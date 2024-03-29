Семейные развлекательные экскурсии Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Фукуоке на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Весь Фукуок за один день
На машине
Джиппинг
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Фототур по острову Фукуок
На машине
10 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$526 за всё до 2 чел.
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива
Начало: От вашего отеля
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yevgeniy
    29 марта 2024
    Весь Фукуок за один день
    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
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    интересный собеседник с которым интересно пообщаться. Все прошло информативно и интересно. Не задумываясь заказали еще две экскурсии на следующие дни у этих ребят. Следующую экскурсию на Сафари проводил Сергей (организатор), тоже профессионал своего дела, организовал всё на высшем уровне, рассказал все секреты посещения Сафари парка и как нужно общаться с животными в парке, как кормить жирафов и лемуров. Рекомендую пользоваться услугами ребят, они молодцы, с душой относятся к своей работе и клиентам, одни словом красавчики. Однозначно, при следующем посещении будем пользоваться их услугами. Рахмет вам с Казахстана.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Весь Фукуок за один день
    Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Можно с детьми»

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  1. Весь Фукуок за один день
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  3. Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в сентябре 2024
Сейчас в Фукуоке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 526. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 22 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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