Для вас предлагают трансферы и обзорные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Данангу! Вы сможете выбрать удобный вариант: только трансфер из аэропорта или в аэропорт или экскурсии — они подойдут вам, если вы хотите скрасить время ожидания самолёта или просто познакомиться с городом.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансфер
Что вас ждёт? Мы заберём вас из отеля или аэропорта и отвезём в место назначения. В зависимости от выбранного варианта трансфер доступен из аэропорта, из отеля в центре Дананга и отеля в центре Хойана. Для туристов, ожидающий свой рейс, предлагаем обзорные экскурсии по Данангу на нашем автомобиле с профессиональным водителем:
- На пятичасовой экскурсии вы увидите Мраморную гору, пещеру Ам Фу и статую Леди Будды. По желанию вас ждёт обед за свой счёт.
- На десятичасовой экскурсии вы увидите Мраморную гору, статую Леди Будды и сможете посетить Шоу фонарей и Шоу воспоминаний. Обед за свой счёт.
- Водитель свяжется с вами за один день по Whats.
- App, We.
Chat, Line, Kakaotalk или по номеру телефона. Водители будут ждать не более 5-ти минут после запланированного времени встречи. Важная информация:
Доступно для людей на инвалидных колясках.
Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мраморная гора
- Леди Будда
- Фестиваль фонарей
- Шоу воспоминаний
Что включено
- Экскурсия по Данангу
- Услуги англоговорящего водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Доступно для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
Групповая
до 15 чел.
Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
11 ноя в 07:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от $400 за человека