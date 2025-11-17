Мои заказы

На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено

Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Наше путешествие начнётся с шумных улиц Ханоя, где сочетаются старинные храмы, колониальная архитектура и оживлённые рынки.

Затем мы отправимся в сердце залива Халонг — на комфортабельной яхте проплывём среди величественных карстовых
скал, исследуем скрытые пещеры и отдохнём в тёплых водах Лан Ха.

Нас ждут утренние занятия тай-чи на палубе, кулинарные мастер-классы, ночная рыбалка на кальмаров, а также встречи с дикими обезьянами и знакомство с жизнью жителей плавучей деревни.

Отдых на пляжах с белым песком, прогулки на каяках, спа-центр и гастрономические открытия — каждый день этого тура наполнен яркими эмоциями!

Ближайшие даты:
16
апр30
апр14
мая4
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется.
Загранпаспорт должен быть действительным 6 месяцев с момента въезда в страну.

Стоимость зависит от категории выбранной каюты и определяется на момент подачи заявки, исходя из курса ЦБ +5%:

  • Каюта Princess Suite 1490€
  • Каюта Queen Suite 1590€
  • Каюта King Suite 1790€

Правила проживания детей в каютах:

Ребёнок младше 5 лет едет бесплатно при условии проживания с двумя взрослыми на одной кровати. Второй ребёнок этой семьи младше 5 лет получает скидку 50% от полной стоимости «взрослого» билета.

Ребенок от 5 до 11 лет, проживающий с двумя взрослыми в одной каюте, получает скидку 25% от полной стоимости. Ему предоставляется дополнительная кровать.

Проживание двоих детей любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости. Проживание одного взрослого и одного ребёнка любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости.

Проживание детей с 11 лет оплачивается по полной стоимости.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ханою

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вечером соберёмся на ужин с дегустацией традиционных вьетнамских блюд и знакомство с группой. Затем отправимся на прогулку по знаковым местам Ханоя: посетим храм Нефритовой горы, пройдём по красному мосту Восходящего солнца, полюбуемся готическим собором Святого Иосифа и заглянем на Ночной базар в Старом квартале, где можно найти украшения, специи и сувениры.

Прогулка по ХаноюПрогулка по ХаноюПрогулка по Ханою
2 день

Ханой - бухта Халонг - залив Лан Ха

После завтрака мы отправимся в порт Туан Чау, откуда начнётся круиз по живописной бухте Халонг, включённой в список наследия ЮНЕСКО. На яхте Nostalgia нас встретят приветственным коктейлем, проведут инструктаж, а затем предложат обед.

В этот день нас ждёт каякинг в карстовых пещерах Светлая и Тёмная, а также купание в бирюзовых водах залива Лан Ха. Вечером на борту будет насыщенная программа: Happy Hour (два коктейля по цене одного), кулинарный мастер-класс, ужин и ночная рыбалка на кальмаров. Для желающих доступны джакузи и спа (массаж нужно бронировать заранее).

Ханой - бухта Халонг - залив Лан ХаХаной - бухта Халонг - залив Лан ХаХаной - бухта Халонг - залив Лан Ха
3 день

Озеро Ба Хам, деревня Вьет Хай

Начнём день с занятия тай-чи на верхней палубе (6:30). После завтрака отправимся на каяках к озеру Ба Хам, путь к которому проходит через живописные туннели среди скал.

После обеда — поездка в деревню Вьет Хай. Добраться туда можно на велосипеде через рисовые поля и лес или на электрокаре (за дополнительную плату). Тем, кто предпочитает спокойный отдых, можно просто расслабиться в каюте, наслаждаясь видами, посетить спа или джакузи. Вечером — ужин с изысканными блюдами от шеф-повара.

Озеро Ба Хам, деревня Вьет ХайОзеро Ба Хам, деревня Вьет ХайОзеро Ба Хам, деревня Вьет Хай
4 день

Остров Обезьян, район Тра Бау

Утром снова тай-чи и завтрак, после чего мы отправимся на остров Обезьян, где можно встретить диких макак. Здесь есть пляж с мягким песком и пологим входом в воду. В течение дня будем купаться, расслабляться в джакузи на палубе или в массажном салоне.

Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс по приготовлению спринг-роллов или лапши, а затем ужин с элементами кухни регионов Хюэ и Куангнинь.

Остров Обезьян, район Тра БауОстров Обезьян, район Тра БауОстров Обезьян, район Тра Бау
5 день

Пляж Кат Ко, плавучая деревня Кай Бео

Утро начнётся с тай-чи и завтрака, после чего мы отправимся на пляж Кат Ко, известный своим белоснежным песком и чистой водой. Из-за карстовых пород цвет воды в заливе не лазурный, а насыщенно-изумрудный.

Затем нас ждёт прогулка на каяках или традиционных бамбуковых лодках по старинной плавучей деревне Кай Бео, где жизнь проходит на воде: местные жители ловят рыбу, делают покупки и даже отправляют детей в школу на лодках. Во второй половине дня — отдых на яхте, а вечером можно насладиться коктейлями, попробовать себя в рыбалке на кальмаров или поиграть в шахматы в лаунже.

Пляж Кат Ко, плавучая деревня Кай БеоПляж Кат Ко, плавучая деревня Кай БеоПляж Кат Ко, плавучая деревня Кай Бео
6 день

Пещера Чунг Чанг, возвращение в Ханой

Рано утром мы отправимся в пещеру Чунг Чанг — одну из крупнейших на острове Кат Ба, с красивыми сталактитами и удобными туристическими маршрутами. После экскурсии нас ждёт прощальный бранч, а затем возвращение в порт Туан Чау (прибытие в 11:30). В Ханое нас встретит гид, и мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям: мавзолею Хо Ши Мина, Пагоде на одном столбе и Храму Литературы.

Вечером — прогулка на велорикше (по желанию, за дополнительную плату), ужин в ресторане и отдых в отеле в центре города.

Пещера Чунг Чанг, возвращение в ХанойПещера Чунг Чанг, возвращение в ХанойПещера Чунг Чанг, возвращение в Ханой
7 день

Окончание тура

После сытного завтрака мы отправимся в аэропорт. А дальше — всё зависит от вас. Можно улететь домой или продолжить путешествие на одном из лучших курортов Вьетнама: Нячанге, Муй Не или Фукуоке. Если вам нужна помощь с подбором отеля, мы всегда готовы помочь.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1490
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание на яхте, 2 завтрака и 2 ужина в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида, шкипера и команды
  • Посещение храмовых комплексов и пещер
  • Каякинг или катание на традиционной бамбуковой лодке
  • Велопрогулка к деревне Вьет Хай
  • Кулинарные мастер-классы в круизе
  • Утренние практики тай-чи в круизе
  • Ночная рыбалка на кальмаров
  • Джакузи во время круиза на верхней палубе
  • Wi-Fi в общих местах на яхте
  • Постельное белье и полотенца
  • Косметические принадлежности
  • Халат и тапочки на яхте
  • Финальная уборка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ханоя и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Электрокар в деревню Вьет Хай (от $10 за место в багги на 13-15 человек)
  • Услуги спа-центра на борту ($30-45 за процедуру)
  • Велорикша в Ханое (от $2 за короткую поездку)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
Завершение: Аэропорт Ханоя, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 65 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.

Задать вопрос

