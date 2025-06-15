Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Дананге. Комфорт и безопасность по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Дананга
«Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке»
Завтра в 00:00
17 июн в 00:00
$18 за всё до 3 чел.
Круиз
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз
Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама
Начало: От вашего отеля
«Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан»
17 июн в 14:00
18 июн в 14:00
$230 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ужин и вечерний осмотр Дананга
Вечерний Дананг удивит вас своим очарованием! Погрузитесь в атмосферу города с ужином из морепродуктов и круизом по реке Хан
Начало: Ваш отель в центре Дананга
«Вечерний Дананг — это то, что обязательно нужно увидеть в ваш первый день здесь»
Расписание: Ежедневно в 18:00.
Завтра в 18:00
17 июн в 18:00
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2025
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