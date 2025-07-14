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Приглашаем в путешествие по страницам вьетнамской истории и ключевым локациям Хошимина. Вы увидите и современный город с его небоскрёбами, и колониальную архитектуру старого Сайгона. Узнаете о традициях и духовном мире вьетнамского народа. Побываете в туннелях, где жители прятались от воздушных атак во время войны. И попробуете главное вьетнамское блюдо — суп фо-бо.