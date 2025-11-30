Мои заказы

Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед

Насладитесь однодневным путешествием по заливу Халонг на стильном Luna Cruise.

Исследуйте знаменитые пещеры, отдыхайте на пляже острова Ти Топ и попробуйте изысканный обед «шведский стол» от шеф-поваров.
Описание круиза

Путешествие по заливу Халонг Отправьтесь в незабываемый однодневный круиз по заливу Халонг на стильном лайнере Luna, где вас ждут величественные известняковые горы и кристально чистая вода. Активности и отдых Исследуйте мистические пещеры Сунг Сот и Луон, отдохните на живописном острове Ти Топ с пляжем и панорамными видами, а также насладитесь роскошным обедом «шведский стол» с более чем 100 изысканными блюдами, приготовленными шеф-поварами высокого уровня. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, камеру, солнцезащитный крем, удобную одежду, наличные.
  • Не допускается: алкоголь и наркотики.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Залив Халонг
  • Пещера Сунг Сот
  • Остров Ти Топ
  • Пещера Луон
Что включено
  • Программа тура с англо-вьетнамским гидом
  • Пользование бассейном
  • Открытая зона для отдыха
  • Приветственный напиток
  • Легкий завтрак
  • Премиальный обед
  • Билеты на экскурсии в соответствии с программой
  • Страховка, налоги и сервисные сборы
Что не входит в цену
  • Трансфер до порта
  • Каюта на круизном судне
  • Напитки
  • Аренда каяка/бамбуковой лодки
  • Услуги спа и массажа
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, камеру, солнцезащитный крем, удобную одежду, наличные
  • Не допускается: алкоголь и наркотики
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

