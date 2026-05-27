Давайте ненадолго замедлимся, чтобы увидеть Вьетнам таким, каким его знают местные.
Мы проведём день в действующих пагодах Дананга, куда приходят вьетнамцы оставить простые подношения — чай, фрукты, цветы — а тишина приглашает к диалогу. Вы станете свидетелями буддийских практик и прикоснётесь к чамской культуре.
Мы проведём день в действующих пагодах Дананга, куда приходят вьетнамцы оставить простые подношения — чай, фрукты, цветы — а тишина приглашает к диалогу. Вы станете свидетелями буддийских практик и прикоснётесь к чамской культуре.
Описание экскурсии
Пагода Утренней Тишины
Начнём экскурсию, когда пагода только просыпается, монахи совершают первые ритуалы, воздух прозрачен и свеж. Нам предстоит:
- познакомиться с пространством и его атмосферой
- выучить простые правила поведения в храме
- понаблюдать за утренней жизнью монастыря
- поговорить о главном: почему во Вьетнаме в храм приходят не просить, а благодарить
После посещения пагоды — остановка в уютной кофейне.
Там, где камень встречает небо
Здесь вода веками обтачивала известняк, образуя пещеры и гроты. Воздух тут тоже особенный — влажный, с густым запахом благовоний. Во время визита в пещерный комплекс мы:
- зайдём в главный молитвенный зал
- поговорим о природе вьетнамского буддизма
- увидим, как вера вплетена в повседневность
Храм проводов и встреч
До появления статуи Леди Будды именно этот храм был главным духовным причалом для рыбаков. Здесь получали благословение перед выходом в море, а возвращались с благодарностью. Поговорим о том, как сменялись эпохи, правители и декорации, но основа оставалась незыблемой: семья, община, государство.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- В салоне для вас будут приготовлены кофе/чай, питьевая вода и дождевики
- Маршрут может незначительно меняться в зависимости от времени суток, религиозных церемоний и загруженности храмов
- Личные пожертвования в пагодах (по желанию) не входят в стоимость
Правила посещения пагод
- Рекомендуется закрытая одежда: плечи и колени должны быть прикрыты
- Просьба соблюдать тишину и фотографировать только там, где это разрешено
- Не вступайте в контакт с монахами без их разрешения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Духовный мир Дананга: от домашнего алтаря к пагодам и храмам»
Индивидуальная
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
3 июн в 07:30
4 июн в 07:30
от $460 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 14:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$90 за человека
-
5%
Индивидуальная
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $306
$322 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$116 за человека
от $95 за человека