Мы отправимся из Дананга рано утром, чтобы начать прогулку, пока в Мишоне безлюдно. Дорога займёт 1 час. Позавтракать можно на территории комплекса.
Пройдёмся по разным группам храмов на территории комплекса Мишон и обсудим:
как древние мастера оживляли камень и строили храмы без раствора
какие символы скрыты в храмовой резьбе
почему часть сооружений уцелела, а часть — нет
Прогулка по природному парку вокруг храмов — отдельная часть опыта. Тишина, горы, река и джунгли вокруг позволяют воспринимать место не как музей, а как живое святилище.
Представление традиционной чамской музыки и танца. Вы увидите ритуальные движения и услышите музыку, которая веками сопровождала религиозные церемонии. Это помогает лучше почувствовать мировоззрение народа чампа и их связь с богами.
Мастер-класс по оттиску на рисовой бумаге. Вы сделаете оттиск одного из изображений, которое использовали для украшения храмов. И заберёте его с собой как сувенир, связанный с историей места.
Вы узнаете:
почему каждый король Чампы обязан был приехать в Мишон — и что могло случиться, если он этого не сделает
зачем в этих горах веками призывали Шиву и почему Мишон считался местом прямого контакта с богами
как сотни лет молитв, ритуалов и даров влияли на людей, приходивших сюда за защитой, силой и ответами
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Toyota. Детские кресла — по запросу (сообщите заранее)
В стоимость включены трансфер, входные билеты, мастер-класс, питьевая вода в дороге
Дополнительно оплачиваются (по желанию) завтрак и обед на территории комплекса — $8–12 за чел.
Для детей от 6 лет мы включаем небольшой исторический квест, чтобы им было интересно, а родители могли спокойно наслаждаться прогулкой и рассказом
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 199 туристов
Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия, в которых знакомство читать дальшеуменьшить
с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение.
По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент.
Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Никита
Рекомендую эту экскурсию для погружения в историю Вьетнама. Наталья отлично провела экскурсию и ответила на все возникающие вопросы. По окончании экскурсии сделали на память об этом месте сувениры. Очень спокойная и умиротворенная экскурсия. Наталья, благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)»