Водная прогулка
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Начало: У вашего отеля
«В небольшое путешествие мы отправимся на комфортабельной двухэтажной лодке»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
26 дек в 07:00
$49 за человека
Индивидуальная
Погружение с аквалангом на Фукуоке
Откройте для себя невесомость, покой и красоту подводного мира - на мастер-классе по дайвингу
«Вы отправитесь на уютной двухэтажной лодке, где вас ждут чай, кофе и свежие фрукты»
Завтра в 07:30
26 дек в 07:30
$120 за человека
Водная прогулка
Адреналин глубин: магия острова Хон Дой Мой
Открыть новую точку на карте Фукуока, погрузиться с аквалангом или поплавать с маской (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$89 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 декабря 2025Отлично провели время.
- ВВИКТОР16 декабря 2025Понравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В море находился рядом, ненавязчиво страховал.
- ЕЕлена27 ноября 2025Приехали на локацию на отличном катере, мы снорклили, другие занимались дайвингом. Отличная команда инструкторов, всех проинструтировали, выдали оборудование - всё новое и удобное! Снорклинг во Вьетнаме стоит посетить. Всем рекомендую этих ребят!
