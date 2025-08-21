Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1490 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро, точное время по д...
24 авг в 08:00
29 авг в 08:00
$3700 за человека
Комфорт-тур во Вьетнам: круиз 5* по бухте Халонг, экскурсии по городам и пляжный отдых в Нячанге
Пройти по дельте Меконга на лодке-джонке, расслабиться на море и исследовать Ханой и Хошимин
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
85 100 ₽ за человека
