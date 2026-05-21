А затем сменим картинку и погрузимся в историю, чтобы понять, как на этой земле веками соседствовали кочевые империи, рыбацкие общины и индуистские святыни.
Описание экскурсии
Белоснежные дюны и озеро лотосов (1 ч)
Начнём с самого масштабного ландшафта — вьетнамской Сахары. Это гигантские песчаные холмы, которые постоянно меняют форму под порывами ветра. Мы прогуляемся по гребням, с которых открывается вид на пресноводное озеро. Вы узнаете, как на побережье Южно-Китайского моря появились настоящие пустыни, почему песок в дюнах имеет разный цвет и как здесь выживает пресноводное озеро лотосов.
Красные дюны (45 мин)
Эти дюны меньше Белых, но их цвет — насыщенно-рыжий, почти марсианский — делает их идеальными для фото. Здесь нас ждёт местный аттракцион: катание на пластиковых санках со склонов. Это отличный способ на несколько минут вернуться в детство и почувствовать драйв пустыни.
Рыбацкая деревня: панорамная точка (20 мин)
Мы сделаем остановку у естественной бухты, где на воде покачиваются сотни лодок тхунг чай. Вы увидите, как устроен быт вьетнамских рыбаков: от сортировки утреннего улова до особенностей конструкции их уникальных круглых лодок, которые больше похожи на корзины, чем на суда. Разберёмся, как распределяются роли в местных семьях и почему море для них — не только работа, но и священная стихия.
Ручей Фей и Мраморный каньон (1 ч)
Это прогулка босиком. Мы снимем обувь и пойдём по щиколотку в тёплой воде по руслу ручья, зажатого между красными стенами каньона и зелёными зарослями. Вы рассмотрите причудливые сталактиты из песка и глины, которые создала природа, и поймёте, почему это место называют Ручьём Фей — пейзажи здесь действительно сказочные.
Чамские башни Пошану (45 мин)
Финальная точка — погружение в историю. Вас ждёт храмовый комплекс 8 века, сохранившийся со времён великого королевства Тямпа. Башни из красного кирпича построены без использования видимого раствора. Поговорим о загадочной религии чамов, культе Шивы и о том, почему эти камни до сих пор считаются священными для местных жителей.
Возвращение в отель (10–15 мин)
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером (в зависимости от размера вашей группы)
- Заберём вас из лобби отеля в Муйне или Хамтьене и привезём обратно. Обратите внимание: если ваш отель находится в районе Тьентхань (Tien Thanh), возможна доплата за удалённость (около $30 за машину)
- В стоимость входит: индивидуальный транспорт и расходы на парковки, входные билеты на все объекты по программе (Ручей Фей, Чамские башни), катание на пластиковых досках (санках), питьевая вода в пути
- Дополнительные расходы (по желанию): аренда квадроцикла или джипа на Белых дюнах для поездки к озеру и на вершины (около $30 за 20–30 минут за квадроцикл), сувениры, еда и дополнительные напитки
- С вами будет один из гидов нашей команды
