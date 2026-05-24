Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)

Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Священный комплекс Мишон, скрытый среди гор и джунглей, на протяжении многих столетий был главным местом поклонения богу Шиве.

Сюда обязан был приехать каждый король Чампы, чтобы принести дары богам и подтвердить право на власть. Мы осмотрим останки древних храмов королевства и разгадаем их загадки.
Описание экскурсии

Мы отправимся из Дананга рано утром, чтобы начать прогулку, пока в Мишоне безлюдно. Дорога займёт 1 час. Позавтракать можно на территории комплекса.

Пройдёмся по разным группам храмов на территории комплекса Мишон и обсудим:

  • как древние мастера оживляли камень и строили храмы без раствора
  • какие символы скрыты в храмовой резьбе
  • почему часть сооружений уцелела, а часть — нет

Прогулка по природному парку вокруг храмов — отдельная часть опыта. Тишина, горы, река и джунгли вокруг позволяют воспринимать место не как музей, а как живое святилище.

Представление традиционной чамской музыки и танца. Вы увидите ритуальные движения и услышите музыку, которая веками сопровождала религиозные церемонии. Это помогает лучше почувствовать мировоззрение народа чампа и их связь с богами.

Мастер-класс по оттиску на рисовой бумаге. Вы сделаете оттиск одного из изображений, которое использовали для украшения храмов. И заберёте его с собой как сувенир, связанный с историей места.

Вы узнаете:

  • почему каждый король Чампы обязан был приехать в Мишон — и что могло случиться, если он этого не сделает
  • зачем в этих горах веками призывали Шиву и почему Мишон считался местом прямого контакта с богами
  • как сотни лет молитв, ритуалов и даров влияли на людей, приходивших сюда за защитой, силой и ответами

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Toyota. Детские кресла — по запросу (сообщите заранее)
  • В стоимость включены трансфер, входные билеты, мастер-класс, питьевая вода в дороге
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) завтрак и обед на территории комплекса — $8–12 за чел.
  • Для детей от 6 лет мы включаем небольшой исторический квест, чтобы им было интересно, а родители могли спокойно наслаждаться прогулкой и рассказом
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия, в которых знакомство
с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение. По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент. Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Рекомендую эту экскурсию для погружения в историю Вьетнама.
Наталья отлично провела экскурсию и ответила на все возникающие вопросы.
По окончании экскурсии сделали на память об этом месте сувениры.
Очень спокойная и умиротворенная экскурсия.
Наталья, благодарю!
