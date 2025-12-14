читать дальше

пробовали местные продукты, смотрели, как готовят рисовые конфеты, сплавлялись по реке (особый вайб, обязательно просите шляпку для фото) Очень колоритное место



В Хошимине посетили смотровую на небоскребе - особо вида нет, но посетить для галочки хотелось.

Нотр Дам на ремонте, только глянули из далека.

Зашли и отправили открытку на почте.

От посещения музея войны отказались, поэтому у нас было чуть свободное время (посетили место-отель в котором вместо номеров расположены кофейни и старбаркс))) в целом если время ограничено, то несколько часов в Хошимине достаточно, чтобы понять, что это динамичный мегаполис. Здесь точно есть что еще посмотреть + сходить на шоппинг, но в рамках экскурсии для ознакомления достаточно



Во Вьетнаме не просто ездить на экскурсии, потому что выезд как правило в 04 утра, а возвращаешься поздно. Поэтому нклиендкю брать индивидуальные экскурсии для своего же комфорта.



Гид был отличный. Рекомендую к посещению эту экскурсию 100%