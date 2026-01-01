8 день

Перелет в Далат. Экскурсия по городу

Этап Вьетнам. Юг. Ранний вылет из Дананга и через 1 час лёта мы во Вьетнамской Швейцарии — городе Далат на высоте более 2000 метров на Далатском нагорье. В течение этого и следующего дней мы проедем по основным достопримечательностям Города цветов и водопадов, как называют этот высокогорный курорт, основанный французами в колониальную эпоху.

По пути из аэропорта в город можем остановиться у водопада под названием Слоновий Водопад (Водопад Слона, Elephant Waterfall), во влажный сезон это довольно мощный и один из самых крупных водопадов в окрестностях Далата. Этот водопад можно увидеть со смотровой площадки у 71-метровой статуи богини Гуаньинь, известной также как Авалокитешвара, и является символом милосердия и сострадания в буддизме.

Хотим предупредить, если вы едете под конец сухого сезона (февраль - апрель), не стоит ожидать картинку водопадов как на фото, снятое где-нибудь в ноябре - декабре, сразу как заканчивается влажный сезон и уровень воды в реках самый высокий.

На пути в центр Далата мы сделаем остановку на ферме зверьков Чонг (он же Лювак). Здесь можно увидеть этих необычных животных вблизи и узнать, как рождается знаменитый кофе лювак. А так же можно попробовать и купить кофе подобного производства от слона.

Что еще нас ждет в этот день:

Водопад и парк Датанла (Datanla), популярный у туристов каскадный водопад в живописном месте. Спуститься вниз к водопаду и затем подняться можно используя роликовые санки alpine coaster, как на американских горках;

И конечно же знаменитый Crazy House, который имеет официальное название Лунная Вилла или Вилла Ханг Нга. Полет архитектурной фантазии, воплотившийся в реальность, прославил гостевой дом Ханг Нга на весь мир. Первые посетители, видя здание восклицали what a crazy house, благодаря чему и закрепилось это название. Архитектор Данг Вьет Нга обучалась и жила в Москве почти 14 лет. Вдохновение мадам Нга черпала из работ Гауди и живописных пейзажей Далата. Отказавшись от стандартных фигур и прямых линий, она нарисовала множество эксизов, которые помогли воплотить в реальность местные ремесленники.

Размещение в Далате в Iris Dalat Hotel 3.

При желании можно разместиться и в Crazy House (возможна доплата), но там есть свои особенности: - В отеле Crazy House нет номеров твин с раздельными кроватями, поэтому если 2-х местное размещение на одной кровати не ваш вариант, селимся в другой отель, или берем весь номер на одного с доплатой; - Этот отель является значимой достопримечательностью Далата, а значит толпы людей будут пытаться заглянуть в окна и двери вашего номера. Спасает то, что они это будут делать в разрешенное время с 9:00 до 17:00, в то время когда вас в отеле не будет.

Вечером, после экскурсий, крайне рекомендуем сходить самостоятельно на Ночной рынок Далата (Dalat Night Market) - самое оживлённое место города после заката. Здесь под открытым небом расстилаются десятки рядов с уличной едой: ароматные шашлычки, хрустящие рисовые блинчики, сладкая кукуруза и знаменитая клубника Далата. Между торговыми лавками можно найти уютные кофейные уголки и прикупить сувениры от вьетнамских шарфов и свитеров до душистого чая и кофе.

Атмосфера рынка - это настоящий праздник: яркие огни, шумные ряды и улыбки местных жителей, создающие ощущение, что весь город собрался вместе на вечернюю прогулку.

Ночь в Далате.

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