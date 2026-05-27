Море зовёт — а мы поможем с ним подружиться! На берегу быстро разберём базовые приёмы и сразу в воду — практиковаться. Учеников делим по трое — каждому уделим внимание и дадим своё задание. Для ускоренного прогресса можно заниматься вдвоём или один на один с инструктором. Снимем тренировку на профессиональную камеру — ваш дебют на борде сохранится на фото и видео.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Встретимся на побережье и поедем к месту проведения урока. Его определит инструктор в зависимости от ветра и волны. Вы переоденетесь, получите снаряжение, нанесёте солнцезащитное средство.

Приступаем:

5 минут — разминка

10 минут — техника безопасности, теория, отработка элементов на суше

75 минут — практика в воде

Затем мы дадим домашнее задание и рекомендации, доставим вас обратно.

Организационные детали