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1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Фантьента - к самому высокому водопаду южного Вьетнама Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан Начало: У вашего отеля $194 за всё до 2 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне Побывать в экономическом центре Вьетнама и услышать историю партизанского движения Начало: В месте вашего проживания от $360 за всё до 13 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Путешествие в дельту Меконга Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне от $350 за всё до 13 чел. Другие экскурсии Фантьета

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «От вашего отеля»

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