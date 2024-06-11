1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
«Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
«Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Соборы и храмы»
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