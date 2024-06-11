Храмы и соборы Дананга с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Дананге на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мишон: индуистские храмы во Вьетнаме»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 400 за всё до 10 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
«Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 380 за всё до 8 чел.
Веганский Дананг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
«Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
  2. Из Дананга - в королевский город Хюэ
  3. Веганский Дананг
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400.
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