На борту двухэтажного катера вас встретит русскоговорящий инструктор. Он всё подробно объяснит: как пользоваться маской и регулятором, дышать под водой и общаться жестами. Перед началом вы немного поплаваете на поверхности, чтобы привыкнуть к снаряжению и почувствовать себя уверенно. А затем погрузитесь в воды залива.

Описание мастер-класса

7:00–7:40 — трансфер от отеля

Вас заберут прямо из отеля и доставят к месту отправления.

8:00 — выход в море

Вы отправитесь на уютной двухэтажной лодке, где вас ждут чай, кофе и свежие фрукты.

Инструктаж и подготовка

Русскоговорящий инструктор подробно объяснит всё о снаряжении, дыхании и сигналах под водой. Перед первым погружением вы спокойно адаптируетесь, поплавая на поверхности.

Первое погружение — адаптация (30–50 мин)

Плавное погружение под контролем инструктора. Постепенно привыкаете к состоянию невесомости, учитесь продувке и уверенно чувствуете себя в воде.

Второе погружение — удовольствие (30–50 мин)

Когда тело расслаблено, начинается самое интересное — плавание среди кораллов, ярких рыб и лучей солнца, пробивающихся сквозь толщу воды.

Обед на борту

После дайвинга — вкусный обед с блюдами местной кухни, фрукты, чай и кофе.

15:00 — возвращение в порт и трансфер в отель

Организационные детали

Подходит начинающим, опытным дайверам и детям от 8 лет

Включено: трансфер от/до отеля, снаряжение, напитки, обед

С вами будет русскоговорящий инструктор

Важно знать