Отправьтесь в морское путешествие по южным островам Фукуока на скоростном катере.
Купание, снорклинг среди кораллов, обед из морепродуктов и бесплатные фото с дрона — всё в одном дне. Завершите приключение ярким закатом в Сансет-Тауне.
Описание водной прогулкиМорское путешествие по южным островам Экскурсия на скоростном катере от Plan To Travel — это возможность увидеть самые красивые острова юга Фукуока: Хон Май Рут Тронг, Хон Май Рут Нгоай, Хон Монг Тай и другие. Вас ждут нетронутые пляжи, бирюзовая вода и атмосфера тропического рая, идеально подходящая для отдыха и ярких впечатлений. Во время остановок вы сможете поплавать с маской и трубкой среди естественных коралловых рифов, отдохнуть на пляже и сделать эффектные снимки в фирменных фотозонах — на качелях Infinity, в белоснежных гамаках и под водой. Бесплатные фото и видео с плёночных камер и дронов уже включены в атмосферу путешествия. Обед и закат в «Сансет-Тауне» В программе — обед из свежих морепродуктов, время для релакса и знакомство с подводным миром кораллового парка. Финальным аккордом станет закат в «Сансет-Тауне» — одном из самых живописных мест Фукуока, где вас ждёт романтичная атмосфера и фотоподдержка на фоне уходящего солнца. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и пляжную одежду.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и пользователей инвалидных колясок.
- Важно знать: во время вьетнамского Нового года по лунному календарю «Тет» — с 1-го по 5-й день лунного календаря (с 29 января по 2 февраля 2025 года) — взимается дополнительная плата в размере 20 % от стоимости тура.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хон Май Рут Тронг
- Хон Май Рут Нгоай
- Хон Монг Тай
- Южные острова Фукуока
- Ферма по выращиванию жемчуга Фукуока
- Порт Фукуока
- Коралловый парк
- Сансет-Таун
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Скоростное каноэ с навесом
- Обед из 8 блюд и бутилированная вода
- Погружение у естественных коралловых рифов (спасательный жилет, маска, трубка предоставляются)
- Фотосъёмка на SUP-доске
- Фото - и видеосъёмка с дрона
- Бесплатные фотосессии в Сансет-Тауне
Что не входит в цену
- Seawalker (прогулка по дну моря)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
