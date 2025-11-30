Насладитесь однодневным путешествием по заливу Халонг на стильном Luna Cruise.
Исследуйте знаменитые пещеры, отдыхайте на пляже острова Ти Топ и попробуйте изысканный обед «шведский стол» от шеф-поваров.
Исследуйте знаменитые пещеры, отдыхайте на пляже острова Ти Топ и попробуйте изысканный обед «шведский стол» от шеф-поваров.
Описание круизаПутешествие по заливу Халонг Отправьтесь в незабываемый однодневный круиз по заливу Халонг на стильном лайнере Luna, где вас ждут величественные известняковые горы и кристально чистая вода. Активности и отдых Исследуйте мистические пещеры Сунг Сот и Луон, отдохните на живописном острове Ти Топ с пляжем и панорамными видами, а также насладитесь роскошным обедом «шведский стол» с более чем 100 изысканными блюдами, приготовленными шеф-поварами высокого уровня. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, камеру, солнцезащитный крем, удобную одежду, наличные.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Халонг
- Пещера Сунг Сот
- Остров Ти Топ
- Пещера Луон
Что включено
- Программа тура с англо-вьетнамским гидом
- Пользование бассейном
- Открытая зона для отдыха
- Приветственный напиток
- Легкий завтрак
- Премиальный обед
- Билеты на экскурсии в соответствии с программой
- Страховка, налоги и сервисные сборы
Что не входит в цену
- Трансфер до порта
- Каюта на круизном судне
- Напитки
- Аренда каяка/бамбуковой лодки
- Услуги спа и массажа
- Личные расходы
Место начала и завершения?
X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, камеру, солнцезащитный крем, удобную одежду, наличные
- Не допускается: алкоголь и наркотики
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
Похожие экскурсии из Ханоя
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$95 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
30 ноя в 08:30
1 дек в 08:30
от $494 за человека
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
30 ноя в 06:30
1 дек в 06:30
от $570 за человека