Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьента - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
2 июл в 06:00
3 июл в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
Побывать в экономическом центре Вьетнама и услышать историю партизанского движения
Начало: В месте вашего проживания
2 июл в 03:00
3 июл в 03:00
от $360 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
2 июл в 03:00
3 июл в 03:00
от $350 за всё до 13 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «От вашего отеля»
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