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Круиз по фантастической бухте Халонг

Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
Бухта Халонг - это 3000 островов в изумрудном море, причудливые скалы, древние пещеры, мангровые леса, пресноводные озера и плавучие деревни. На современном катамаране или круизной яхте вы отправитесь исследовать эту
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природную сокровищницу.

В программе круиза: остановки на скальных островах, прогулки по карстовым пещерам, посещение плавучих деревень, купание и отдых на белоснежных пляжах.

В стоимость включены индивидуальный трансфер из отеля до яхты и обратно, круиз на яхте в составе сборной группы, все входные билеты и обед

5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Потрясающие панорамные виды
  • 🏝️ Остановки на скальных островах
  • 🕳️ Прогулки по карстовым пещерам
  • 🏘️ Посещение плавучих деревень
  • 🏖️ Купание и отдых на пляжах
  • 🚗 Индивидуальный трансфер включен
  • 🍽️ Обед включен в стоимость
Круиз по фантастической бухте Халонг
Круиз по фантастической бухте Халонг
Круиз по фантастической бухте Халонг

Что можно увидеть

  • Скальные острова
  • Карстовая пещера
  • Плавучая деревня
  • Белоснежные пляжи

Описание экскурсии

День в окружении райских пейзажей

Бухта Халонг — кладезь природных сокровищ. На нашем однодневном круизе вы полюбуетесь ее панорамными видами и сделаете остановки в самых интересных местах. Посетите несколько скальных островов, погуляете по карстовой пещере и побываете в настоящей плавучей деревне. А также искупатесь и позагораете на сказочных пляжах с белоснежным песком.

Организационные детали

  • Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения и русскоговорящего гида
  • В стоимость включены: индивидуальный трансфер из отеля до яхты и обратно, круиз на яхте в составе сборной группы, все входные билеты, обед

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 332 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Замечательная экскурсия! Потрясающе красивая природа! Узнали много нового))
Экскурсия без гида, но он и не нужен. Виды великолепны! Карстовая пещера одна из лучших из тех, в которых мы были). Организация на
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яхте на 5+++ Важно:
экскурсия началась встречей с водителем у нашего отеля в 5.30 утра, позднее - не успевали на яхту.
на яхте 2 приема пищи: хороший завтрак и потрясающий обед - шведский стол с огромным выбором блюд - это входит в стоимость. За доп плату на яхте можно купить напитки, кофе.
в стоимость экскурсии не входит катание на лодке, это для желающих как доп опция.
Неожиданно: заезжали на остров Титова. на острове установлен памятник советскому космонавту Георгию Титову, остров назван в его честь))

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Галина
Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
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Входит в следующие категории Ханоя

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