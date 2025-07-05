Мои заказы

Гора Таку – экскурсии в Фантьете

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Таку» в Фантьете на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
31 дек в 08:00
1 янв в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
Увидеть, как растёт питахайя и лежит белоснежный Будда
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
$169 за всё до 2 чел.
На гору Таку к величайшему Лежащему Будде - из Фантьета
На машине
5 часов
Групповая
до 14 чел.
На гору Таку к величайшему Лежащему Будде - из Фантьета
Прикоснуться к духовной культуре Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
$25 за человека

