Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Ханое на русском языке, цены от $32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Халонг на гидроплане Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления $140 за человека Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30 $32 $35 за человека Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $75 за человека Т Татьяна Халонг на гидроплане Всё прошло отлично!

Спасибо Елизавете за помощь с организацией этой экскурсии, а также в целом за подсказки по путешествию во Вьетнаме))

