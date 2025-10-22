Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Фантьете

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Фантьете на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 11:00
12 дек в 18:00
$13 за человека
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
11 дек в 03:00
12 дек в 03:00
от $350 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 октября 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Безумно понравилась дегустация кофе и чая!
    Погрузились в удивительный мир ароматов, вкусов и культурных традиций. Узнали много нового: от способов заваривания
    читать дальше

    до истории напитков. Особенно хочется отметить ведущего, Максим просто великолепен! Прекрасный рассказчик, умеет увлечь, держать внимание и заряжать своей энергией. Спасибо за вдохновение и атмосферу!

  • Н
    Наталия
    29 сентября 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Огромное спасибо Максиму за погружение в мир кофе и чая! Мы были под таким впечатлением после рассказа и дегустации, что
    читать дальше

    уходить из этого уютного кафе не хотелось вовсе!
    Максим влюблен в кофе! Он так вдохновенно рассказывал о том, как кофе попал во Вьетнам, как его выращивают, какие есть сорта, показывал, как кофе заваривать, как он раскрывается, цветёт
    и набирает силу, словно погрузил нас в кофейную сказку!
    Я давно не видела таких увлеченных своим хобби людей!
    Спасибо огромное за полученное удовольствие, за полное отключение от реальности, за вкусняшки и подарки!!!

    Огромное спасибо Максиму за погружение в мир кофе и чая! Мы были под таким впечатлением после
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    С удовольствием провели время! Максим — настоящий эксперт: знает очень много о чае и кофе, а ещё щедро делится знаниями о Вьетнаме. Было и познавательно, и душевно! Очень рекомендуем 👍🏼
  • А
    Андрей
    23 июля 2025
    Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
    Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!

