Предлагаю вам посетить оазис водных развлечений — аквапарк Wonderland Water Park, в котором воплотилась история о знаменитом капитане Джолли и его команде — дельфине Тофине и ките Блюи. Вы прокатитесь на многочисленных горках и аттракционах, отдохнёте у бассейнов и водопадов. А по пути в аквапарк узнаете об истории Вьетнама и местном укладе жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из вашего отеля мы отправимся в Wonderland Water Park. Время в дороге в одну сторону — около 40 мин.

По пути я расскажу об истории Вьетнама, буддизме и особенностях местного уклада жизни. Отвечу на любые ваши вопросы и поделюсь полезной практической информацией.

На территории аквапарка — огромное количество различных горок: например, Tornado и Eye of the Storm — вихревые потоковые горки, Океанская крепость, детские горки — Перепрыгивающий с острова на остров, Маленький моряк, Радужный водопад, Битва мыльных пузырей. Также на территории много бассейнов с шезлонгами и даже есть искусственная река, где можно сплавляться на надувных кругах.

Организационные детали