В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг

Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Приглашаем погрузиться в уникальную атмосферу страны, красоту природы и культурные традиции её главных регионов. Мы исследуем древние храмы, живописные заливы и уютные рыбацкие деревушки.

Откроем для себя столицу, а во время
в 2-дневного круиза по бухте Халонг проплывём среди тысяч изумрудных островков, заглянем в пещеры, покатаемся на каноэ и искупаемся в прозрачных лагунах.

Нас ждут спокойные пляжи Дананга, легендарный Золотой мост в горах «Ба На Хиллс», древний Хойан с китайскими и японскими мотивами в архитектуре, украшенный фонариками всех цветов.

Мы прогуляемся по колониальному Хошимину и посетим оперу или мастерскую по изготовлению бумаги ручной работы на выбор.

При разработке нашего маршрута мы учли все нюансы, чтобы сделать ваше путешествие с нами комфортным и безопасным.

Описание тура

Организационные детали

Программа подходит всем, включая семьи с детьми.
Рекомендуются авиабилеты Москва–Ханой и Хошимин–Москва (от 60 000 ₽).
Мы специально не ограничим участников по времени прибытия, чтобы планировать путь было удобнее. В расписании авиакомпании Vietnam Airlines на 2025–2026 годы прямые рейсы из Москвы в Ханой выполняются по понедельникам, средам и пятницам, с временем перелёта около 9 часов и прибытием примерно в 5:40.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Ханой, размещение в отеле, ужин-знакомство

Встречаемся и едем в отель — уже по дороге вы почувствуете восточные ароматы специй и услышите мягкий звон азиатских мелодий. Этот день мы посвятим сбору всей группы, знакомству друг с другом и плавному погружению в жизнь Вьетнама.

Тем, кто сможет прилететь до 13:00, удастся уже в этот же вечер прогуляться по вечернему Ханою и подняться на смотровую Keangnam Hanoi Landmark Tower. Завершим день дружеским приветственным ужином, затем вернёмся в отель на отдых.

2 день

Знакомство с Ханоем

После завтрака начнём открывать для себя столицу. Будем гулять по запутанным улочкам Старого квартала, где история переплетается с повседневной жизнью. Увидим ключевые символы Ханоя: собор Святого Иосифа — готическое наследие 19 века; храм Литературы — важнейший центр конфуцианской традиции; озеро Хоан Кием; пагоду на одном столбе; знаменитую железнодорожную улицу.

Вечером нас ждёт ужин в семейном ресторанчике, где вы сможете попробовать традиционные блюда Ханоя — бэн чао, ха нои понг и прохладный сок из сахарного тростника.

3 день

Бухта Халонг: начало круиза

Рано утром мы отправимся в порт, взяв лишь самое необходимое. Впереди — 2-дневный круиз по одному из самых прекрасных природных чудес планеты, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда корабль отойдёт от берега, мы увидим, как восход заливает воду золотым светом, а из бирюзово-изумрудной глади поднимаются тысячи причудливых островков.

На острове Катба у нас будет возможность искупаться в прозрачных лагунах и увидеть жизнь рыбацких деревень, где традиции сохраняются веками. В течение круиза на комфортном корабле вы насладитесь свежими морепродуктами и понаблюдаете за сменой пейзажей.

4 день

Скрытый мир Халонга

Сегодня мы продолжим исследовать тайные уголки легендарной бухты. Нас ждут пещеры с фантастическими сталактитовыми залами, прогулки по тропам к скрытым водоёмам, катание на каноэ среди известняковых гигантов и расслабляющие минеральные процедуры.

Днём мы устроим мини-банкет с блюдами северного Вьетнама прямо на борту, а вечером вернёмся в Ханой и отдохнём.

5 день

Перелёт в Дананг, отдых у моря

Рано утром мы вылетим из Ханоя и через 1,5 часа окажемся в современном и солнечном Дананге — вьетнамском аналоге Майами, известном широкими пляжами и длинной береговой линией.

Этот день посвятим отдыху на море. Но и успеем увидеть два ключевых символа города: огромный арочный мост Дракона и «Леди Будду» — самую высокую статую Будды во Вьетнаме, возвышающуюся у пагоды Лин Унг.

6 день

«Ба На Хиллс» - Европа среди облаков

После завтрака мы отправимся к нижней станции одной из самых длинных канатных дорог в мире. За 15–20 минут подъёма перед нами откроются панорамы гор. На вершине нас встретит «европейский город» — стилизованные особняки, готические соборы, романтичные площади, музеи и пивоварни, будто перенесённые из Франции 19 века. Мы сможем прогуляться по цветущим садам, зайти в музей восковых фигур, увидеть крепостные стены и прокатиться по другой линии канатной дороги.

Днём нас ждёт обильный шведский стол, а затем — жемчужина комплекса: знаменитый Золотой мост, который словно держат две гигантские каменные руки. К вечеру спустимся обратно в город.

7 день

Хойан - город фонарей и ремёсел

В этот день исследуем Хойан — город, похожий на музей под открытым небом, где сохраняется колорит старинной торговой гавани. Узкие улочки с деревянными домами, китайскими и японскими архитектурными мотивами, фонарики всех цветов — всё это создаёт атмосферу сказки.

Мы прогуляемся по ремесленным кварталам, где мастера ткут шёлк вручную. Желающие смогут заказать индивидуальный костюм, создать собственный рисунок для фонарика или сфотографироваться в традиционном костюме ао зай. А ещё мы прокатимся на лодках с бумажными фонариками и отпустим в воду свой собственный огонёк-желание.

8 день

Хошимин: достопримечательности города и увлекательный вечер

Утром совершим 2-часовой перелёт и окажемся в Хошимине. Познакомимся с городом: увидим Центральное почтовое отделение, созданное французскими архитекторами, пройдём по улице Dong Khoi и посетим Музей военной истории, где узнаем о периодах борьбы Вьетнама.

Во второй половине дня у вас будет выбор: посетить оперу или погрузиться в творческую атмосферу мастерской по изготовлению бумаги ручной работы.

9 день

Прощание с Вьетнамом

Утром прогуляемся по городу и порадуем себя чашечкой вьетнамского кофе. Будет время купить сувениры, обменяться контактами и подытожить путешествие. Затем — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Все трансферы и перемещения по программе
  • Два внутренних авиаперелёта
  • Русскоговорящий инструктор на всём маршруте
  • 2-дневный круиз (1 ночь) в бухте Ха Лонг
  • Все входные билеты, сборы и налоги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ханой и обратно из Хошимина (от 60 000 ₽ из Москвы)
  • Питание вне программы - примерно $15/день
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • 1-местное проживание - $50/сутки
  • Алкоголь, развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом времени)
Завершение: Хошимин, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 142 туристов
В нашей команде работают опытные инструкторы, желающие поделиться своими знаниями и помогать всем участникам. Более 116 авторских путешествий. Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий, исходя из своего опыта и разведочных поездок по всему миру.

