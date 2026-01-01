Описание тура
Ханой, Сапа, Ниньбинь, Халонг, Хойан, Нячанг, Далат, Муйне, Хошимин
Обращаем внимание, что стоимость тура указана за человека и зависит от количества участников: 1790 $/чел - при наборе от 12 человек, 1900 $/чел - при наборе 9-11 человек, 2080$/чел - при наборе 6-8ми человек.
Предоплата на сайте - 15%, орг-рам - 40-50%, остаток 50-40% - на месте. Точная сумма после составления договора.
Начав путешествие со знакомства со столицей Вьетнама — Ханоем, окажемся среди рисовых полей Сапы, а после — среди живописнейших пейзажей провинции Ниньбинь. Любуемся водопадами вокруг горного курорта Далат и погружаемся в старину романтического Хойана. После релакса на пляжах Нячанга и Муйне, плавно перемещаемся на улочки Сайгона, еще хранящими память о Вьетнамской войне, и на романтические каналы с фруктовыми садами Дельты Меконга. Всё это в авторском путешествии по Вьетнаму с севера на юг за 17 дней.
Мы предлагаем пройти весть маршрут под руководством наших опытных гид-лидеров группы, которые возьмут на себя всю заботу о вас в путешествии, чтобы вы могли отдаться полностью вашим впечатлениям, которые несомненной останутся у вас на всю жизнь.
- Экскурс в историю в Ханое, Хойане и Хошимине
- Морская прогулка по бухте Халонг
- Гуляем по рисовым террасам Сапы
- Великолепный Бана Хиллз
- Далатские водопады
- Пляжный релакс Нячанга и Муйне
- Лодочная прогулка по Дельте Меконга
Программа тура по дням
Прилет в Ханой и экскурсия по городу
Этап Вьетнам. Север. Наша экскурсия по столице Вьетнама начинается в 9:00 утра. Можно прилететь в Ханой и в этот день в 5-6 утра, но на наш взгляд гораздо комфортнее будет прилететь накануне и провести ночь перед туром в отеле, чем в ночном перелете. Отель на дополнительную ночь мы вам забронируем или тот же Splendid Star Grand Hotel 3, где будем жить во время тура, или что-нибудь экономнее при вашем желании.
Начинаем знакомство с Ханоем с посещения самого древнего храма пагоды Чан Куок (Cha Trn Quc), которая возвышается над озером Хо Тай (H Ty). Пагода была возведена в Vi веке нашей эры и изначально она находилась в другом месте, там где озеро Хо Тай смыкается с Красной рекой. Где она простояла более 1000 лет. Из-за разрушающегося берега реки пагода была перемещена на нынешнее место в начале Xvii века.
Экскурсия продолжается у Площади Бадинь центральной площади Ханоя. Именно здесь 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил создание независимой Демократической Республики Вьетнам. После его смерти здесь был возведен гранитный мавзолей. Он во многом схож с мавзолеем Ленина в Москве и это не случайно: главным архитектором усыпальницы первого вьетнамского президента был советский архитектор Гарольд Исакович.
Рядом находится Пагода на одном столбе (Chua Mot Cot), бывшее название Башня Лотоса — древний и изящный священный буддийский храм, уместившийся на одном каменном столбе, восходящим прямо из воды.
После обеда в одном из ресторанов на известной улице еды Ма Май (M My), отправляемся на прогулку по Старому кварталу. Почувствуем дух старого Вьетнама, окунемся с головой в Старый квартал, цвета золотой охры, с лабиринтом дорог и переулков, и кипящей бурной жизнью его обитателей и многочисленных туристов.
Наш путь лежит к озеру Хоан Кьем. Как гласит легенда, древняя черепаха до сих пор в нем хранит императорский меч. На небольшом островке, на озере живописно разместилась пагода Нгок Шон (Ngok Son Temple) к которой ведет знаменитый красный мост.
Вечером возвращаемся в отель, ужин, свободное время. Можно прогуляться по колоритному ночному городу и сделать много антуражных фото.
Ночь в Ханое.
Выезд в Сапу. Деревни хмонгов
Рано утром выезжаем на микроавтобусе в Сапу гористую местность на северо-востоке Вьетнама, на границе с Китаем. Именно в этом регионе проживают черные и цветные хмонги, зао и другие вьетнамские национальные меньшинства и мы едем туда знакомиться с бытом и культурой этого народа. А так же любоваться рисовыми террасами на склонах холмов и гор в мистической атмосфере внутри облаков.
По приезде в Сапу обедаем в национальном ресторане у хмонгов, после чего нас ждет небольшая прогулка по этнической деревушке Кат Кат.
Жители поселка доброжелательные приветливые хмонги занимаются сельским хозяйством и ткачеством. Мужчины пашут наделы на буйволах, а также создают ювелирные украшения. Местные мастерицы ткут на станках полотна с оригинальным узорчатым орнаментом и затем шьют из них яркую узнаваемую одежду.
В деревне можно не только познакомиться с укладом жизни хмонгов, с их хозяйственной и промысловой деятельностью, но и прогуляться вдоль горной речки к шумному водопаду Чак Тин Са (Thac Tien Sa), пройтись по шаткому подвесному мосту, осмотреть местные достопримечательности небольшое озеро, водяные мельницы, скульптуру в виде огромной чаши, сад и традиционное жилище хмонгов с представленной внутри экспозицией аутентичных предметов быта.
После прогулки по деревне Кат Кат едем в отель Sapa Centre Hotel 3 (или аналогичный).
Ночь в Сапе.
Гора Фансипан и возвращение в Ханой
После завтрака наш путь лежит к подножию горы Фансипан (Fansipan). Известная по названию как Крыша Индокитая, является самой высокой вершиной региона (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) с высотой 3 143 метра. С февраля 2016 года на горе запущена современная канатная дорога, которая доставит вас с комфортом на пик за 20 минут, в то время, когда прежде пешком путь на вершину занимал 1-2 дня. Во время подъема наслаждаемся видами из кабины канатной дороги.
Будьте готовы к тому, что на высоте более 3000 метров погода может быть абсолютно разной. Возможно вы окажетесь над периной облаков внизу, а над вами будет яркое солнце и голубое небо.
Возможно облаков не будет совсем, и тогда с Крыши Индокитая вам откроется впечатляющая панорама: зеленые горные хребты Тонкинских Альп, уходящие за горизонт, террасные рисовые поля Сапы и крошечные деревни, укрывшиеся в долинах. Но если вдруг на Фансипане вы попадёте прямо в центр тучи - вас мгновенно окутает плотный туман, а шквалистый ветер будет вынуждать крепче держаться за перила. Вершина превращается в драматичную сцену, где природа показывает свою суровую красоту. Погода в горах не предсказуема!
После обеда, перед выездом в Ханой заедем в живописную деревушку Тавань. Эта деревушка лучшее место, чтобы почувствовать спокойную атмосферу горного Вьетнама и познакомиться с жизнью народности Зай (Giay). Прогуливаясь по окрестностям, мы увидим террасные рисовые поля, особенно красивые в сезон урожая, а также старинный мост через реку и традиционные дома народов зай, дзао и хмонгов. Атмосфера в Тавань тише и спокойнее, чем в туристической Сапе, что делает её идеальным местом для погружения в жизнь горного Вьетнама.
Пришло время выезжать обратно в Ханой. Ориентировочное время приезда в город - 8-9 часов вечера.
Размещение в том же отеле Splendid Star Grand Hotel 3.
Ночь в Ханое.
Бухта Халонг
Утром отправляемся в залив Халонг Бэй (Ha Long Bay). Мы едем в гавань Хонгай (Hon Gai) на Халонге, которая находится в 180 км (примерно 3,5 часа) езды от Ханоя, и здесь садимся на кораблик для 4-х часовой прогулки.
Халонг Бэй одна из самых основных достопримечательностей Вьетнама, наверное даже достопримечательность номер один. Эта бухта в Южно-Китайском море, с ее более чем тремя тысячами живописными островами, отмечена Юнеско как объект всемирного наследия.
В 11-00 посадка на кораблик. Впереди 4-х часовой круиз по бухте Халонг: впечатляющие карстовые острова-великаны, рыбацкие деревни и пещеры.
Должны обязательно отметить, что в бухте Халонг нельзя купаться и заниматься снорклингом прямо с кораблика. Из-за оживлённого движения кораблей и джонок плавание разрешено только в специально оборудованных зонах, обычно на пляжах, которые посещают во время двухдневных туров.
На борту кораблика нас ждет ланч с морепродуктами.
В 15-00 причаливаем, и отправляемся обратно в Ханой. Вечером есть время прогуляться по Старому кварталу и сделать красивые фото с подсветкой.
Ночь в Ханое.
Провинция Ниньбинь
Сегодня заключительный день путешествия по Северному Вьетнаму, так как завтра отправляемся в центральную часть страны.
Выезд в Ниньбинь (Ninh Binh) в 08:00. Прибытие через 2,5 часа. Этот регион не так широко известен среди основного потока туристов, как Сапа или Халонг. Однако тем он и хорош.
Национальный заповедник Там Кок (Tam Coc), название которого переводится как Три пещеры, считается одним из природных чудес страны. Его называют Халонг среди рисовых полей за необыкновенно красивые пейзажи этой знаменитой бухты. Только здесь, вместо Южно-Китайского моря, таинственные карстовые пещеры и поросшие изумрудной зеленью высокие известняковые скалы окружены водами неспешной реки Нго Донг (Ngo Dong) и живописными рисовыми полями.
После обеда отправляемся в огромный храмовый комплекс Бай Динь (Bai Dinh). Это крупнейший буддийский комплекс Вьетнама, где старинные пагоды соседствуют с современными храмовыми сооружениями. Здесь впечатляет гигантская бронзовая статуя Будды и длинная лестница, ведущая к вершине холма, с которой открывается панорама на окрестные рисовые поля и джунгли.
А в главном зале храма Бай Динь, находится гигантская статуя Будды Шакьямуни, высотой 10 метров и весом 100 тонн. Эта статуя выполнена из бронзы и покрыта золотым слоем, что делает её самой большой золотой бронзовой статуей Будды в Азии.
В комплексе много колоколен и залов для медитации, а также тысячи маленьких статуй Будды на аккуратных аллеях, украшенные резными деревянными элементами, создающих особую атмосферу умиротворения.
Бай Динь - не просто место для паломничества, а настоящий культурный и архитектурный шедевр, где история встречается с современной духовной жизнью. Это место оставляет ощущение величия и гармонии, идеально подходящее для фотографий и вдумчивых прогулок.
Вечером возвращение в Ханой.
Ночь в Ханое.
Перелет в Дананг. Сити-тур в Хойане
Этап Вьетнам. Центр. Вылет из Ханоя в 10:55, прилет в Дананг в 12:15. До нашего отеля в Хойане Thanh Binh Riverside Hoi An 4 от аэропорта примерно 45 минут езды. После размещения в отеле и обеда отправляемся на прогулку по старому Хойану.
Некогда, а именно в I веке нашей эры, это был крупнейший торговый порт в Юго-восточной Азии в устье реки Ту Бон. Но за долгие века устье реки обмелело, и теперь этот древний торговый город, занесенный в Список всемирного исторического наследия Юнеско превратился в музей под открытым небом. В Хойане несколько сотен зданий официально признано историческими памятниками.
Колоритный и живописный вид Хоайна надолго останется у вас перед глазами, и особенно его картинка в вечернее время, когда в городе зажигаются тысячи китайских фонариков.
Ночь в Хойане.
Мраморные горы - Бана Хиллз
Часовой переезд от Хойана и мы у подножия Ba Na Hills, захватывающего дух места недалеко от Дананга. Основанный французами в колониальную эпоху как горный курорт, Ba Na Hills до сих пор привлекает туристов. Сейчас здесь находятся шикарный отель Mercure Danang French Village, стилизованный под старинных замок, парк развлечений Fantasy Park и самая длинная в мире, по состоянию на 2013 год, подвесная канатная дорога.
Подъем на канатной дороге на вершину холма. Прогулки под облаками у подножия замка в средневековом стиле и фотосессия.
Желающие могут развлечься на многочисленных аттракционах, из которых наиболее популярным является спуск на роликовых санках alpine coaster.
Недалеко от Бана Хиллз находятся Мраморные горы. Это еще одно живописное место с гротами и пещерами, в которых сооружены буддийские святилища. Примечателен факт, что во время вьетнамской войны, прямо перед носом крупнейшей американской базы в Дананге, в этих гротах находился вьетконговский госпиталь. Сегодня вблизи Мраморных гор находятся многочисленные мастерские, в которых вырезают различные изделия из камня.
Cпускаемся с гор и возвращаемся в Хойан, нужно пораньше лечь спать, так как завтра предстоит ранний вылет в Далат.
Ночь в Хойане.
Перелет в Далат. Экскурсия по городу
Этап Вьетнам. Юг. Ранний вылет из Дананга и через 1 час лёта мы во Вьетнамской Швейцарии — городе Далат на высоте более 2000 метров на Далатском нагорье. В течение этого и следующего дней мы проедем по основным достопримечательностям Города цветов и водопадов, как называют этот высокогорный курорт, основанный французами в колониальную эпоху.
По пути из аэропорта в город можем остановиться у водопада под названием Слоновий Водопад (Водопад Слона, Elephant Waterfall), во влажный сезон это довольно мощный и один из самых крупных водопадов в окрестностях Далата. Этот водопад можно увидеть со смотровой площадки у 71-метровой статуи богини Гуаньинь, известной также как Авалокитешвара, и является символом милосердия и сострадания в буддизме.
Хотим предупредить, если вы едете под конец сухого сезона (февраль - апрель), не стоит ожидать картинку водопадов как на фото, снятое где-нибудь в ноябре - декабре, сразу как заканчивается влажный сезон и уровень воды в реках самый высокий.
На пути в центр Далата мы сделаем остановку на ферме зверьков Чонг (он же Лювак). Здесь можно увидеть этих необычных животных вблизи и узнать, как рождается знаменитый кофе лювак. А так же можно попробовать и купить кофе подобного производства от слона.
Что еще нас ждет в этот день:
Водопад и парк Датанла (Datanla), популярный у туристов каскадный водопад в живописном месте. Спуститься вниз к водопаду и затем подняться можно используя роликовые санки alpine coaster, как на американских горках;
И конечно же знаменитый Crazy House, который имеет официальное название Лунная Вилла или Вилла Ханг Нга. Полет архитектурной фантазии, воплотившийся в реальность, прославил гостевой дом Ханг Нга на весь мир. Первые посетители, видя здание восклицали what a crazy house, благодаря чему и закрепилось это название. Архитектор Данг Вьет Нга обучалась и жила в Москве почти 14 лет. Вдохновение мадам Нга черпала из работ Гауди и живописных пейзажей Далата. Отказавшись от стандартных фигур и прямых линий, она нарисовала множество эксизов, которые помогли воплотить в реальность местные ремесленники.
Размещение в Далате в Iris Dalat Hotel 3.
При желании можно разместиться и в Crazy House (возможна доплата), но там есть свои особенности: - В отеле Crazy House нет номеров твин с раздельными кроватями, поэтому если 2-х местное размещение на одной кровати не ваш вариант, селимся в другой отель, или берем весь номер на одного с доплатой; - Этот отель является значимой достопримечательностью Далата, а значит толпы людей будут пытаться заглянуть в окна и двери вашего номера. Спасает то, что они это будут делать в разрешенное время с 9:00 до 17:00, в то время когда вас в отеле не будет.
Вечером, после экскурсий, крайне рекомендуем сходить самостоятельно на Ночной рынок Далата (Dalat Night Market) - самое оживлённое место города после заката. Здесь под открытым небом расстилаются десятки рядов с уличной едой: ароматные шашлычки, хрустящие рисовые блинчики, сладкая кукуруза и знаменитая клубника Далата. Между торговыми лавками можно найти уютные кофейные уголки и прикупить сувениры от вьетнамских шарфов и свитеров до душистого чая и кофе.
Атмосфера рынка - это настоящий праздник: яркие огни, шумные ряды и улыбки местных жителей, создающие ощущение, что весь город собрался вместе на вечернюю прогулку.
Ночь в Далате.
Далат. Продолжение экскурсий и переезд в Нячанг
Продолжаем экскурсии по Далату утренним посещением монастыря Чук Лам (Truc Lam), куда отправляемся на канатной дороге обозревая Далат и его окрестности.
Буддийский монастырь был построен в 1994 году с целью восстановить учения буддийской школы Сен, которая была основана в 13 веке императором Чан Нхан Тонгом. На территории комплекса находятся несколько храмов, гостевой дом, школа и 2 монастыря - отдельно для мужчин и для женщин. Здесь царит спокойная и расслабленная атмосфера.
Вся территория комплекса является заповедником. Если спуститься по лестнице, то откроется потрясающий вид на озеро-водохранилище Tuyen Lam Lake.
После обеда нас ждет пагода Линь Фуок (Linh Phuoc Pagoda). Она имеет настолько яркую индивидуальность, что ее ни с чем не спутаешь. С первого взгляда не понятно, то ли это храм, то ли развлекательный комплекс, то ли ярмарка.
Такой яркий внешний облик комплекса получился благодаря тому, что в качестве облицовочного материала использовалась битая керамика, фарфор и цветное стекло. Говорят, бутылки, вазы и посуду привозили сюда буквально со всего города и окрестностей. Благодаря такому необычному оформлению пагода получила второе название Cha ve Chai, или Бутылочная пагода.
В целом у нас будет достаточно насыщенный день до вечера, поэтому приедем в Нячанг около 21:00 (в пути около 3,5 часа). На ужин остановимся в одном из ресторанов по дороге.
По приезде в Нячанг размещение в Seaside Boutique Hotel Nha Trang Beach 4 и отдых.
Ночь в Нячанге.
Нячанг. Грязевые источники в I-Resort. Пляж
В первой половине дня отправляемся на пляж. После насыщенных дней нашего путешествия самое время сделать перерыв и полностью отдаться морю, солнцу и всеобщему релаксу.
После ланча, нас ждет комплекс грязевых и минеральных источников I-Resort. Красивая территория курорта с водопадами и с бассейнами с минеральной водой, целебные свойства грязевых и минеральных ванн это отличный релакс и восстановление сил для продолжения путешествия.
Вечером приглашаем всех присоединиться к нам на мастер-класс по обжарке кофе, где вам объяснят чем арабика отличается от робусты и в какой пропорции большинство обжарщиков смешивают сорта. Тут же все можно попробовать и при желании купить.
Ночь в Нячанге.
Нячанг. Vinpearl Amusement Park
Продолжаем исследовать популярные места самого известного курорта во Вьетнаме. На подвесной канатной дороге отправляемся в Парк развлечений Vinpearl Amusement Park, весь день до вечера отдаемся с головой развлечениям парка и пляжному отдыху, а вечером погружаемся в сказочную атмосферу и любуемся шоу красочным шоу.
Возвращение в отель и ночь в Нячанге.
Переезд Нячанг - Муйне
Сегодня едем далее вдоль побережья Южно-Китайского моря дальше на юг, на другой пляжный курорт - Муйне (в пути примерно 4,5 часа).
Если Нячанг - это оживлённый морской курорт с динамичным отдыхом с развлечениями и городской инфраструктурой, то Муйне - это спокойствие и природа. Бесконечные пляжи с мягким песком, рыбацкие лодки у берега и знаменитые дюны, которые напоминают маленькую пустыню у моря. Здесь царит размеренный ритм, любимый серферами и теми, кто ищет уединения вдали от шумных городов.
Размещение в комфортном Four Oceans Beach Resort 3 и отдых в отеле.
На ужин рекомендуем сходить в один из многочисленных ресторанов на главной улице и попробовать мясо крокодила, страуса, змеи, не говоря уже о различных свежих, только что выловленных морепродуктах. Почти во всех ресторанах есть меню на русском языке.
Ночь в Муйне.
Муйне. Свободный день
Мы намеренно сделали один свободный день чтобы никуда не ехать опять, а спокойно лежать у бассейна или моря.
А кому уже через пол-дня станет скучно, собирайтесь! Едем в джип-тур с закатом в пустыне!
Это правда дополнительная опция, и в обязательную программу не входит.
Перед закатом еще успеем заехать в рыбацкую деревню, сделать несколько живописных фото, и прогуляться по ручью Fairy Stream.
Ночь в Муйне.
Муйне - Хошимин. Экскурсия по Сайгону
После завтрака еще пара часов релакса у бассейна или моря, и затем нас ждет заключительный марш-бросок на юг страны, в южную столицу Вьетнама Хошимин, он же Сайгон. Переезд на автобусе из Муйне в Хошимин займет примерно 3,5 часа. По приезде заселяемся в Huong Sen Hotel 3, прямо в историческом центре города.
Блистательный и великолепный Сайгон со своим колоритом, так не похожим на северную столицу Вьетнама, о котором мы знали только по фильмам о вьетнамской войне. Близость дельты Меконга и история войны, закончившейся тут несколько десятилетий назад, буддийские храмы, колониальная французская архитектура и современный дизайн азиатского мегаполиса настолько разные стили и эпохи, но как они гармонично сплелись, создав особенный шарм этого города.
Сразу после обеда отправляемся в пеший сити-тур по Сайгону (общая протяженность маршрута 7-8 км, время на маршрут 3-4 часа). Что мы с вами увидим:
Рынок Бен Тань (Ben Thanh Market);
Дворец Воссоединения (Reunification Palace);
Собор Сайгонской Богоматери (Nh th c B Si Gn);
Главпочтамт (Sai Gon Central Post Office);
Городской совет Хошимина (Ho Chi Minh City Hall) с одноименной статуей вождю;
Оперу (Ho Chi Minh City Opera House);
Сайгонский Арбат (Nguyen Hue Street).
Ночь в Хошимине.
Поездка в Дельту Меконга
Сегодня нам предстоит познакомиться поближе с особым местом на планете, местом, где великий Меконг, разбивающийся на сотни рукавов и протоков, впадает в Южно-Китайское море. Это Дельта. Здесь самая плодородная почва и отличные условия для выращивания самых вкусных экзотических фруктов личи, рамбутан, дуриан У вас есть уникальная возможность сорвать их прямо с дерева. А увидев, как цветет ананас, узнаете ли вы его?
Здесь основным средством передвижения является лодка, ведь практически вся жизнь вьетнамцев, населяющих этот регион, проходит на воде. К сожалению цивилизация выдавила из жизни Дельты плавучие рынки, некогда бывшие ее визитной карточкой.
Доехав из Хошимина до Митхо, мы сможем покататься на лодочке по романтичным каналам среди фруктовых садов, посетить фабрику по изготовлению сладостей из кокоса и пообедать в местном ресторанчике, где подают рыбу под названием слоновье ухо.
После обеда и прогулок по саду мы возвращаемся по протокам рукавам Меконга к ожидающей нас машине. И ранним вечером возвращаемся в отель.
Ночь в Хошимине.
Хошимин - тоннели Кучи
Это наш заключительный день в путешествии по Вьетнаму. Но еще осталось одно значимое место, где необходимо побывать, будучи в Сайгоне. Это тоннели Кучи (Cu Chi) в местечке Ben Dinh (70 км, 1,5 часа) — обширная сеть подземных сооружений, которые позволяли войскам вьетконга во время войны буквально появляться из-под земли.
Исследуем тоннели Кучи, после чего желающие могут пострелять из настоящего огнестрельного оружия на стрельбище. После обеда возвращаемся в Хошимин.
У кого будет время и желание заполнить вечернее время, предложим пару опций в качестве дополнительной программы:
- Можно подняться на смотровую площадку Saigon Skydeck на 49-м этаже небоскрёба Bitexco Financial Tower.
С площадки открывается панорамный вид на город, реку Сайгон, ключевые достопримечательности, такие как Бен Тань Маркет, Собор Нотр-Дам де Сайгон и другие места.
- А можно посетить A O Show (Show), представление знаменитого бамбукового цирка (Vietnamese Bamboo Circus), проходящее в легендарном Сайгонском оперном театре.
Билеты нужно заказывать заранее за неделю (мы окажем содействие в покупке билетов).
В общем есть еще один вечер, чтобы сфотографироваться с велорикшей на набережной реки Сайгон, а так же и купить сувениры на память об этом путешествии. А еще нужно успеть собрать чемоданы.
Подготовка к отъезду.
Ночь в Хошимине.
Вылет из Хошимина домой
Выселяемся из отеля и едем в аэропорт. Прощаемся с нашим гидом, обмениваемся контактами и
Гудбай Вьетнам! До новых путешествий!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обращаем внимание, что стоимость тура указана за человека и зависит от количества участников: 1790 $/чел - при наборе от 12 человек, 1900 $/чел - при наборе 9-11 человек, 2080$/чел - при наборе 6-8ми человек. При одноместном размещении доплата около 390$ (уточняется при бронировании). Совместное размещение с другими участниками Не гарантировано
- Все трансферы и переезды по программе тура на автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикше
- Проживание в отелях туристического класса упомянутых в программе во время всего путешествия или аналогичных (2-х местное размещение)
- Питание: завтраки во всех отелях, ланчи во время экскурсий в Халонге и Дельте Меконга (всего 2 ланча)
- Все экскурсии по программе тура, кроме тех, которые обозначены как дополнительные
- Оплата за вход в музеи и достопримечательности, кроме тех, которые обозначены как дополнительные
- Оплата за вход в парк Vinpearl Amusenent Park в Нячанге
- Сопровождение локальными гидами в Ханое, Сапе, Халонге, Ниньбинь, Хошимине
- Сопровождение опытным русскоязычным гид-лидером группы на всем пути. Просим учесть, что тур-лидер и экскурсовод это разные люди. Тур-лидер обладает базовыми знаниями по маршруту, решает вопросы логистики и быта, может быть переводчиком, но для более глубокого погружения, необходимо на местах заказывать местных гидов-экскурсоводов там, где они не включены в стоимость экскурсии
Что не входит в цену
- Перелет во Вьетнам и обратно
- Билет на внутренний перелет Ханой - Дананг (от 90$/чел)
- Билет на внутренний перелет Дананг - Далат (от 60$/чел)
- Виза во Вьетнам (необходимость получения визы зависит от гражданства)
- Туристическая страховка для выезжающих за рубеж
- Обеды и ужины (за исключением указанных выше)
- Стоимость питания во Вьетнаме (средний чек): обед 5-8 Usd, ужин 8-10 Usd Итого на питание во время тура: 250-300 Usd
- Одноместное размещение около 390$ (уточняется при бронировании), совместное размещение с другими участниками Не гарантировано
- Джип-тур с закатом в пустыне в Муйне (25-30 $/зависит от кол-ва участников) по желанию
- Билет на смотровую площадку Saigon Skydeck на 49-м этаже небоскрёба Bitexco Financial Tower в Сайгоне (8-10 $) по желанию
- Билет на Ao Show (Show, Бамбуковый театр) в Сайгоне (30-50$), по желанию
О чём нужно знать до поездки
В случае не набора группы есть несколько вариантов:
Перенести поездку на те даты, где набирается группа;
Либо организовать для вас персонально поездку в нужные даты и место с нашим онлайн-сопровождением в режиме 24/7 через Viber/Whatsapp/Skype, в том числе и с языковой поддержкой. Все бронирования, транспорт, встреча с табличкой, экскурсии будут организованы. Гид-сопровождение будет только там, где это необходимо. На пляже, например, гид не особо и нужен. В добавок к этому мы приложим максимум усилий, чтобы найти вам попутчиков из тех туристов, кто будет там в это время.
Пожелания к путешественнику
Наши путешествия и трэвел-фестивали открыты для всех, кому интересно узнавать новое, смотреть на мир в масштабах планеты и открытых к новому опыту, путешественников любых возрастов и национальностей. Также наши туры являются зоной свободной от политических споров.
Мы приветствуем только доброжелательно настроенных участников путешествий.
Визы
Для граждан Рф на срок до 45 дней виза не требуется