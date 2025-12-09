Мы отправляемся в путешествие, которое покажет три стороны Вьетнама: сельскую жизнь на плантации и рисовых полях, буддийские святыни с видами на горе Така и древнее наследие чамов в их храмах. Это контрастный маршрут, который позволит почувствовать глубину и богатство истории этой земли.
Описание экскурсии
Фруктовая плантация
Здесь выращивают питахайю — драконий фрукт. Рядом — просторные рисовые поля.
Гора Така и статуя Будды
Поднимемся на вершину на фуникулёре, чтобы оценить величие 49-метровой стати лежащего Будды, увидеть старый буддийский монастырь и полюбоваться красотой природы с высоты. Я расскажу, как во Вьетнаме развивался буддизм, и поделюсь легендой о монахе-целителе и белом тигрёнке.
Чамский храмовый комплекс
Здесь — два старинных храма, наследие народности чамов, и башни По Сах Ину. Вы узнаете, как выдворяли чамов с их земли, какие традиции и ремёсла есть у этого народа и чем особенна их культура.
Организационные детали
- Выезжаем из вашего отеля в Фантьете или Муйне
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле с кондиционером, входные билеты
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Фантьете
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.
