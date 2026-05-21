Весь Муйне за несколько часов: песчаные дюны, Белый каньон и древние башни

Увидеть вьетнамскую Сахару и разгадать культурный код древней цивилизации Тямпа
Идея этой прогулки — показать Муйне как место ярких контрастов. Мы исследуем природные аномалии: от бескрайних белоснежных дюн до марсианских пейзажей каньона.

А затем сменим картинку и погрузимся в историю, чтобы понять, как на этой земле веками соседствовали кочевые империи, рыбацкие общины и индуистские святыни.
Весь Муйне за несколько часов: песчаные дюны, Белый каньон и древние башни

Описание экскурсии

Белоснежные дюны и озеро лотосов (1 ч)

Начнём с самого масштабного ландшафта — вьетнамской Сахары. Это гигантские песчаные холмы, которые постоянно меняют форму под порывами ветра. Мы прогуляемся по гребням, с которых открывается вид на пресноводное озеро. Вы узнаете, как на побережье Южно-Китайского моря появились настоящие пустыни, почему песок в дюнах имеет разный цвет и как здесь выживает пресноводное озеро лотосов.

Красные дюны (45 мин)

Эти дюны меньше Белых, но их цвет — насыщенно-рыжий, почти марсианский — делает их идеальными для фото. Здесь нас ждёт местный аттракцион: катание на пластиковых санках со склонов. Это отличный способ на несколько минут вернуться в детство и почувствовать драйв пустыни.

Рыбацкая деревня: панорамная точка (20 мин)

Мы сделаем остановку у естественной бухты, где на воде покачиваются сотни лодок тхунг чай. Вы увидите, как устроен быт вьетнамских рыбаков: от сортировки утреннего улова до особенностей конструкции их уникальных круглых лодок, которые больше похожи на корзины, чем на суда. Разберёмся, как распределяются роли в местных семьях и почему море для них — не только работа, но и священная стихия.

Ручей Фей и Мраморный каньон (1 ч)

Это прогулка босиком. Мы снимем обувь и пойдём по щиколотку в тёплой воде по руслу ручья, зажатого между красными стенами каньона и зелёными зарослями. Вы рассмотрите причудливые сталактиты из песка и глины, которые создала природа, и поймёте, почему это место называют Ручьём Фей — пейзажи здесь действительно сказочные.

Чамские башни Пошану (45 мин)

Финальная точка — погружение в историю. Вас ждёт храмовый комплекс 8 века, сохранившийся со времён великого королевства Тямпа. Башни из красного кирпича построены без использования видимого раствора. Поговорим о загадочной религии чамов, культе Шивы и о том, почему эти камни до сих пор считаются священными для местных жителей.

Возвращение в отель (10–15 мин)

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером (в зависимости от размера вашей группы)
  • Заберём вас из лобби отеля в Муйне или Хамтьене и привезём обратно. Обратите внимание: если ваш отель находится в районе Тьентхань (Tien Thanh), возможна доплата за удалённость (около $30 за машину)
  • В стоимость входит: индивидуальный транспорт и расходы на парковки, входные билеты на все объекты по программе (Ручей Фей, Чамские башни), катание на пластиковых досках (санках), питьевая вода в пути
  • Дополнительные расходы (по желанию): аренда квадроцикла или джипа на Белых дюнах для поездки к озеру и на вершины (около $30 за 20–30 минут за квадроцикл), сувениры, еда и дополнительные напитки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2385 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо гиду Андрею за замечательную и позновательную обзорную экскурсию по Муйне 💖
Daria
Отличная обзорная экскурсия, чтобы проехать весь курортный городок и проникнуться духом Вьетнама 🔥🔥🔥 За 5 часов я успела не только посетить заявленные достопримечательности, но и начала ориентироваться в городе, купила запланированные сувениры и присмотрела пару интересных мест для посещения.
Огромное спасибо моему гиду Андрею за прекрасное настроение, новые знания, полезные советы и классные фотографии!:)
