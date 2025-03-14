Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
«Горячий обед с национальной вьетнамской кухней на борту»
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$124 за человека
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
«обед на борту судна — свежие морепродукты и блюда вьетнамской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$41 за человека
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
«Обед с морепродуктами на пляже, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера, купание на пляже с белым песком»
Завтра в 11:30
9 окт в 08:30
от $275 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 марта 2025Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедКажется, что невозможное может стать возможным!)
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
- ООлег19 января 2025Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедДоброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
- ДДмитрий10 января 2025Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедХорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
- ДДмитрий8 января 2025Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедБольшая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
- ММаратхан5 января 2025Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедСпасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
- ООльга23 декабря 2024Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обедОгромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «С обедом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в октябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 275. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», 6 ⭐ отзывов, цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь