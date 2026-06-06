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Индивидуальная
Духовный мир Дананга: от домашнего алтаря к пагодам и храмам
Почувствовать пульс Центрального Вьетнама, оказавшись в нужном месте в нужное время
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от $95 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Веганский Дананг
Отправляйтесь в гастрономическое приключение по Данангу! Вас ждут веганские кафе, храмы и рынки. Узнайте больше о местной культуре и буддизме
Начало: От вашего отеля
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Рыбалка в Дананге: ночная охота на кальмара
Отправиться за уловом на аутентичной лодке местных рыбаков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
19 авг в 18:00
20 авг в 18:00
$97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
спасибо, это был действительно интересный и познавательный опыт. Артем и как гид, и как разказчик обладает достаточным багажом знаний. есть о чем поговорить, если Вам интересна данная тематика.
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Всего 2 отзыва в Дананге в категории "Почувствовать себя местным"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Почувствовать себя местным»
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Сейчас в Дананге в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 340. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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