Мы отправляемся в путешествие, которое покажет три стороны Вьетнама: сельскую жизнь на плантации и рисовых полях, буддийские святыни с видами на горе Така и древнее наследие чамов в их храмах. Это контрастный маршрут, который позволит почувствовать глубину и богатство истории этой земли.

Описание экскурсии

Фруктовая плантация

Здесь выращивают питахайю — драконий фрукт. Рядом — просторные рисовые поля.

Гора Така и статуя Будды

Поднимемся на вершину на фуникулёре, чтобы оценить величие 49-метровой стати лежащего Будды, увидеть старый буддийский монастырь и полюбоваться красотой природы с высоты. Я расскажу, как во Вьетнаме развивался буддизм, и поделюсь легендой о монахе-целителе и белом тигрёнке.

Чамский храмовый комплекс

Здесь — два старинных храма, наследие народности чамов, и башни По Сах Ину. Вы узнаете, как выдворяли чамов с их земли, какие традиции и ремёсла есть у этого народа и чем особенна их культура.

