12 часов
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 09:30
23 дек в 08:00
от $400 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Ужин из морепродуктов, рынок и вечерний осмотр достопримечательностей
Начало: Ваш отель в центре Дананга
Расписание: Ежедневно в 18:00.
Завтра в 18:00
23 дек в 18:00
$39 за человека
10 часов
Индивидуальная
Трансферы из отелей и аэропорта и экскурсии по Данангу
Начало: Ваш отель в центре или аэропорт
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Завтра в 12:00
23 дек в 05:00
от $6.94 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2024
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