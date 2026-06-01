Храмовый комплекс Мишон — бывший религиозный центр государства Чампа и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите загадочные башни, узнаете о культе Шивы, прогуляетесь среди джунглей и прикоснётесь к истории цивилизации, исчезнувшей много веков назад. Все билеты и ужин включены в стоимость!
Вы увидите загадочные башни, узнаете о культе Шивы, прогуляетесь среди джунглей и прикоснётесь к истории цивилизации, исчезнувшей много веков назад. Все билеты и ужин включены в стоимость!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Дананга или Хойана. По дороге предусмотрены остановки по необходимости
9:30 — прибытие в Мишон
10:00–14:00 — экскурсия по храмовому комплексу. Вы увидите:
- древние башни-каланы 4–13 веков
- барельефы с изображениями индуистских божеств, апсар и священных животных
- следы Вьетнамской войны
- восстановленные памятники, над которыми работают специалисты ЮНЕСКО
14:30 — выезд обратно
16:30–17:00 — возвращение в Дананг или Хойан
После экскурсии — ужин!
Вы узнаете:
- о расцвете и упадке государства Чампа
- роли индуизма в жизни чамских правителей
- загадках чамской кирпичной кладки, которые до сих пор вызывают споры у исследователей
- и о том, как война повлияла на сохранность комплекса
Организационные детали
- Едем на автомобиле с кондиционером (Ford, Mitsubishi, Toyota или Kia)
- В стоимость включены трансфер из Дананга или Хойана, входные билеты, питьевая вода и ужин после экскурсии
- На территории комплекса есть кафе с напитками и лёгкими закусками
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дананге или Хойане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
Входит в следующие категории Дананга
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