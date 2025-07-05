Мои заказы

Экскурсии Фантьета об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Фантьете на русском языке, цены от $177, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
28 окт в 07:00
29 окт в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
На машине
10 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
27 окт в 08:30
28 окт в 08:30
$298$350 за всё до 4 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи
Путешествие в сердце Вьетнама: Хошимин и легендарные туннели Кучи. Откройте для себя историю и культуру, попробуйте знаменитый суп фо-бо
Начало: В месте вашего проживания
26 окт в 03:00
27 окт в 03:00
от $360 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

