Встречаемся и едем в отель — уже по дороге вы почувствуете восточные ароматы специй и услышите мягкий звон азиатских мелодий. Этот день мы посвятим сбору всей группы, знакомству друг с другом и плавному погружению в жизнь Вьетнама.

Тем, кто сможет прилететь до 13:00, удастся уже в этот же вечер прогуляться по вечернему Ханою и подняться на смотровую Keangnam Hanoi Landmark Tower. Завершим день дружеским приветственным ужином, затем вернёмся в отель на отдых.