Священный комплекс Мишон, скрытый среди гор и джунглей, на протяжении многих столетий был главным местом поклонения богу Шиве. Сюда обязан был приехать каждый король Чампы, чтобы принести дары богам и подтвердить право на власть. Мы осмотрим останки древних храмов королевства и разгадаем их загадки.

Описание экскурсии

Мы отправимся из Дананга рано утром, чтобы начать прогулку, пока в Мишоне безлюдно. Дорога займёт 1 час. Позавтракать можно на территории комплекса.

Пройдёмся по разным группам храмов на территории комплекса Мишон и обсудим:

как древние мастера оживляли камень и строили храмы без раствора

какие символы скрыты в храмовой резьбе

почему часть сооружений уцелела, а часть — нет

Прогулка по природному парку вокруг храмов — отдельная часть опыта. Тишина, горы, река и джунгли вокруг позволяют воспринимать место не как музей, а как живое святилище.

Представление традиционной чамской музыки и танца. Вы увидите ритуальные движения и услышите музыку, которая веками сопровождала религиозные церемонии. Это помогает лучше почувствовать мировоззрение народа чампа и их связь с богами.

Мастер-класс по оттиску на рисовой бумаге. Вы сделаете оттиск одного из изображений, которое использовали для украшения храмов. И заберёте его с собой как сувенир, связанный с историей места.

Вы узнаете:

почему каждый король Чампы обязан был приехать в Мишон — и что могло случиться, если он этого не сделает

зачем в этих горах веками призывали Шиву и почему Мишон считался местом прямого контакта с богами

как сотни лет молитв, ритуалов и даров влияли на людей, приходивших сюда за защитой, силой и ответами

Организационные детали