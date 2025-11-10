Мои заказы

Трансферы из отелей и аэропорта и экскурсии по Данангу

Для вас предлагают трансферы и обзорные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Данангу! Вы сможете выбрать удобный вариант: только трансфер из аэропорта или в аэропорт или экскурсии — они подойдут вам, если вы хотите скрасить время ожидания самолёта или просто познакомиться с городом.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание трансфер

Что вас ждёт? Мы заберём вас из отеля или аэропорта и отвезём в место назначения. В зависимости от выбранного варианта трансфер доступен из аэропорта, из отеля в центре Дананга и отеля в центре Хойана. Для туристов, ожидающий свой рейс, предлагаем обзорные экскурсии по Данангу на нашем автомобиле с профессиональным водителем:
  • На пятичасовой экскурсии вы увидите Мраморную гору, пещеру Ам Фу и статую Леди Будды. По желанию вас ждёт обед за свой счёт.
  • На десятичасовой экскурсии вы увидите Мраморную гору, статую Леди Будды и сможете посетить Шоу фонарей и Шоу воспоминаний. Обед за свой счёт.
  Водитель свяжется с вами за один день по Whats.
  App, We.

Chat, Line, Kakaotalk или по номеру телефона. Водители будут ждать не более 5-ти минут после запланированного времени встречи.

Доступно для людей на инвалидных колясках.

Ежедневно с 05:00 до 11:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мраморная гора
  • Леди Будда
  • Фестиваль фонарей
  • Шоу воспоминаний
Что включено
  • Экскурсия по Данангу
  • Услуги англоговорящего водителя
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Доступно для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дананга

