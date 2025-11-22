читать дальше уменьшить яхте на 5+++ Важно:

экскурсия началась встречей с водителем у нашего отеля в 5.30 утра, позднее - не успевали на яхту.

на яхте 2 приема пищи: хороший завтрак и потрясающий обед - шведский стол с огромным выбором блюд - это входит в стоимость. За доп плату на яхте можно купить напитки, кофе.

в стоимость экскурсии не входит катание на лодке, это для желающих как доп опция.

Неожиданно: заезжали на остров Титова. на острове установлен памятник советскому космонавту Георгию Титову, остров назван в его честь))

Замечательная экскурсия! Потрясающе красивая природа! Узнали много нового))Экскурсия без гида, но он и не нужен. Виды великолепны! Карстовая пещера одна из лучших из тех, в которых мы были). Организация на