Ужин из морепродуктов, рынок и вечерний осмотр достопримечательностей

Думаете, Дананг очень скучный по вечерам? Подумайте ещё раз! Почему бы не поужинать морепродуктами, не потусоваться на ночном рынке, не отправиться в круиз по реке Хан, не проехать по самым известным мостам города, не посмотреть на «‎иконы» ночного Дананга и не пообщаться с местными жителями?
5
1 отзыв
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Вечерний Дананг — это то, что обязательно нужно увидеть в ваш первый день здесь. Вам откроются захватывающие виды во время катания с опытными гидами на мотоцикле, вы насладитесь прекрасными достопримечательностями и познакомитесь с настоящей жизнью Дананга. Что вас ждёт?
  • Вы познакомьтесь с культурой «‎Нхау»‎, насладитесь ужином из морепродуктов и пивом.
  • Осмотрите главные достопримечательности вечернего Дананга: Мост Дракона, Мост Хань, Мост любви, Пристань DHC, Парк Apec.
  • Исследуете рынок и научитесь мастерству торга.
  • Отправитесь в круиз по реке Хань на 45 минут, насладитесь живой музыкой и посмотрите на Дананг с другой стороны.

• После окончания тура вас привезут обратно в отель. Важная информация:

  • Пожалуйста, сообщите о любых особых диетических предпочтениях во время бронирования.
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек.
  • Транспорт: мотоцикл или микроавтобус (в зависимости от размера вашей группы). Если вы не хотите использовать мотоцикл, мы можем организовать микроавтобус. Дополнительная плата для группы из 2-4 гостей, желающих использовать микроавтобус, — 200 000 донгов/чел. Для групп более 5-ти человек — микроавтобус без доплаты.
  • Тур проводится в любую погоду.
  • Одна фруктовая тарелка на круизе будет подана на каждый стол из 3-4 человек.

Ежедневно в 18:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост Дракона
  • Мост Хань
  • Мост любви
  • Пристань DHC
  • Парк Apec
  • Рынок Дананга
  • Река Хань
Что включено
  • Услуги англоговорящего гида
  • Ужин из морепродуктов
  • Речной круиз (45 минут)
  • Трансфер из отеля и обратно (в центре города)
  • Мотоциклы и шлемы или микроавтобус (в зависимости от размера группы)
  • Питьевая вода
  • Пончо от дождя (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Трансфер из курортных районов
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре Дананга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, сообщите о любых особых диетических предпочтениях во время бронирования
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
  • Транспорт: мотоцикл или микроавтобус (в зависимости от размера вашей группы). Если вы не хотите использовать мотоцикл, мы можем организовать микроавтобус. Дополнительная плата для группы из 2-4 гостей, желающих использовать микроавтобус, - 200 000 донгов/чел. Для групп более 5-ти человек - микроавтобус без доплаты
  • Тур проводится в любую погоду
  • Одна фруктовая тарелка на круизе будет подана на каждый стол из 3-4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
E
Elena
27 сен 2025
Всем хорошего дня. Экскурсия полочулась очень веселой,позитивной,ребята,которые с нами были,очень замечательные,еда не плохая,рынок так себе, кораблик очень весело,с красивыми видами. Отдельно трансфер на мотобайке,это что то.

Входит в следующие категории Дананга

