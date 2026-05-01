Предлагаю вам посетить оазис водных развлечений — аквапарк Wonderland Water Park, в котором воплотилась история о знаменитом капитане Джолли и его команде — дельфине Тофине и ките Блюи. Вы прокатитесь на многочисленных горках и аттракционах, отдохнёте у бассейнов и водопадов. А по пути в аквапарк узнаете об истории Вьетнама и местном укладе жизни.
Описание экскурсии
Из вашего отеля мы отправимся в Wonderland Water Park. Время в дороге в одну сторону — около 40 мин.
По пути я расскажу об истории Вьетнама, буддизме и особенностях местного уклада жизни. Отвечу на любые ваши вопросы и поделюсь полезной практической информацией.
На территории аквапарка — огромное количество различных горок: например, Tornado и Eye of the Storm — вихревые потоковые горки, Океанская крепость, детские горки — Перепрыгивающий с острова на остров, Маленький моряк, Радужный водопад, Битва мыльных пузырей. Также на территории много бассейнов с шезлонгами и даже есть искусственная река, где можно сплавляться на надувных кругах.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто с кондиционером Toyota Fortuna, входные билеты
- Возможно проведение поездки для большего числа участников на минивэне или микроавтобусе — детали в переписке
- Дополнительно оплачивается питание в ресторане на выбор. Средний чек — $10 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элла — ваш гид в Фантьете
Провёл экскурсии для 72 туристов
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.
от $114 за экскурсию