Откроем для себя столицу, а во время
Описание тура
Организационные детали
Программа подходит всем, включая семьи с детьми.
Рекомендуются авиабилеты Москва–Ханой и Хошимин–Москва (от 60 000 ₽).
Мы специально не ограничим участников по времени прибытия, чтобы планировать путь было удобнее. В расписании авиакомпании Vietnam Airlines на 2025–2026 годы прямые рейсы из Москвы в Ханой выполняются по понедельникам, средам и пятницам, с временем перелёта около 9 часов и прибытием примерно в 5:40.
Программа тура по дням
Прилёт в Ханой, размещение в отеле, ужин-знакомство
Встречаемся и едем в отель — уже по дороге вы почувствуете восточные ароматы специй и услышите мягкий звон азиатских мелодий. Этот день мы посвятим сбору всей группы, знакомству друг с другом и плавному погружению в жизнь Вьетнама.
Тем, кто сможет прилететь до 13:00, удастся уже в этот же вечер прогуляться по вечернему Ханою и подняться на смотровую Keangnam Hanoi Landmark Tower. Завершим день дружеским приветственным ужином, затем вернёмся в отель на отдых.
Знакомство с Ханоем
После завтрака начнём открывать для себя столицу. Будем гулять по запутанным улочкам Старого квартала, где история переплетается с повседневной жизнью. Увидим ключевые символы Ханоя: собор Святого Иосифа — готическое наследие 19 века; храм Литературы — важнейший центр конфуцианской традиции; озеро Хоан Кием; пагоду на одном столбе; знаменитую железнодорожную улицу.
Вечером нас ждёт ужин в семейном ресторанчике, где вы сможете попробовать традиционные блюда Ханоя — бэн чао, ха нои понг и прохладный сок из сахарного тростника.
Бухта Халонг: начало круиза
Рано утром мы отправимся в порт, взяв лишь самое необходимое. Впереди — 2-дневный круиз по одному из самых прекрасных природных чудес планеты, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда корабль отойдёт от берега, мы увидим, как восход заливает воду золотым светом, а из бирюзово-изумрудной глади поднимаются тысячи причудливых островков.
На острове Катба у нас будет возможность искупаться в прозрачных лагунах и увидеть жизнь рыбацких деревень, где традиции сохраняются веками. В течение круиза на комфортном корабле вы насладитесь свежими морепродуктами и понаблюдаете за сменой пейзажей.
Скрытый мир Халонга
Сегодня мы продолжим исследовать тайные уголки легендарной бухты. Нас ждут пещеры с фантастическими сталактитовыми залами, прогулки по тропам к скрытым водоёмам, катание на каноэ среди известняковых гигантов и расслабляющие минеральные процедуры.
Днём мы устроим мини-банкет с блюдами северного Вьетнама прямо на борту, а вечером вернёмся в Ханой и отдохнём.
Перелёт в Дананг, отдых у моря
Рано утром мы вылетим из Ханоя и через 1,5 часа окажемся в современном и солнечном Дананге — вьетнамском аналоге Майами, известном широкими пляжами и длинной береговой линией.
Этот день посвятим отдыху на море. Но и успеем увидеть два ключевых символа города: огромный арочный мост Дракона и «Леди Будду» — самую высокую статую Будды во Вьетнаме, возвышающуюся у пагоды Лин Унг.
«Ба На Хиллс» - Европа среди облаков
После завтрака мы отправимся к нижней станции одной из самых длинных канатных дорог в мире. За 15–20 минут подъёма перед нами откроются панорамы гор. На вершине нас встретит «европейский город» — стилизованные особняки, готические соборы, романтичные площади, музеи и пивоварни, будто перенесённые из Франции 19 века. Мы сможем прогуляться по цветущим садам, зайти в музей восковых фигур, увидеть крепостные стены и прокатиться по другой линии канатной дороги.
Днём нас ждёт обильный шведский стол, а затем — жемчужина комплекса: знаменитый Золотой мост, который словно держат две гигантские каменные руки. К вечеру спустимся обратно в город.
Хойан - город фонарей и ремёсел
В этот день исследуем Хойан — город, похожий на музей под открытым небом, где сохраняется колорит старинной торговой гавани. Узкие улочки с деревянными домами, китайскими и японскими архитектурными мотивами, фонарики всех цветов — всё это создаёт атмосферу сказки.
Мы прогуляемся по ремесленным кварталам, где мастера ткут шёлк вручную. Желающие смогут заказать индивидуальный костюм, создать собственный рисунок для фонарика или сфотографироваться в традиционном костюме ао зай. А ещё мы прокатимся на лодках с бумажными фонариками и отпустим в воду свой собственный огонёк-желание.
Хошимин: достопримечательности города и увлекательный вечер
Утром совершим 2-часовой перелёт и окажемся в Хошимине. Познакомимся с городом: увидим Центральное почтовое отделение, созданное французскими архитекторами, пройдём по улице Dong Khoi и посетим Музей военной истории, где узнаем о периодах борьбы Вьетнама.
Во второй половине дня у вас будет выбор: посетить оперу или погрузиться в творческую атмосферу мастерской по изготовлению бумаги ручной работы.
Прощание с Вьетнамом
Утром прогуляемся по городу и порадуем себя чашечкой вьетнамского кофе. Будет время купить сувениры, обменяться контактами и подытожить путешествие. Затем — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Все трансферы и перемещения по программе
- Два внутренних авиаперелёта
- Русскоговорящий инструктор на всём маршруте
- 2-дневный круиз (1 ночь) в бухте Ха Лонг
- Все входные билеты, сборы и налоги
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ханой и обратно из Хошимина (от 60 000 ₽ из Москвы)
- Питание вне программы - примерно $15/день
- Виза
- Медицинская страховка
- 1-местное проживание - $50/сутки
- Алкоголь, развлечения