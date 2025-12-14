Водная прогулка
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 04:30
9 фев в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Водная прогулка
Рыбалка на озере Бау Май: охота на пиранью
Отдых на природе с аппетитным финалом - из Фантьета
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
9 фев в 08:00
12 фев в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в развлекательный Wonderland Water Park
Из Муйне, Фантьета или Ке Га
Начало: От вашего отеля
«Вы прокатитесь на многочисленных горках и аттракционах, отдохнёте у бассейнов и водопадов»
Завтра в 11:00
12 фев в 11:00
$110 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 декабря 2025Добрый день! У нас экскурсовод был Кхай, это была очень содержательная и интересная экскурсия. Кхай местный, но по русски прекрасно разговаривает - это очень крутое сочетание. Он с большой теплотой и любовью рассказывал о своей стране.
- ДДарья24 ноября 2025Спасибо за комфортную поездку. Рады, что выбрали формат именно двух локаций за один день: дельта реки Меконг + Хошимин
В Меконге
- ННаталья7 октября 2025Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Фантьете
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в феврале 2026
Сейчас в Фантьете в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 360. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель