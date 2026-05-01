Проведите день, сочетая отдых, оздоровление и культурное погружение! Вы насладитесь минеральными ваннами и грязелечением в горячих источниках Бинь Чау, попробуете сварить яйца в горячей воде и покормите крокодилов на ферме.
Затем отправьтесь на гору Таку, прокатитесь на канатной дороге, посетите древний буддийский храм и увидите статую лежащего Будды.
Описание экскурсии
8:00 — встреча с гидом в отеле
10:30–13:00 — горячие источники Бинь Чау
- Вы примете минеральные и грязевые ванны.
- Попробуете сварить куриные яйца в горячем источнике, где температура около 82°C.
- Посетите крокодиловую ферму на территории спа-комплекса. Сможете покормить обитателей с удочки, отведать мясо крокодила и приобрести изделия, сделанные из его кожи.
13:00–13:45 — обед
15:15– 17:45 — гора Таку
- Вы подниметесь на высоту около 500 метров, пройдёте через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей во Вьетнаме статуи лежащего Будды длиной 49 метров.
- По пути оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе. А также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырёх благородных истинах.
18:45 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на Toyota Vios, Hyundai Elantra, KIA Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном автомобиле.
- В стоимость включено: трансфер, посещение горячих источников, крокодиловая ферма (на территории комплекса), обед, подъём и спуск на канатной дороге, туристическая страховка и бутылка питьевой воды.
- Дети ростом до 1 м. едут бесплатно, 1–1,4 м. — 70% от стоимости экскурсии.
- С вами поедет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том — Организатор в Фантьете
Провёл экскурсии для 161 туриста
Добро пожаловать во Вьетнам вместе с нашим агентством — вашим гидом в мир удивительных путешествий! Вы мечтаете об отдыхе, полном ярких впечатлений, экзотической природы и незабываемых приключений?
