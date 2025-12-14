Мои заказы

Развлечения в Фантьете

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Фантьете на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
На машине
На лодке
13 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 04:30
9 фев в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
На машине
5 часов
Водная прогулка
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
Отдых на природе с аппетитным финалом - из Фантьета
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
9 фев в 08:00
12 фев в 08:00
$30 за человека
Путешествие в развлекательный Wonderland Water Park
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в развлекательный Wonderland Water Park
Из Муйне, Фантьета или Ке Га
Начало: От вашего отеля
«Вы прокатитесь на многочисленных горках и аттракционах, отдохнёте у бассейнов и водопадов»
Завтра в 11:00
12 фев в 11:00
$110 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 декабря 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Добрый день! У нас экскурсовод был Кхай, это была очень содержательная и интересная экскурсия. Кхай местный, но по русски прекрасно разговаривает - это очень крутое сочетание. Он с большой теплотой и любовью рассказывал о своей стране.
    Добрый день! У нас экскурсовод был Кхай, это была очень содержательная и интересная экскурсия. Кхай местный
  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин

    В Меконге
    читать дальше

    пробовали местные продукты, смотрели, как готовят рисовые конфеты, сплавлялись по реке (особый вайб, обязательно просите шляпку для фото) Очень колоритное место

    В Хошимине посетили смотровую на небоскребе - особо вида нет, но посетить для галочки хотелось.
    Нотр Дам на ремонте, только глянули из далека.
    Зашли и отправили открытку на почте.
    От посещения музея войны отказались, поэтому у нас было чуть свободное время (посетили место-отель в котором вместо номеров расположены кофейни и старбаркс))) в целом если время ограничено, то несколько часов в Хошимине достаточно, чтобы понять, что это динамичный мегаполис. Здесь точно есть что еще посмотреть + сходить на шоппинг, но в рамках экскурсии для ознакомления достаточно

    Во Вьетнаме не просто ездить на экскурсии, потому что выезд как правило в 04 утра, а возвращаешься поздно. Поэтому нклиендкю брать индивидуальные экскурсии для своего же комфорта.

    Гид был отличный. Рекомендую к посещению эту экскурсию 100%

    Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + ХошиминСпасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин
  • Н
    Наталья
    7 октября 2025
    Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
    Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено);
  2. Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью;
  3. Путешествие в развлекательный Wonderland Water Park.
Какие места ещё посмотреть в Фантьете
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Статуя лежащего Будды;
  2. Рыбацкая деревня Муйне;
  3. Муйне;
  4. Маяк Ке Га;
  5. Хошимин;
  6. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в феврале 2026
Сейчас в Фантьете в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 360. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель