Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется.
Загранпаспорт должен быть действительным 6 месяцев с момента въезда в страну.
Стоимость зависит от категории выбранной каюты и определяется на момент подачи заявки, исходя из курса ЦБ +5%:
- Каюта Princess Suite 1490€
- Каюта Queen Suite 1590€
- Каюта King Suite 1790€
Правила проживания детей в каютах:
Ребёнок младше 5 лет едет бесплатно при условии проживания с двумя взрослыми на одной кровати. Второй ребёнок этой семьи младше 5 лет получает скидку 50% от полной стоимости «взрослого» билета.
Ребенок от 5 до 11 лет, проживающий с двумя взрослыми в одной каюте, получает скидку 25% от полной стоимости. Ему предоставляется дополнительная кровать.
Проживание двоих детей любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости. Проживание одного взрослого и одного ребёнка любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости.
Проживание детей с 11 лет оплачивается по полной стоимости.
Программа тура по дням
Прогулка по Ханою
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вечером соберёмся на ужин с дегустацией традиционных вьетнамских блюд и знакомство с группой. Затем отправимся на прогулку по знаковым местам Ханоя: посетим храм Нефритовой горы, пройдём по красному мосту Восходящего солнца, полюбуемся готическим собором Святого Иосифа и заглянем на Ночной базар в Старом квартале, где можно найти украшения, специи и сувениры.
Ханой - бухта Халонг - залив Лан Ха
После завтрака мы отправимся в порт Туан Чау, откуда начнётся круиз по живописной бухте Халонг, включённой в список наследия ЮНЕСКО. На яхте Nostalgia нас встретят приветственным коктейлем, проведут инструктаж, а затем предложат обед.
В этот день нас ждёт каякинг в карстовых пещерах Светлая и Тёмная, а также купание в бирюзовых водах залива Лан Ха. Вечером на борту будет насыщенная программа: Happy Hour (два коктейля по цене одного), кулинарный мастер-класс, ужин и ночная рыбалка на кальмаров. Для желающих доступны джакузи и спа (массаж нужно бронировать заранее).
Озеро Ба Хам, деревня Вьет Хай
Начнём день с занятия тай-чи на верхней палубе (6:30). После завтрака отправимся на каяках к озеру Ба Хам, путь к которому проходит через живописные туннели среди скал.
После обеда — поездка в деревню Вьет Хай. Добраться туда можно на велосипеде через рисовые поля и лес или на электрокаре (за дополнительную плату). Тем, кто предпочитает спокойный отдых, можно просто расслабиться в каюте, наслаждаясь видами, посетить спа или джакузи. Вечером — ужин с изысканными блюдами от шеф-повара.
Остров Обезьян, район Тра Бау
Утром снова тай-чи и завтрак, после чего мы отправимся на остров Обезьян, где можно встретить диких макак. Здесь есть пляж с мягким песком и пологим входом в воду. В течение дня будем купаться, расслабляться в джакузи на палубе или в массажном салоне.
Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс по приготовлению спринг-роллов или лапши, а затем ужин с элементами кухни регионов Хюэ и Куангнинь.
Пляж Кат Ко, плавучая деревня Кай Бео
Утро начнётся с тай-чи и завтрака, после чего мы отправимся на пляж Кат Ко, известный своим белоснежным песком и чистой водой. Из-за карстовых пород цвет воды в заливе не лазурный, а насыщенно-изумрудный.
Затем нас ждёт прогулка на каяках или традиционных бамбуковых лодках по старинной плавучей деревне Кай Бео, где жизнь проходит на воде: местные жители ловят рыбу, делают покупки и даже отправляют детей в школу на лодках. Во второй половине дня — отдых на яхте, а вечером можно насладиться коктейлями, попробовать себя в рыбалке на кальмаров или поиграть в шахматы в лаунже.
Пещера Чунг Чанг, возвращение в Ханой
Рано утром мы отправимся в пещеру Чунг Чанг — одну из крупнейших на острове Кат Ба, с красивыми сталактитами и удобными туристическими маршрутами. После экскурсии нас ждёт прощальный бранч, а затем возвращение в порт Туан Чау (прибытие в 11:30). В Ханое нас встретит гид, и мы отправимся на экскурсию по главным достопримечательностям: мавзолею Хо Ши Мина, Пагоде на одном столбе и Храму Литературы.
Вечером — прогулка на велорикше (по желанию, за дополнительную плату), ужин в ресторане и отдых в отеле в центре города.
Окончание тура
После сытного завтрака мы отправимся в аэропорт. А дальше — всё зависит от вас. Можно улететь домой или продолжить путешествие на одном из лучших курортов Вьетнама: Нячанге, Муй Не или Фукуоке. Если вам нужна помощь с подбором отеля, мы всегда готовы помочь.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Стандартный билет
|€1490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание на яхте, 2 завтрака и 2 ужина в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида, шкипера и команды
- Посещение храмовых комплексов и пещер
- Каякинг или катание на традиционной бамбуковой лодке
- Велопрогулка к деревне Вьет Хай
- Кулинарные мастер-классы в круизе
- Утренние практики тай-чи в круизе
- Ночная рыбалка на кальмаров
- Джакузи во время круиза на верхней палубе
- Wi-Fi в общих местах на яхте
- Постельное белье и полотенца
- Косметические принадлежности
- Халат и тапочки на яхте
- Финальная уборка
Что не входит в цену
- Перелёт до Ханоя и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Электрокар в деревню Вьет Хай (от $10 за место в багги на 13-15 человек)
- Услуги спа-центра на борту ($30-45 за процедуру)
- Велорикша в Ханое (от $2 за короткую поездку)
