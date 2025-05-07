Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
«Бухта Халонг — кладезь природных сокровищ»
7 сен в 06:30
8 сен в 06:30
от $570 за человека
Индивидуальная
Халонг на гидроплане
Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления
«Вы также рассмотрите город Халонг с его современной набережной, музеем и панорамными видами на побережье»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$140 за человека
-
15%
Круиз
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
«Путешествие по заливу Халонг Отправьтесь в незабываемый однодневный круиз по заливу Халонг на стильном лайнере Luna, где вас ждут величественные известняковые горы и кристально чистая вода»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$105.70
$124.35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 мая 2025Всё прошло отлично!
Спасибо Елизавете за помощь с организацией этой экскурсии, а также в целом за подсказки по путешествию во Вьетнаме))
- ГГалина23 мая 2024Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
