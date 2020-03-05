Экскурсии из центра Дананга

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Дананге на русском языке, цены от $6. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мото-приключение в Дананге
На мотоцикле
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 09:30
23 дек в 08:00
от $400 за человека
Ужин из морепродуктов, рынок и вечерний осмотр достопримечательностей
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Ужин из морепродуктов, рынок и вечерний осмотр достопримечательностей
Начало: Ваш отель в центре Дананга
Расписание: Ежедневно в 18:00.
Завтра в 18:00
23 дек в 18:00
$39 за человека
Трансферы из отелей и аэропорта и экскурсии по Данангу
10 часов
Индивидуальная
Трансферы из отелей и аэропорта и экскурсии по Данангу
Начало: Ваш отель в центре или аэропорт
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Завтра в 12:00
23 дек в 05:00
от $6.94 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 марта 2020
    Мото-приключение в Дананге
    Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
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    осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Из центра»

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Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2024
Сейчас в Дананге в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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