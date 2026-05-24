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Наталья отлично провела экскурсию и ответила на все возникающие вопросы.

По окончании экскурсии сделали на память об этом месте сувениры.

Очень спокойная и умиротворенная экскурсия.

Наталья, благодарю! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 1 отзыв в Дананге в категории "Храмовый комплекс «Мишон»" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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