Полет на гидроплане над заливом Халонг - это возможность увидеть более 2000 известняковых островов, возвышающихся над изумрудными водами. Острова Дау Бе, Конг До и Бо Хон удивят своими живописными пейзажами
5 причин купить эту экскурсию
- 🛩️ Уникальный полёт на гидроплане
- 🌊 Более 2000 островов с высоты
- 🏞️ Виды на пещеры и скалы
- 🏙️ Современный город Халонг
- 👨✈️ Опытный пилот и безопасность
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Остров Дау Бе
- Остров Конг До
- Остров Бо Хон
- Пещеры Sung Sot
- Пещеры Luon
- Пещеры Trinh Nu
Описание экскурсии
Наш 25-минутный полёт начинается и завершается в марине Туан Чау. Взмыв в небо, вы увидите:
- Остров Дау Бе, окружённый живописными скалами и бирюзовыми водами
- Остров Конг До — жемчужину залива Бай Ту Лонг. Вам откроются виды на его вершины высотой до 172 м, морские долины и озёра
- Остров Бо Хон — один из самых красивых в Халонге. Здесь находятся знаменитые пещеры Sung Sot, Luon и Trinh Nu, а скалы создают чарующую панораму над лазурными водами
Но это ещё не всё! Вы также рассмотрите город Халонг с его современной набережной, музеем и панорамными видами на побережье.
Организационные детали
- В стоимость включено: полёт на гидроплане (25 мин), инструктаж, страховка, налоговые и портовые сборы
- По запросу для гостей из Ханоя доступен индивидуальный трансфер (туда и обратно) — $120 за машину
- Полёт рекомендован детям с 5 лет
- Эта программа без сопровождения русскоговорящего гида — с вами полетит опытный пилот. Но я всегда буду на связи, помогу сориентироваться и отвечу на ваши вопросы
Особенности программы
- Во время полёта все пассажиры обеспечены спасательными жилетами и ремнями безопасности
- Программа подходит путешественникам на межконтинентальном круизном лайнере. Гости, бронирующие полёт на гидроплане после круиза по Халонгу, получают бесплатный трансфер из порта Туан Чау
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Ханое
Провела экскурсии для 415 туристов
Живу в Ханое с 2015 года и до сих пор продолжаю его открывать. Экскурсии и поездки — способ делиться тем, что по-настоящему нравится. Хочется показать не только Старый квартал, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 мая 2025
Всё прошло отлично!
Спасибо Елизавете за помощь с организацией этой экскурсии, а также в целом за подсказки по путешествию во Вьетнаме))
Спасибо Елизавете за помощь с организацией этой экскурсии, а также в целом за подсказки по путешествию во Вьетнаме))
Входит в следующие категории Ханоя
Похожие экскурсии из Ханоя
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$95 за человека
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
12 ноя в 06:30
16 ноя в 06:30
от $570 за человека
Круиз
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$124.35 за человека