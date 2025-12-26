Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
5 мар в 08:00
3 янв в 08:00
$1625 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
31 янв в 13:00
14 фев в 13:00
180 000 ₽ за человека
Новогодний комфорт-тур: Вьетнам, Лаос и Камбоджа с круизом 5* по бухте Халонг
Увидеть дворцы, храмы и деревушки, посетить 9 городов и побывать на жемчужной ферме и в саду аистов
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
22 фев в 08:00
22 мар в 08:00
123 442 ₽ за человека
Вьетнам: северный характер
Ханой, Халонг, Ниньбинь, Хойан, Банахиллс, Дананг, Хюэ, Ханой
30 апр в 10:00
от 158 873 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Ханое
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Ханое в январе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 1625 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Популярные места», 2 ⭐ отзыва, цены от $1625. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март