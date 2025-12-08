На борту двухэтажного катера вас встретит русскоговорящий инструктор.
Он всё подробно объяснит: как пользоваться маской и регулятором, дышать под водой и общаться жестами.
Перед началом вы немного поплаваете на поверхности, чтобы привыкнуть к снаряжению и почувствовать себя уверенно. А затем погрузитесь в воды залива.
Описание мастер-класса
7:00–7:40 — трансфер от отеля
Вас заберут прямо из отеля и доставят к месту отправления.
8:00 — выход в море
Вы отправитесь на уютной двухэтажной лодке, где вас ждут чай, кофе и свежие фрукты.
Инструктаж и подготовка
Русскоговорящий инструктор подробно объяснит всё о снаряжении, дыхании и сигналах под водой. Перед первым погружением вы спокойно адаптируетесь, поплавая на поверхности.
Первое погружение — адаптация (30–50 мин)
Плавное погружение под контролем инструктора. Постепенно привыкаете к состоянию невесомости, учитесь продувке и уверенно чувствуете себя в воде.
Второе погружение — удовольствие (30–50 мин)
Когда тело расслаблено, начинается самое интересное — плавание среди кораллов, ярких рыб и лучей солнца, пробивающихся сквозь толщу воды.
Обед на борту
После дайвинга — вкусный обед с блюдами местной кухни, фрукты, чай и кофе.
15:00 — возвращение в порт и трансфер в отель
Организационные детали
- Подходит начинающим, опытным дайверам и детям от 8 лет
- Включено: трансфер от/до отеля, снаряжение, напитки, обед
- С вами будет русскоговорящий инструктор
Важно знать
- Не подходит для беременных и людей с сердечными заболеваниями
- Запрещено употребление алкоголя перед погружением
- После дайвинга нельзя летать в течение 18 часов
- Все участники заполняют медицинскую анкету перед погружением
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
