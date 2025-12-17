Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Фукуоке на русском языке, цены от $49. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
На лодке
7 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Начало: У вашего отеля
«В небольшое путешествие мы отправимся на комфортабельной двухэтажной лодке»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
26 дек в 07:00
$49 за человека
Погружение с аквалангом на Фукуоке
На лодке
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Погружение с аквалангом на Фукуоке
Откройте для себя невесомость, покой и красоту подводного мира - на мастер-классе по дайвингу
«Вы отправитесь на уютной двухэтажной лодке, где вас ждут чай, кофе и свежие фрукты»
Завтра в 07:30
26 дек в 07:30
$120 за человека
Адреналин глубин: магия острова Хон Дой Мой
На лодке
6.5 часов
Водная прогулка
Адреналин глубин: магия острова Хон Дой Мой
Открыть новую точку на карте Фукуока, погрузиться с аквалангом или поплавать с маской (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 декабря 2025
    Снорклинг у южного архипелага Фукуока
    Отлично провели время.
  • В
    ВИКТОР
    16 декабря 2025
    Погружение с аквалангом на Фукуоке
    Понравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В море находился рядом, ненавязчиво страховал.
  • Е
    Елена
    27 ноября 2025
    Снорклинг у южного архипелага Фукуока
    Приехали на локацию на отличном катере, мы снорклили, другие занимались дайвингом. Отличная команда инструкторов, всех проинструтировали, выдали оборудование - всё новое и удобное! Снорклинг во Вьетнаме стоит посетить. Всем рекомендую этих ребят!
    Приехали на локацию на отличном катере, мы снорклили, другие занимались дайвингом. Отличная команда инструкторов, всех проинструтировали

