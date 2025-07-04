Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
$420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
4 июл в 03:00
5 июл в 03:00
от $350 за всё до 13 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Фантьета
Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
5 июл в 05:30
12 июл в 05:30
$85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Необычные»
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