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Из Дананга в Мишон: по следам исчезнувшей цивилизации Чампа

Раскрыть тайны одного из главных памятников страны - в формате «всё включено»
Храмовый комплекс Мишон — бывший религиозный центр государства Чампа и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите загадочные башни, узнаете о культе Шивы, прогуляетесь среди джунглей и прикоснётесь к истории цивилизации, исчезнувшей много веков назад. Все билеты и ужин включены в стоимость!
Из Дананга в Мишон: по следам исчезнувшей цивилизации Чампа
Из Дананга в Мишон: по следам исчезнувшей цивилизации Чампа
Из Дананга в Мишон: по следам исчезнувшей цивилизации Чампа

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Дананга или Хойана. По дороге предусмотрены остановки по необходимости

9:30 — прибытие в Мишон

10:00–14:00 — экскурсия по храмовому комплексу. Вы увидите:

  • древние башни-каланы 4–13 веков
  • барельефы с изображениями индуистских божеств, апсар и священных животных
  • следы Вьетнамской войны
  • восстановленные памятники, над которыми работают специалисты ЮНЕСКО

14:30 — выезд обратно

16:30–17:00 — возвращение в Дананг или Хойан

После экскурсии — ужин!

Вы узнаете:

  • о расцвете и упадке государства Чампа
  • роли индуизма в жизни чамских правителей
  • загадках чамской кирпичной кладки, которые до сих пор вызывают споры у исследователей
  • и о том, как война повлияла на сохранность комплекса

Организационные детали

  • Едем на автомобиле с кондиционером (Ford, Mitsubishi, Toyota или Kia)
  • В стоимость включены трансфер из Дананга или Хойана, входные билеты, питьевая вода и ужин после экскурсии
  • На территории комплекса есть кафе с напитками и лёгкими закусками
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дананге или Хойане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
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повседневную жизнь. Вместе с командой провожу авторские экскурсии в Дананге, Хойане, Хюэ и Мишоне. Наши маршруты выстроены как продуманный сценарий идеального дня — активные и вдохновляющие утренние впечатления, размеренное дневное время для отдыха и осмысления, яркие вечерние шоу, где вы становитесь не просто зрителем, а частью культурной жизни Центрального Вьетнама. Наш формат подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть страну, а почувствовать её характер и глубину.

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