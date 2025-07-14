Приглашаем в путешествие по страницам вьетнамской истории и ключевым локациям Хошимина. Вы увидите и современный город с его небоскрёбами, и колониальную архитектуру старого Сайгона. Узнаете о традициях и духовном мире вьетнамского народа. Побываете в туннелях, где жители прятались от воздушных атак во время войны. И попробуете главное вьетнамское блюдо — суп фо-бо.
Описание экскурсии
03:00–06:00 — Дорога в Хошимин на спальном автобусе
07:00–11:30 — Встреча с русскоговорящим гидом и обзорная экскурсия:
- Посещение Музея жертв войны
- Посещение пагоды Винь Нгием
- Прогулка по площади Парижской Коммуны, где вы полюбуетесь собором Сайгонской Богоматери
- Посещение Главпочтамта
- Фотостоп у главных ворот Дворца независимости
- Фотостоп у главных ворот Оперного театра
- Дегустация супа Фо-бо
- Документальный фильм «Героические партизаны деревни Кучи» (на русском языке)
- Выставка партизанских ловушек
- Прогулка по джунглям
- Посещение полигона и туннелей высотой около 80 см
- Дегустация партизанской полевой кухни
- Возвращение в Хошимин и прощание с гидом
На этой экскурсии вы:
- узнаете о духовном мире вьетнамского народа
- полюбуетесь великолепием французской колониальной архитектуры
- спуститесь в туннели, чтобы ощутить тяжёлую атмосферу военных лет
- проверите навыки стрельбы из оружия, произведённого во время Вьетнамской войны (по желанию)
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из Фантьета и Муйне в Хошимин и обратно на спальном автобусе, трансфер на автомобилях Ford Transit, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Toyota Innova во время экскурсии, русскоговорящий гид, входные билеты, суп Фо-бо
- Дополнительные расходы: патроны для стрельбы (примерно $2,5 за пулю, минимальное количество — 10 пуль), индивидуальные расходы
- Вы можете договориться об индивидуальном трансфере в Хошимин ($100 за внедорожник вместимостью 4 человека или $150 за микроавтобус вместимостью 13 человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1427 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
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