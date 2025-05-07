Индивидуальная
Халонг на гидроплане
Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
$140 за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$63
$70 за человека
Групповая
до 15 чел.
Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда
Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
$75 за человека
- ТТатьяна7 мая 2025Всё прошло отлично!
Спасибо Елизавете за помощь с организацией этой экскурсии, а также в целом за подсказки по путешествию во Вьетнаме))
