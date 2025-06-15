Найдено 3 экскурсии в категории « Вечерние » в Дананге на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта Дананга Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Дананге. Комфорт и безопасность по фиксированной цене Начало: В аэропорту Дананга «Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке» $18 за всё до 3 чел. На машине Музыкальные теплоходы 8 часов Круиз Тайны Мраморных гор + вечерний круиз Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама Начало: От вашего отеля «Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан» $230 за человека 4 часа Мини-группа до 1 чел. Ужин и вечерний осмотр Дананга Вечерний Дананг удивит вас своим очарованием! Погрузитесь в атмосферу города с ужином из морепродуктов и круизом по реке Хан Начало: Ваш отель в центре Дананга «Вечерний Дананг — это то, что обязательно нужно увидеть в ваш первый день здесь» Расписание: Ежедневно в 18:00. $39 за человека Другие экскурсии Дананга

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Вечерние»

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