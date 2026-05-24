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Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Начало: От вашего отеля
26 июн в 06:00
27 июн в 06:00
$129 за человека
Индивидуальная
Из Дананга в Мишон: по следам исчезнувшей цивилизации Чампа
Раскрыть тайны одного из главных памятников страны - в формате «всё включено»
Начало: В Дананге или Хойане
Завтра в 10:00
26 июн в 09:00
от $180 за человека
Индивидуальная
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама, посетив Хойан и храмовый комплекс Мишон. Исторические руины и яркие фонари ждут вас
Начало: У вашего отеля
27 июн в 07:00
28 июн в 07:00
от $430 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Рекомендую эту экскурсию для погружения в историю Вьетнама.
Наталья отлично провела экскурсию и ответила на все возникающие вопросы.
По окончании экскурсии сделали на память об этом месте сувениры.
Очень спокойная и умиротворенная экскурсия.
Наталья, благодарю!
Наталья отлично провела экскурсию и ответила на все возникающие вопросы.
По окончании экскурсии сделали на память об этом месте сувениры.
Очень спокойная и умиротворенная экскурсия.
Наталья, благодарю!
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Всего 1 отзыв в Дананге в категории "Храмовый комплекс «Мишон»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Храмовый комплекс «Мишон»»
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Сейчас в Дананге в категории "Храмовый комплекс «Мишон»" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 430. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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