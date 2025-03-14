Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Фукуоке на русском языке, цены от $41. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
«Горячий обед с национальной вьетнамской кухней на борту»
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$124 за человека
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
8 часов
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
«обед на борту судна — свежие морепродукты и блюда вьетнамской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$41 за человека
Морская одиссея по южным островам Фукуока
8 часов
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
«Обед с морепродуктами на пляже, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера, купание на пляже с белым песком»
Завтра в 11:30
9 окт в 08:30
от $275 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Кажется, что невозможное может стать возможным!)
    Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
    испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком познакомился впервые в конце 80-ых – начале 90-ых гг. по фильмам Жака-Ива Кусто с его "Подводной Одиссей". Планируя поездку во Вьетнам в январе, попалась информация, что можно попробовать погружение, не имея никакого опыта. С Евгением связь была налажена ещё до приезда. И вот он долгожданный день настал, идя морю к месту погружения никакого волнения не было, но были огромные сомнения что смогу. Если кратко, то сразу запомнить все шаги, возможности, запреты и действия, язык жестов было очень сложно, и теряешься что делать сейчас, что делать следующим шагом, ошарашено находясь под водой, потому что в воде и под водой всё работает абсолютно не так как над водой: дыхание без носа, выравнивание давления в ушах ("продувка"), расположение тела, частей тела… я тупил в этом со страшной силой, плюс ассиметричная работа многого в моём теле (так уж наградила природа) очень сказывалась в движениях под водой сильно, плюс мой один из минусов, что мне вначале нужно в мозгу понять как это работает, закрепить, понять принцип – это очень мешало. Пока Евгений не рассказал вновь и вновь что делать, расслабиться и наслаждаться подводным миром. В итоге более-менее стало получаться, но уже потрачено было много сил, хоть и устал но всё таки кусками успел насладиться всем этим действием погружений и окружающей морской красотой. Спасибо большое Евгению за его терпение, и, конечно же, огромное спасибо за возможность увидеть подводный мир и множество разных кораллов, животных, рыб, с которыми я часто сталкивался (особенно с морскими рифами) в своей профессии геолога, только, которые были сформированы миллионы лет назад, а тут нынешние, современные живые!)

  • О
    Олег
    19 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
    деталям, хороший инструктор и креатиный фотограф. Всё грамотно и подробно объяснил и сопроводил. То что он делает профессиональные фото, это отдельная история вообще . Рекомендую всем кто ищет дайвинг!!

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
  • Д
    Дмитрий
    8 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
    что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах на сколько всё здорово было:
    1. Трансфер от отеля, забирают сразу несколько человек с разных отелей, на микроавтобусе, всё комфортно с кондиционером, привозят на пристань, далее пересаживают на кораблик и вы едете минут 30 до первого погружения
    2. Сидите за столиками, есть кофе, чай, бананчики на столе, в это время все заняты подготовкой к погружению, на кораблике сразу несколько групп, каждой группе проводят инструктаж.
    3. Женя очень подробно все рассказывает, показывает, в это время слушаешь его очень внимательно, Женя хороший рассказчик и по сравнению с другими инструкторами, чувствуешь и его любовь к профессии и подводному миру и бережность и внимание к деталям. Было много ребят, кто уже погружался уже не в первый раз и старался помочь своими советами, Женя терпеливо и с душой относился к каждому, хотя они и не входили в нашу группу, что создавало очень дружную и позитивную атмосферу, предвкушение погружения уже захватывало и хотелось поскорее увидеть чудо.
    4. Самое первое погружение - море эмоций и наконец-то отработка всех моментов из теории на практике, под водой, по-настоящему, невероятно, космически и эмоционально, как же хочется улыбаться от увиденного под водой ☺️
    5. Рекомендуем брать фото-видео съемку у Жени, ну просто отвал башки! И для тех кто впервые и для продолжающих, обязательно! Женя, видно что оператор с большим стажем, все подскажет, расскажет, а вы потом будете любоваться этими фото и вспоминать пережитые эмоции 🐠
    6. Все спокойно без лишней суеты, из необходимого: купальник под гидрик или видели у ребят лайкры под гидрик и полотенца, крем от загара, очки. Хорошее настроение выдают на входе 😂
    7. Попросили мне пива (я не погружался) и жене манго (не входило в обед). Думаете нас послали?! Нет! Пиво холодное, манго помог порезать! Женя заморочился с вечера, всё купил.
    Женя, спасибо тебе большое! Это было круто 👏
    8. Мое субъективное мнение, что другие инструктора бывшие на нашем корабле, уже задолбавшиеся от этого всего и уставшие от своей работы и недовольные. А Женя у нас как лучик света, все вокруг него собираются, всем помогает, отзывчивый, внимательный.
    9. Команда на корабле супер, туалет, пресный душ, верхняя терраса для «полежать, позагорать», особенно для тех, кто не погружался, еда хорошая, супчик был и спринг роллы и бананы и арбузы, а один наш попутчик, после второго погружения, достал сало) ну тут конечно было разговоров, что водки не хватает) но обошлось пивом и кофе:) пиво, кокос на корабле по 30.000.
    10. В итоге Жене оплатили на российскую банковскую карту и это тоже для нас огромный плюс. Перевод Сбп 👍🏻

  • М
    Маратхан
    5 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
  • О
    Ольга
    23 декабря 2024
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
    великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!!

