – самый дешевый способ попасть в город. Он отправляется из аэропорта каждые 10-20 минут, поездка займёт около 35 минут, он идёт до станции метро Deak Ferenc Ter. Вам нужно будет купить специальный билет на автобус линии 100E. Другие типы билетов или пропусков не принимаются. Вы также можете сесть на автобус линии 200Е которые идет до станции метро Nagyvarad ter, чтобы сесть на линию метро М3 в город. Вы также можете взять такси в центр города, хотя данный вариант не рекомендуем потому что таксисты склоны завышать цены и обдирать туристов. Наконец для удобства можно воспользоваться частным трансфером компании Welcome Pickups работающей в более чем 100 городах по всему миру.

Поездом

Будапешт имеет неплохое железнодорожное сообщение с центрально европейскими городами. Попасть из Москвы в Будапешт можно на поезде «Полонез», Москва — Варшава. Пугаться не стоит просто к основному составу добавляются беспересадочные вагоны Москва — Братислава — Будапешт. Путь пролегает через территорию следующих стран: Белорусь, Польша, Чехия и Словакия. Весь путь займёт около 29 часов.

Автобусом

Попасть в венгерскую столицу из Москвы и Санкт-Петербурга, также можно автобусами компании Ecoline, но будьте готовы потратить на дорогу около 48 часов. Зато выйдет достаточно бюджетно.

На автомобиле

На дорогу в Будапешт из Москвы и Санкт-Петербурга вам придется потратить около 2 -х суток. Путь проходит через территорию Белоруссии, Польши, Словакии. Пересекая границы вам понадобится водительское удостоверение с международными правами и конечно же загранпаспорт с визой.

Общественный транспорт Будапешта

Трамвай на улицах Будапешта Станция метро «Площадь Ференца Деака»

В Будапеште довольно неплохой общественный транспорт. Есть автобусы, трамваи и метро, которые позволяют легко передвигаться по всему городу. Билеты можно купить на станциях метро или в электронных киосках на большинстве остановок. ВКК – официальная компания управляющая всем общественным транспортом, Каты Google полезный инструмент для поиска маршрутов и способов передвижения по городу. Вы также можете ходить пешком от места к месту, так по городу легко передвигаться.

Что привести из Будапешта

Воздух из Будапешта Традиционная вышивка Матио в коллекции одежды Sugar Bird Подробная карта города Urban Sidewalker Салями «Téliszalámi» Раскрашенная вручную деревянная баночка для паприки

Помимо обычных кофейных кружек, брелоков, банальных магнитов на холодильник и вездесущих футболок с надписью «Я люблю Будапешт», городские сувенирные магазины предлагают множество действительно привлекательных венгерских сувениров, в том числе как традиционные предметы, так и подарки более современные. От элегантных фарфоровых тарелок или бутылки золотого Tokaji Aszú до симпатичной карточной игры и шикарной карты города, вот некоторые важные находки, которые можно привезти домой из Будапешта, и все они не только хороши в качестве подарка, но и идеальны в качестве напоминания о незабываемом отдыхе в мадьярском мегаполисе.

Расписанные вручную деревянные безделушки . Венгры имеют давнюю традицию изготовления деревянных предметов ручной работы, таких как игрушки, инструменты и украшения, которые изготавливались здесь на протяжении веков, а те, что покрыты декоративными слоями красок, особенно интригуют глаз.

. Венгры имеют давнюю традицию изготовления деревянных предметов ручной работы, таких как игрушки, инструменты и украшения, которые изготавливались здесь на протяжении веков, а те, что покрыты декоративными слоями красок, особенно интригуют глаз. Воздух из Будапешта . Отправляясь домой, некоторые отдыхающие берут с собой песок с пляжа, воду с моря или камни с гор, чтобы показать, где они были и чем занимались... Так почему бы не взять с собой баллончик эфирного воздуха из Будапешта? В стильной упаковке с яркими оттенками и силуэтными рисунками основных достопримечательностей города, этот интересный подарок забавен и в то же время привлекателен.

. Отправляясь домой, некоторые отдыхающие берут с собой песок с пляжа, воду с моря или камни с гор, чтобы показать, где они были и чем занимались... Так почему бы не взять с собой баллончик эфирного воздуха из Будапешта? В стильной упаковке с яркими оттенками и силуэтными рисунками основных достопримечательностей города, этот интересный подарок забавен и в то же время привлекателен. Традиционная вышивка . Изысканная вышивка украшает традиционные скатерти, декоративные наволочки и изысканную одежду. Вышивка выполняется в традиционном для мадьяр стиле народного искусства, вдохновленной природой, с изображением зеленого винограда и цветущих цветов. Две из наиболее известных техник — это Калочай и Матио, выполненные с использованием длинных и сложных техник шитья.

. Изысканная вышивка украшает традиционные скатерти, декоративные наволочки и изысканную одежду. Вышивка выполняется в традиционном для мадьяр стиле народного искусства, вдохновленной природой, с изображением зеленого винограда и цветущих цветов. Две из наиболее известных техник — это Калочай и Матио, выполненные с использованием длинных и сложных техник шитья. Карта Будапешта с изюминкой . Детализированная карта города Urban Sidewalker, демонстрирующая миниатюрное масштабирование монументальных достопримечательностей, представляет столицу Венгрии с новой точки зрения. На этой нарисованной от руки графике, на которой изображены почти все основные достопримечательности и классические постройки Будапешта, игриво запечатлены улицы города и современный дух, она станет идеальным сувениром для тех, кто хочет поближе познакомиться с Будапештом.

. Детализированная карта города Urban Sidewalker, демонстрирующая миниатюрное масштабирование монументальных достопримечательностей, представляет столицу Венгрии с новой точки зрения. На этой нарисованной от руки графике, на которой изображены почти все основные достопримечательности и классические постройки Будапешта, игриво запечатлены улицы города и современный дух, она станет идеальным сувениром для тех, кто хочет поближе познакомиться с Будапештом. Ароматные съестные припасы . Венгерская кухня известна своими сытными мясными блюдами и обильным использованием паприки, что делает местные блюда неотразимо аппетитными. Приобретите пикантную салями («Téliszalámi» на венгерском языке), сочную свинину, инкрустированную белой плесенью, или возьмите банку с нежной гусиной печенью, или купите пикантную колбасу из свинины Magyar Mangalica. Ещё можно приобрести основные приправы, необходимые для приготовления еды, например, небольшой пакетик молотой паприки или тюбик пасты для гуляша.

. Венгерская кухня известна своими сытными мясными блюдами и обильным использованием паприки, что делает местные блюда неотразимо аппетитными. Приобретите пикантную салями («Téliszalámi» на венгерском языке), сочную свинину, инкрустированную белой плесенью, или возьмите банку с нежной гусиной печенью, или купите пикантную колбасу из свинины Magyar Mangalica. Ещё можно приобрести основные приправы, необходимые для приготовления еды, например, небольшой пакетик молотой паприки или тюбик пасты для гуляша. Блокноты в будапештской тематике. В ярких блокнотах Анико Рот изображены известные места Будапешта, в том числе знаковые здания города, знаменитые центральные улицы и традиционные виды общественного транспорта. Будь то малиновые троллейбусы, культовые желтые трамваи или шумная улица Дохань, о которой у вас останутся теплые воспоминания. Эти блокноты являются идеальным подарком по разумной цене.

Плюсы и минусы отдыха

Бездомные – ещё одна проблема города Очень много развлечений, на фото купальни Рудаш

Будапешт имеет свои преимущества и недостатки, и если вы планируете поездку в столицу Венгрии, ниже мы перечислили некоторые плюсы и минусы отдыха в Будапеште.

Минусы:

Сложный язык;

погода достаточно переменчивая;

много бездомных на улицах;

мусор на улицах.

Плюсы:

доступный отдых;

довольно безопасно;

много развлечений;

подходит для семейного отдыха;

вкусная еда и напитки;

хороший общественный транспорт.

Что нужно сделать в Будапеште обязательно

Площадь Героев Фуникулер Буда-Хилл Термальные бани Геллерт Инсталляция «Туфли на набережной Дуная» Замок Вайдахуняд

Считающийся одним из самых красивых городов Европы, столица Венгрии Будапешт, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, не разочарует вас. От увлекательной истории и красивой архитектуры до термальных ванн и баров в руинах – здесь есть всё. Взгляните на наш список вещей, которые нужно обязательно сделать в Будапеште.

Посетите площадь Героев . Не пропустить Монумент Тысячелетия в его центре, на котором изображен Архангел Гавриил, держащий венгерскую корону. Он окружен несколькими другими статуями, которые представляют семь вождей мадьяр и других важных венгерских лидеров. Обязательно посетите два художественных музея по обе стороны площади и узнайте немного об истории Венгрии.

. Не пропустить Монумент Тысячелетия в его центре, на котором изображен Архангел Гавриил, держащий венгерскую корону. Он окружен несколькими другими статуями, которые представляют семь вождей мадьяр и других важных венгерских лидеров. Обязательно посетите два художественных музея по обе стороны площади и узнайте немного об истории Венгрии. Покататься на фуникулере Буда-Хилл . Если у вас нет желания подниматься на холм Буда, запрыгивайте на фуникулер, который доставит вас прямо на вершину. Это очень удобно, когда устали ноги. Поездка довольно короткая, но, честно говоря, это хороший способ добраться до вершины холма.

. Если у вас нет желания подниматься на холм Буда, запрыгивайте на фуникулер, который доставит вас прямо на вершину. Это очень удобно, когда устали ноги. Поездка довольно короткая, но, честно говоря, это хороший способ добраться до вершины холма. Отдохните в банном дворце Геллерта . Одна из лучших вещей в Будапеште — его прекрасные спа-центры. Отправляйтесь в банный дворец Геллерт и насладиться расслабляющим днём ​​в бассейнах с подогревом.

. Одна из лучших вещей в Будапеште — его прекрасные спа-центры. Отправляйтесь в банный дворец Геллерт и насладиться расслабляющим днём ​​в бассейнах с подогревом. Поразмышляйте над туфлями на набережной Дуная . «Туфли на набережной Дуная», созданы Дьюлой Пауэрой и задуманы Джаном Тогаем, представляет собой мрачную инсталляцию, которую вы должны обязательно увидеть. Мемориал напоминает о зверствах во время Второй мировой войны, когда людям приказали снять обувь, прежде чем их расстреляли и бросили в реку. Это действительно трогательная и эмоциональная инсталляция.

. «Туфли на набережной Дуная», созданы Дьюлой Пауэрой и задуманы Джаном Тогаем, представляет собой мрачную инсталляцию, которую вы должны обязательно увидеть. Мемориал напоминает о зверствах во время Второй мировой войны, когда людям приказали снять обувь, прежде чем их расстреляли и бросили в реку. Это действительно трогательная и эмоциональная инсталляция. Отведайте венгерского гуляша . Вы не можете поехать в Будапешт и не попробовать горячего гуляша. Вы найдете гуляш почти везде в городе.

. Вы не можете поехать в Будапешт и не попробовать горячего гуляша. Вы найдете гуляш почти везде в городе. Посетите замок Вайдахуняд. Он расположен в городском парке, представляет собой идеальный замок, который вы обязательно должны посетить. Зимой прямо возле замка есть великолепный каток, а летом у вас будет великолепный вид на озеро и замок.

Начните свой первый день с осмотра Замкового холма в Будапеште и завершите его в купальнях Геллерт после подъема на холм Геллерт.

В последний день рекомендуем посетить зоопарк Будапешта и, если у вас есть дополнительный бюджет, вы можете сесть на общественный катер ВКК и отправиться к плотине Копаши, чтобы насладиться дизайнерскими зелеными насаждениями и множеством прекрасных ресторанов.

В заключении

Безусловно, один из самых фотогеничных городов на континенте, Жемчужина Дуная быстро поднимается по туристическим рейтингам, зарекомендовав себя как главная восточноевропейская столица. От здания парламента в стиле Диснея на берегу реки до коллекции чудесных базилик, модных руин-баров, расслабляющих спа-салонов, аппетитных ресторанов и непрерывных развлечений — список развлечений в Будапеште бесконечен. Будучи сравнительно дешевым направлением (по сравнению с западноевропейскими мегаполисами Лондоном и Парижем), даже путешественники с ограниченным бюджетом могут побаловать себя роскошью в Будапеште.

Будапешт вас не разочарует, и вы обязательно отлично проведете время в одной из самых красивых и интересных европейских столиц.