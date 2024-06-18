читать дальше

организацией экскурсии. Гид произвел впечатление очень позитивного и эрудированного человека, увлекательно преподносил любую информацию, в процессе подъема на гору был очень внимательным, постоянно подстраивался под мой темп, а при первой же необходимости давал возможность отдохнуть. Само восхождение к очень легким я не отнес бы, учитывая влажность и жару, а также свою не самую лучшую физическую форму, но оно того стоило! Открывшиеся с горы виды просто захватывали дух и завораживали!!! Да и путешествие по тропическому лесу было очень увлекательным! Ну, а возможность расслабиться в гамаке на вершине, да еще с чаем и фруктами - это просто шикарно! Большое спасибо гиду Александру за незабываемые впечатления! Отдельная благодарность организатору экскурсии!