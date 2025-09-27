Думаете, Дананг очень скучный по вечерам? Подумайте ещё раз! Почему бы не поужинать морепродуктами, не потусоваться на ночном рынке, не отправиться в круиз по реке Хан, не проехать по самым известным мостам города, не посмотреть на «иконы» ночного Дананга и не пообщаться с местными жителями?
Описание экскурсииВечерний Дананг — это то, что обязательно нужно увидеть в ваш первый день здесь. Вам откроются захватывающие виды во время катания с опытными гидами на мотоцикле, вы насладитесь прекрасными достопримечательностями и познакомитесь с настоящей жизнью Дананга. Что вас ждёт?
- Вы познакомьтесь с культурой «Нхау», насладитесь ужином из морепродуктов и пивом.
- Осмотрите главные достопримечательности вечернего Дананга: Мост Дракона, Мост Хань, Мост любви, Пристань DHC, Парк Apec.
- Исследуете рынок и научитесь мастерству торга.
- Отправитесь в круиз по реке Хань на 45 минут, насладитесь живой музыкой и посмотрите на Дананг с другой стороны.
• После окончания тура вас привезут обратно в отель. Важная информация:
- Пожалуйста, сообщите о любых особых диетических предпочтениях во время бронирования.
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек.
- Транспорт: мотоцикл или микроавтобус (в зависимости от размера вашей группы). Если вы не хотите использовать мотоцикл, мы можем организовать микроавтобус. Дополнительная плата для группы из 2-4 гостей, желающих использовать микроавтобус, — 200 000 донгов/чел. Для групп более 5-ти человек — микроавтобус без доплаты.
- Тур проводится в любую погоду.
- Одна фруктовая тарелка на круизе будет подана на каждый стол из 3-4 человек.
Ежедневно в 18:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Дракона
- Мост Хань
- Мост любви
- Пристань DHC
- Парк Apec
- Рынок Дананга
- Река Хань
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Ужин из морепродуктов
- Речной круиз (45 минут)
- Трансфер из отеля и обратно (в центре города)
- Мотоциклы и шлемы или микроавтобус (в зависимости от размера группы)
- Питьевая вода
- Пончо от дождя (при необходимости)
Что не входит в цену
- Трансфер из курортных районов
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре Дананга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, сообщите о любых особых диетических предпочтениях во время бронирования
- Экскурсия состоится при наборе группы от 2-х человек
- Транспорт: мотоцикл или микроавтобус (в зависимости от размера вашей группы). Если вы не хотите использовать мотоцикл, мы можем организовать микроавтобус. Дополнительная плата для группы из 2-4 гостей, желающих использовать микроавтобус, - 200 000 донгов/чел. Для групп более 5-ти человек - микроавтобус без доплаты
- Тур проводится в любую погоду
- Одна фруктовая тарелка на круизе будет подана на каждый стол из 3-4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
27 сен 2025
Всем хорошего дня. Экскурсия полочулась очень веселой,позитивной,ребята,которые с нами были,очень замечательные,еда не плохая,рынок так себе, кораблик очень весело,с красивыми видами. Отдельно трансфер на мотобайке,это что то.
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
от $180
$240 за всё до 15 чел.
Групповая
Мастер-класс по приготовлению блюд и рынок
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на пляже Ми Кхе! Посетите рынок Бак Ми Ан, готовьте пять традиционных блюд и получите сертификат
Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$39.93 за человека
-
25%
Круиз
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
от $180
$240 за всё до 15 чел.