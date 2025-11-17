Наше путешествие начнётся с шумных улиц Ханоя, где сочетаются старинные храмы, колониальная архитектура и оживлённые рынки.Затем мы отправимся в сердце залива Халонг — на комфортабельной яхте проплывём среди величественных карстовых

скал, исследуем скрытые пещеры и отдохнём в тёплых водах Лан Ха. Нас ждут утренние занятия тай-чи на палубе, кулинарные мастер-классы, ночная рыбалка на кальмаров, а также встречи с дикими обезьянами и знакомство с жизнью жителей плавучей деревни. Отдых на пляжах с белым песком, прогулки на каяках, спа-центр и гастрономические открытия — каждый день этого тура наполнен яркими эмоциями!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется.

Загранпаспорт должен быть действительным 6 месяцев с момента въезда в страну.

Стоимость зависит от категории выбранной каюты и определяется на момент подачи заявки, исходя из курса ЦБ +5%:

Каюта Princess Suite 1490€

Каюта Queen Suite 1590€

Каюта King Suite 1790€

Правила проживания детей в каютах:

Ребёнок младше 5 лет едет бесплатно при условии проживания с двумя взрослыми на одной кровати. Второй ребёнок этой семьи младше 5 лет получает скидку 50% от полной стоимости «взрослого» билета.

Ребенок от 5 до 11 лет, проживающий с двумя взрослыми в одной каюте, получает скидку 25% от полной стоимости. Ему предоставляется дополнительная кровать.

Проживание двоих детей любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости. Проживание одного взрослого и одного ребёнка любого возраста в отдельной каюте оплачивается как проживание двух взрослых по полной стоимости.

Проживание детей с 11 лет оплачивается по полной стоимости.