Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
31 дек в 08:00
1 янв в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
Увидеть, как растёт питахайя и лежит белоснежный Будда
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
$169 за всё до 2 чел.
На гору Таку к величайшему Лежащему Будде - из Фантьета
Прикоснуться к духовной культуре Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июля 20254 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил
- ННикита14 февраля 2025Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
- ГГелия12 августа 2024Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
