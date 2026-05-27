Море зовёт — а мы поможем с ним подружиться! На берегу быстро разберём базовые приёмы и сразу в воду — практиковаться. Учеников делим по трое — каждому уделим внимание и дадим своё задание. Для ускоренного прогресса можно заниматься вдвоём или один на один с инструктором. Снимем тренировку на профессиональную камеру — ваш дебют на борде сохранится на фото и видео.
Описание мастер-класса
Встретимся на побережье и поедем к месту проведения урока. Его определит инструктор в зависимости от ветра и волны. Вы переоденетесь, получите снаряжение, нанесёте солнцезащитное средство.
Приступаем:
5 минут — разминка
10 минут — техника безопасности, теория, отработка элементов на суше
75 минут — практика в воде
Затем мы дадим домашнее задание и рекомендации, доставим вас обратно.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на легковом авто, занятие (90 минут), аренда снаряжения, съёмка
- Групповые уроки проходят с 7:00 до 11:00, время для индивидуального занятия подберём вместе за сутки до встречи
- Снимаем на Canon/ Nikon. В день урока вы получите ссылку на облачное хранилище (5–6 фото и 3–4 видео)
- Опционально доступна съёмка с дрона, подробности уточняйте в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|В группе
|$55
|Индивидуально 1/1
|$90
|Вдвоём
|$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Ми Кхе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Урок сёрфинга для новичков в Дананге»
-
5%
Индивидуальная
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $306
$322 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$200 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$300 за человека
$55 за человека