Идея этой прогулки — показать Муйне как место ярких контрастов. Мы исследуем природные аномалии: от бескрайних белоснежных дюн до марсианских пейзажей каньона. А затем сменим картинку и погрузимся в историю, чтобы понять, как на этой земле веками соседствовали кочевые империи, рыбацкие общины и индуистские святыни.

Описание экскурсии

Белоснежные дюны и озеро лотосов (1 ч)

Начнём с самого масштабного ландшафта — вьетнамской Сахары. Это гигантские песчаные холмы, которые постоянно меняют форму под порывами ветра. Мы прогуляемся по гребням, с которых открывается вид на пресноводное озеро. Вы узнаете, как на побережье Южно-Китайского моря появились настоящие пустыни, почему песок в дюнах имеет разный цвет и как здесь выживает пресноводное озеро лотосов.

Красные дюны (45 мин)

Эти дюны меньше Белых, но их цвет — насыщенно-рыжий, почти марсианский — делает их идеальными для фото. Здесь нас ждёт местный аттракцион: катание на пластиковых санках со склонов. Это отличный способ на несколько минут вернуться в детство и почувствовать драйв пустыни.

Рыбацкая деревня: панорамная точка (20 мин)

Мы сделаем остановку у естественной бухты, где на воде покачиваются сотни лодок тхунг чай. Вы увидите, как устроен быт вьетнамских рыбаков: от сортировки утреннего улова до особенностей конструкции их уникальных круглых лодок, которые больше похожи на корзины, чем на суда. Разберёмся, как распределяются роли в местных семьях и почему море для них — не только работа, но и священная стихия.

Ручей Фей и Мраморный каньон (1 ч)

Это прогулка босиком. Мы снимем обувь и пойдём по щиколотку в тёплой воде по руслу ручья, зажатого между красными стенами каньона и зелёными зарослями. Вы рассмотрите причудливые сталактиты из песка и глины, которые создала природа, и поймёте, почему это место называют Ручьём Фей — пейзажи здесь действительно сказочные.

Чамские башни Пошану (45 мин)

Финальная точка — погружение в историю. Вас ждёт храмовый комплекс 8 века, сохранившийся со времён великого королевства Тямпа. Башни из красного кирпича построены без использования видимого раствора. Поговорим о загадочной религии чамов, культе Шивы и о том, почему эти камни до сих пор считаются священными для местных жителей.

Возвращение в отель (10–15 мин)

