что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах на сколько всё здорово было:

1. Трансфер от отеля, забирают сразу несколько человек с разных отелей, на микроавтобусе, всё комфортно с кондиционером, привозят на пристань, далее пересаживают на кораблик и вы едете минут 30 до первого погружения

2. Сидите за столиками, есть кофе, чай, бананчики на столе, в это время все заняты подготовкой к погружению, на кораблике сразу несколько групп, каждой группе проводят инструктаж.

3. Женя очень подробно все рассказывает, показывает, в это время слушаешь его очень внимательно, Женя хороший рассказчик и по сравнению с другими инструкторами, чувствуешь и его любовь к профессии и подводному миру и бережность и внимание к деталям. Было много ребят, кто уже погружался уже не в первый раз и старался помочь своими советами, Женя терпеливо и с душой относился к каждому, хотя они и не входили в нашу группу, что создавало очень дружную и позитивную атмосферу, предвкушение погружения уже захватывало и хотелось поскорее увидеть чудо.

4. Самое первое погружение - море эмоций и наконец-то отработка всех моментов из теории на практике, под водой, по-настоящему, невероятно, космически и эмоционально, как же хочется улыбаться от увиденного под водой ☺️

5. Рекомендуем брать фото-видео съемку у Жени, ну просто отвал башки! И для тех кто впервые и для продолжающих, обязательно! Женя, видно что оператор с большим стажем, все подскажет, расскажет, а вы потом будете любоваться этими фото и вспоминать пережитые эмоции 🐠

6. Все спокойно без лишней суеты, из необходимого: купальник под гидрик или видели у ребят лайкры под гидрик и полотенца, крем от загара, очки. Хорошее настроение выдают на входе 😂

7. Попросили мне пива (я не погружался) и жене манго (не входило в обед). Думаете нас послали?! Нет! Пиво холодное, манго помог порезать! Женя заморочился с вечера, всё купил.

Женя, спасибо тебе большое! Это было круто 👏

8. Мое субъективное мнение, что другие инструктора бывшие на нашем корабле, уже задолбавшиеся от этого всего и уставшие от своей работы и недовольные. А Женя у нас как лучик света, все вокруг него собираются, всем помогает, отзывчивый, внимательный.

9. Команда на корабле супер, туалет, пресный душ, верхняя терраса для «полежать, позагорать», особенно для тех, кто не погружался, еда хорошая, супчик был и спринг роллы и бананы и арбузы, а один наш попутчик, после второго погружения, достал сало) ну тут конечно было разговоров, что водки не хватает) но обошлось пивом и кофе:) пиво, кокос на корабле по 30.000.

10. В итоге Жене оплатили на российскую банковскую карту и это тоже для нас огромный плюс. Перевод Сбп 👍🏻