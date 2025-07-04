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1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено) Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании $420 за всё до 3 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Путешествие в дельту Меконга Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне от $350 за всё до 13 чел. На автобусе На микроавтобусе 13 часов Мини-группа до 10 чел. Экскурсия в Далат из Фантьета Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия Начало: У вашего места проживания Расписание: во вторник и субботу в 05:30 $85 за человека Другие экскурсии Фантьета

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Необычные»

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