Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
«В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая»
8 июл в 05:00
9 июл в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Познакомиться с вьетнамскими чайными и кофейными традициями и попробовать самый дорогой кофе в мире
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
«Kopi Luwak — изюминка дегустации»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
9 июл в 11:00
11 июл в 18:00
$13 за человека
Групповая
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
Начало: Во Фантьете (район Муйне)
«В стоимость включено: трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit из Фантьета или Муйне, обед с вином, дегустация кофе и чая»
Расписание: ежедневно в 05:00
8 июл в 05:00
9 июл в 05:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦипелева25 марта 2025Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на
- ЕЕлена22 марта 2025Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно. Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
- ААлександр15 февраля 20258 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Дегустационные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в июле 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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